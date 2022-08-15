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15 августа 2022 года 15:40

Рубль днем ускорил темпы снижения к бивалютной корзине на фоне активно дешевеющей нефти

Москва. 15 августа. Доллар США и евро растут на "Московской бирже" в понедельник днем, рубль снижается к бивалютной корзине на фоне активно дешевеющей нефти.

Курс доллара США составил 61,58 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 97,5 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 62,4 руб./EUR1, подорожав на 9 копеек. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 57,67 копейки - до 61,95 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль дешевеет к доллару и евро на дневных торгах на фоне активно снижающейся нефти и общемирового уменьшения спроса на риск после того, как стало известно, что некоторые важные статданные из Китая оказались слабее прогнозов. Худшие, чем ожидалось, показатели повысили спрос на защитные активы, в том числе, доллар, поэтому пара "доллар-рубль" растет более заметными темпами в сравнении с парой "евро-рубль".

"Московская биржа" (MOEX: MOEX) с 15 августа предоставила возможность совершать операции на рынке облигаций клиентам-нерезидентам из стран, не являющихся недружественными, а также нерезидентам, конечными бенефициарами которых являются российские юридические или физические лица.

Изначально биржа анонсировала с 8 августа допуск нерезидентов из дружественных стран как на срочный, так и на фондовый рынки. Однако позднее опубликовала сообщение о допуске только на срочный рынок, так как в связи с новым указом президента от 5 августа для доступа на фондовый рынок потребуется дополнительная настройка биржевых систем. В итоге нерезиденты из стран, не являющихся недружественными, получили доступ к торгам на рынке облигаций "Московской биржи" с 15 августа.

Указ президента РФ прямо запрещает нерезидентам из недружественных России стран выходить из активов без специального разрешения как минимум до конца 2022 года. Исключения могут делаться в случае, если на сделку получено специальное разрешение президента. При этом действие запрета может "неоднократно" продлеваться.

Запрет на продажу ценных бумаг по поручениям нерезидентов был одной из первых мер контроля над капиталом, введенных российскими властями в конце февраля в ответ на санкции из-за событий на Украине. С тех пор отдельные ограничения были смягчены или отменены, но активы нерезидентов на фондовом рынке оставались заблокированными.

Объем ввоза в РФ товаров в рамках механизма параллельного импорта с момента его запуска в начале мая этого года достиг почти $6,5 млрд. По оценкам Минпромторга РФ, к концу года этот показатель может составить $16 млрд, сообщил в интервью "Интерфаксу" вице-премьер - министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

"За период действия механизма было ввезено продукции почти на $6,5 млрд. При этом делать точные прогнозы по объемам параллельного импорта достаточно сложно, но, опираясь на статистику за 2,5 месяца, ожидаемый объем ввоза продукции до конца года может составить порядка $16 млрд", - сказал он, пояснив, что прогноз основывается на оценке среднего объема параллельного импорта в месяц на уровне $2-2,5 млрд.

Механизм параллельного импорта предполагает использование международного принципа исчерпания авторских прав и позволяет ввозить товары без согласия правообладателя, как только продажи стартовали в любой стране мира. В РФ он начал действовать в этом году по постановлению правительства, утвержденному 6 мая. Ввозить в рамках параллельного импорта можно те товары, которые вошли в подготовленный Минпромторгом перечень (содержит товары, не производимые в РФ и от поставок которых отказался иностранный производитель).

Нефтяные котировки ускорили темпы снижения днем в понедельник на опасениях замедления роста китайской экономики и увеличения поставок нефти на мировой рынок.

Стоимость октябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 МСК в понедельник составляет $93,52 за баррель, что на 4,72% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $87,67 за баррель, что на 4,8% меньше итогового значения предыдущей сессии.

Как стало известно в понедельник, рост розничных продаж и объемов промышленного производства в Китае в июле оказался слабее прогнозов аналитиков.

Объем розничных продаж увеличился на 2,7% в годовом выражении вместо ожидавшихся 5%, а темпы роста промышленного производства в Китае в прошлом месяце замедлились до 3,8% по сравнению с 3,9% в июне, хотя консенсус-прогноз аналитиков для этого показателя предусматривал подъем на 4,6%.

Тем временем на прошлой неделе ОПЕК понизила прогноз роста спроса на нефть в 2022 году на 0,3 млн баррелей в сутки (б/с) - до 3,1 млн б/с - из-за некоторых региональных изменений. Прогноз роста на 2023 год сохранен на уровне 2,7 млн б/с, говорится в ежемесячном отчете организации.

Таким образом, в 2022 году, по оценке ОПЕК, потребление нефти составит 100,03 млн б/с, а не 100,3 млн б/с, как ожидалось ранее.

В свою очередь, глава саудовской государственной нефтегазовой компании Saudi Aramco Амин Нассер заявил на выходных, что там готовы увеличить добычу нефти до максимально возможных 12 млн баррелей в сутки, если правительство королевства выразит такое желание.

"В начале недели курс доллара поднимался на российском рынке выше 61,5 руб./$1, обновив максимум с 1 августа. Поддержку американской валюте в паре с рублем оказывал соответствующий внешний фон. Так, на глобальных рынках заметный утренний рост демонстрировал индекс доллара, а цены на нефть ощутимо снижались, отражая в совокупности ухудшение аппетита инвесторов к риску. Таким настроениям во многом способствовала июльская макростатистика из Китая, оказавшаяся хуже ожиданий рынка. При этом смягчить негативный эффект не помогли вливание ликвидности ЦБ Китая в локальную банковскую систему и понижение им процентных ставок по ключевым инструментам рефинансирования. Несмотря на преобладание негативных торговых сессий для рубля за последние дни, в целом с начала августа отрицательная динамика для российской валюты минимальна. С приближением основных налоговых платежей августа (на следующей неделе) спрос на рубль может усилиться, что позволило бы полностью отыграть потери с начала месяца", - говорит начальник отдела банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

"Большую часть этой недели рубль, вероятно, не будет показывать особо ярко выраженную динамику. Тем не менее под конец недели он может перейти к укреплению в связи с приближением налогового периода. В результате в первую половину недели курс пары "доллар-рубль", вероятно, будет находиться ближе к верхней границе диапазона 58,75-61,75 руб./$1, но во второй ее половине курс может протестировать нижнюю границу этого диапазона на фоне продажи валюты компаниями-экспортерами", - полагают аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB).

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов не изменились в понедельник относительно предыдущего торгового дня. Исключение составила ставка MosPrime Rate "овернайт", которая поднялась на 1 базисный пункт - до 8,27% годовых, в то время как ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок осталась на отметке 8,28% годовых. Ставки на сроки 1, 3 и 6 месяцев также остались на прежних отметках - 8,37%, 8,4% и 8,46% годовых соответственно.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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