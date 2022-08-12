Котировки евробондов РФ демонстрировали смешанную динамику на неделе вслед за аналогичными колебаниями цен UST
Публикация статистики по инфляции в США, оказавшейся лучше ожиданий, дала участникам рынка основания предположить, что Федеральная резервная система (ФРС) США будет ужесточать денежно-кредитную политику менее агрессивными темпами. Однако следом некоторые представители руководства ФРС дали понять, что регулятор не планирует прекращать повышать ставку в ближайшей перспективе, что негативно повлияло на рыночные настроения.
Котировки российских суверенных еврооблигаций в понедельник и вторник продемонстрировали смешанную динамику вслед за ценами UST, которые также не показали единой динамики в эти дни после публикации в предыдущую пятницу ключевой статистики по американскому рынку труда за июль, которая оказалась заметно лучше прогнозов, и в ожидании статистики по инфляции в США в прошлом месяце.
Публикация данных по инфляции в июле была намечена на среду. Эксперты прогнозировали, что рост потребительских цен в США в июле замедлился до 8,7% с июньских 9,1%, сообщал Trading Economics.
Немногим ранее председатель Федерального резервного банка (ФРБ) Кливленда Лоретта Местер сказала, что ФРС нужно продолжать повышение процентных ставок до тех пор, пока инфляция в Штатах не начнет замедляться.
Котировки российских суверенных еврооблигаций в среду и четверг вновь продемонстрировали смешанную динамику, ситуация на рынке US Treasuries выглядела похожим образом. С одной стороны, участники рынка позитивно отреагировали на замедление темпов роста потребительских цен в США в июле по сравнению с предыдущим месяцем, что, по сообщению американского Минтруда, произошло впервые за пять месяцев 2022 года. С другой, усилению позитивных настроений среди участников рынка и росту спроса на рисковые активы не способствовали заявления некоторых глав ФРБ о необходимости дальнейшего повышения процентных ставок.
Потребительские цены (индекс CPI) в США в июле выросли на 8,5% относительно того же месяца прошлого года, свидетельствовали данные министерства труда страны. Таким образом, инфляция замедлилась по сравнению 9,1% в июне, когда показатель обновил максимум за последние 40 лет.
Аналитики в среднем ожидали повышения на 8,7%, свидетельствовали результаты опросов Trading Economics и Bloomberg. Данные укрепили надежды на то, что рост потребительских цен в США в июне мог достичь пика, написал Trading Economics.
После выхода этих данных фьючерсы на размер процентных ставок указывали на то, что теперь 70% трейдеров ожидают их повышения на заседании Федрезерва в сентябре на 50 базисных пунктов. Днем ранее те же 70% предполагали подъем сразу на 75 базисных пунктов.
ФРС внимательно следит за данными о темпах роста потребительских цен, которые являются одним из важных факторов при принятии решений относительно денежно-кредитной политики. Целевой уровень инфляции для ФРС составляет 2%.
Глава Федерального резервного банка (ФРБ) Миннеаполиса Нил Кашкари назвал статистические данные о динамике роста потребительских цен в США в июле "первым намеком" на то, что инфляция в стране могла начать замедляться, однако отметил, что это не отменяет необходимости повышать процентные ставки. По его словам, ФРС еще "очень, очень далека от объявления о победе".
Президент ФРБ Чикаго Чарльз Эванс спрогнозировал, что базовая процентная ставка к концу текущего года поднимется до 3,25-3,5% годовых. Максимальных 3,75-4% годовых она достигнет только в следующем году, полагает Эванс.
Доля задолженности перед нерезидентами в общей сумме обязательств Российской Федерации по суверенным еврооблигациям во втором квартале 2022 года уменьшилась до 49,6% с 49,8%, тем временем, сообщил в четверг ЦБ РФ. Это минимальная доля нерезидентов в еврооблигациях РФ с начала 2019 года, когда она составляла 45,6%, следует из информации на его сайте.
При этом общий объем еврооблигаций РФ, принадлежащих нерезидентам, по номинальной стоимости во втором квартале снизился на $0,515 млрд, или на 2,8%, до $18,035 млрд с $18,550 млрд после снижения в первом квартале на $1,409 млрд. Сокращение в первом полугодии 2022 года составило $1,924 млрд, или 9,6%, с $19,959 млрд, что в 1,7 раза больше, чем за весь 2021 год, на $1,112 млрд, или на 5,3%, с $21,071 млрд.
В пятницу ситуация на рынке российских государственных еврооблигаций не изменилась по сравнению с предыдущими днями, большинство бумаг показало смешанную динамику. Котировки UST также демонстрировали отсутствие ярко выраженной единой динамики, так как находились под влиянием разнонаправленных факторов. С одной стороны, снижение темпов роста инфляции, с другой - отсутствие изменений в риторике представителей американского Центробанка.
После выхода в среду данных по инфляции сразу несколько представителей руководства ФРС дали понять, что регулятор не планирует прекращать повышать ставку в ближайшей перспективе. В частности, глава Федерального резервного банка (ФРБ) Сан-Франциско Мэри Дейли в интервью газете Financial Times сказала, что ФРС еще слишком рано "объявлять о победе" в борьбе с высокой инфляцией, несмотря на оптимистичные данные о динамике потребительских цен в Штатах в июле.
Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году выросли в цене за неделю более чем на 8,5%, до 53,86% от номинала (их доходность снизилась на 92,5 базисного пункта, до 11,79% годовых), бумаги с погашением в 2042 году подорожали на 0,26%, до 41,18% от номинала (их доходность снизилась на 0,3 базисного пункта, до 14,76% годовых; спред к доходности US Treasuries аналогичной дюрации сузился на 5,9 базисного пункта). Самый "длинный" выпуск евробондов РФ с погашением в 2047 году прибавил в цене за пять дней 0,56%, подорожав до 41,63% от номинала (его доходность снизилась на 3,6 базисного пункта, до 12,89% годовых).
Евробонды РФ с погашением в 2026 году выросли в цене на 3,1%, до 46,78% от номинала (их доходность снизилась на 84,3 базисного пункта, до 27,87% годовых), с погашением в 2027 году упали на 4,67%, подешевев до 47,61% от номинала (их доходность выросла на 132,6 базисного пункта, до 21,8% годовых), с погашением в 2029 году подросли на 0,32%, до 44,6% от номинала (их доходность снизилась на 1 базисный пункт, до 19,56% годовых).
Самый "короткий" выпуск евробондов РФ с погашением в 2023 году подешевел за неделю на 0,07%, до 55,61% от номинала (его доходность увеличилась на 15 базисных пунктов, до 69,03% годовых). Стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году выросла на 5,72%, составив 55,63% от номинала (их доходность снизилась на 327,6 базисных пунктов, до 37,67% годовых).
Динамика котировок валютных гособлигаций России на следующей неделе вновь будет определяться преимущественно как общемировым настроем инвесторов на глобальных долговых рынках, так и сообщениями на геополитическую и санкционную тематику, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА". Поддержку отечественным евробондам будут оказывать высокие мировые цены на нефть и газ. При этом рынок в целом останется низколиквидным как по причине невозможности осуществлять многим инвесторам операции в силу объявленных Западом антироссийских санкций, так и вследствие введенных Россией ограничений на движение капиталов в пользу нерезидентов.