"Финам" рекомендует покупать акции Sinopharm Group

"Финам" присваивает рекомендацию "покупать" для акций Sinopharm Group с прогнозной стоимостью 24 гонконгских доллара (HKD) за штуку на август 2023 года, что предполагает потенциал роста 35,4% от текущего уровня, сообщается в материале инвестиционной компании.

"Акции китайской компании сектора здравоохранения Sinopharm Group в текущем году существенно опережают гонконгский индекс Hang Seng по доходности - находятся в плюсе на 3,8% в сравнении с потерями индекса в размере 13,9%. Деятельность эмитента по большей части связана с дистрибуцией фармацевтической продукции и медицинского оборудования, производимых другими предприятиями ее родительской компании. Для Sinopharm Group характерен уверенный рост выручки и прибыли. Акции компании выглядят фундаментально недооцененными, и котировки способны показать рост выше рыночного", - пишет ведущий аналитик отдела анализа акций Зарина Саидова.

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