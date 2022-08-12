Котировки евробондов РФ демонстрировали смешанную динамику на неделе вслед за аналогичными колебаниями цен UST

Москва. 12 августа. Котировки российских еврооблигаций продемонстрировали смешанную динамику на этой неделе вслед за аналогичными колебаниями на рынке американских казначейских обязательств (US Treasuries). Поддержку российским государственным евробондам продолжали оказывать высокие цены на энергоносители, отсутствие значимых сообщений на санкционную тематику, а также позитивные настроения на мировых рынках после выхода данных о замедлении темпов роста инфляции в США.

Публикация статистики по инфляции в США, оказавшейся лучше ожиданий, дала участникам рынка основания предположить, что Федеральная резервная система (ФРС) США будет ужесточать денежно-кредитную политику менее агрессивными темпами. Однако следом некоторые представители руководства ФРС дали понять, что регулятор не планирует прекращать повышать ставку в ближайшей перспективе, что негативно повлияло на рыночные настроения.

Котировки российских суверенных еврооблигаций в понедельник и вторник продемонстрировали смешанную динамику вслед за ценами UST, которые также не показали единой динамики в эти дни после публикации в предыдущую пятницу ключевой статистики по американскому рынку труда за июль, которая оказалась заметно лучше прогнозов, и в ожидании статистики по инфляции в США в прошлом месяце.

Публикация данных по инфляции в июле была намечена на среду. Эксперты прогнозировали, что рост потребительских цен в США в июле замедлился до 8,7% с июньских 9,1%, сообщал Trading Economics.

Немногим ранее председатель Федерального резервного банка (ФРБ) Кливленда Лоретта Местер сказала, что ФРС нужно продолжать повышение процентных ставок до тех пор, пока инфляция в Штатах не начнет замедляться.

Котировки российских суверенных еврооблигаций в среду и четверг вновь продемонстрировали смешанную динамику, ситуация на рынке US Treasuries выглядела похожим образом. С одной стороны, участники рынка позитивно отреагировали на замедление темпов роста потребительских цен в США в июле по сравнению с предыдущим месяцем, что, по сообщению американского Минтруда, произошло впервые за пять месяцев 2022 года. С другой, усилению позитивных настроений среди участников рынка и росту спроса на рисковые активы не способствовали заявления некоторых глав ФРБ о необходимости дальнейшего повышения процентных ставок.

Потребительские цены (индекс CPI) в США в июле выросли на 8,5% относительно того же месяца прошлого года, свидетельствовали данные министерства труда страны. Таким образом, инфляция замедлилась по сравнению 9,1% в июне, когда показатель обновил максимум за последние 40 лет.

Аналитики в среднем ожидали повышения на 8,7%, свидетельствовали результаты опросов Trading Economics и Bloomberg. Данные укрепили надежды на то, что рост потребительских цен в США в июне мог достичь пика, написал Trading Economics.

После выхода этих данных фьючерсы на размер процентных ставок указывали на то, что теперь 70% трейдеров ожидают их повышения на заседании Федрезерва в сентябре на 50 базисных пунктов. Днем ранее те же 70% предполагали подъем сразу на 75 базисных пунктов.

ФРС внимательно следит за данными о темпах роста потребительских цен, которые являются одним из важных факторов при принятии решений относительно денежно-кредитной политики. Целевой уровень инфляции для ФРС составляет 2%.

Глава Федерального резервного банка (ФРБ) Миннеаполиса Нил Кашкари назвал статистические данные о динамике роста потребительских цен в США в июле "первым намеком" на то, что инфляция в стране могла начать замедляться, однако отметил, что это не отменяет необходимости повышать процентные ставки. По его словам, ФРС еще "очень, очень далека от объявления о победе".

Президент ФРБ Чикаго Чарльз Эванс спрогнозировал, что базовая процентная ставка к концу текущего года поднимется до 3,25-3,5% годовых. Максимальных 3,75-4% годовых она достигнет только в следующем году, полагает Эванс.

Доля задолженности перед нерезидентами в общей сумме обязательств Российской Федерации по суверенным еврооблигациям во втором квартале 2022 года уменьшилась до 49,6% с 49,8%, тем временем, сообщил в четверг ЦБ РФ. Это минимальная доля нерезидентов в еврооблигациях РФ с начала 2019 года, когда она составляла 45,6%, следует из информации на его сайте.

При этом общий объем еврооблигаций РФ, принадлежащих нерезидентам, по номинальной стоимости во втором квартале снизился на $0,515 млрд, или на 2,8%, до $18,035 млрд с $18,550 млрд после снижения в первом квартале на $1,409 млрд. Сокращение в первом полугодии 2022 года составило $1,924 млрд, или 9,6%, с $19,959 млрд, что в 1,7 раза больше, чем за весь 2021 год, на $1,112 млрд, или на 5,3%, с $21,071 млрд.

В пятницу ситуация на рынке российских государственных еврооблигаций не изменилась по сравнению с предыдущими днями, большинство бумаг показало смешанную динамику. Котировки UST также демонстрировали отсутствие ярко выраженной единой динамики, так как находились под влиянием разнонаправленных факторов. С одной стороны, снижение темпов роста инфляции, с другой - отсутствие изменений в риторике представителей американского Центробанка.

После выхода в среду данных по инфляции сразу несколько представителей руководства ФРС дали понять, что регулятор не планирует прекращать повышать ставку в ближайшей перспективе. В частности, глава Федерального резервного банка (ФРБ) Сан-Франциско Мэри Дейли в интервью газете Financial Times сказала, что ФРС еще слишком рано "объявлять о победе" в борьбе с высокой инфляцией, несмотря на оптимистичные данные о динамике потребительских цен в Штатах в июле.

Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году выросли в цене за неделю более чем на 8,5%, до 53,86% от номинала (их доходность снизилась на 92,5 базисного пункта, до 11,79% годовых), бумаги с погашением в 2042 году подорожали на 0,26%, до 41,18% от номинала (их доходность снизилась на 0,3 базисного пункта, до 14,76% годовых; спред к доходности US Treasuries аналогичной дюрации сузился на 5,9 базисного пункта). Самый "длинный" выпуск евробондов РФ с погашением в 2047 году прибавил в цене за пять дней 0,56%, подорожав до 41,63% от номинала (его доходность снизилась на 3,6 базисного пункта, до 12,89% годовых).

Евробонды РФ с погашением в 2026 году выросли в цене на 3,1%, до 46,78% от номинала (их доходность снизилась на 84,3 базисного пункта, до 27,87% годовых), с погашением в 2027 году упали на 4,67%, подешевев до 47,61% от номинала (их доходность выросла на 132,6 базисного пункта, до 21,8% годовых), с погашением в 2029 году подросли на 0,32%, до 44,6% от номинала (их доходность снизилась на 1 базисный пункт, до 19,56% годовых).

Самый "короткий" выпуск евробондов РФ с погашением в 2023 году подешевел за неделю на 0,07%, до 55,61% от номинала (его доходность увеличилась на 15 базисных пунктов, до 69,03% годовых). Стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году выросла на 5,72%, составив 55,63% от номинала (их доходность снизилась на 327,6 базисных пунктов, до 37,67% годовых).

Динамика котировок валютных гособлигаций России на следующей неделе вновь будет определяться преимущественно как общемировым настроем инвесторов на глобальных долговых рынках, так и сообщениями на геополитическую и санкционную тематику, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА". Поддержку отечественным евробондам будут оказывать высокие мировые цены на нефть и газ. При этом рынок в целом останется низколиквидным как по причине невозможности осуществлять многим инвесторам операции в силу объявленных Западом антироссийских санкций, так и вследствие введенных Россией ограничений на движение капиталов в пользу нерезидентов.