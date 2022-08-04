.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Рубль завершил торги небольшой разнонаправленной динамикой к доллару и евро в ожидании новых стимулов
.
ГЛАВНОЕ
Снижение промпроизводства в РФ июне составило 1,8%
В июне снижение промпроизводства в РФ незначительно ускорилось - до 1,8% после сокращения на 1,7% в мае, сообщил Росстат. В январе-июне показатель повысился на 2%. Данные оказались лучше прогнозов аналитиков, ожидавших падение показателя в июне на 2,2%
 
ФАС просит продлить срок подготовки поправок к закону о едином операторе цифровой рекламы
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) попросила аппарат правительства не форсировать подготовку поправок к законопроекту о едином операторе цифровой рекламы. Он был внесен 8 июля в Госдуму депутатом Артемом Кирьяновым ("Единая Россия"), а 15 июля...
 
Региональные налоги на самолеты могут обнулить
Российские авиа- и лизинговые компании планируют освободить от транспортного и имущественного налогов на самолеты. Как минимум 12 субъектов РФ поддержали идею снизить или обнулить ставки по транспортному налогу и налогу на имущество за самолеты,...
 
Продажи автомобилей в РФ в июле упали в 4 раза
Продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России в июне 2022 года упали на 74,9%, или в 4 раза, - до 32,412 тыс. машин по сравнению с 129,231 тыс. в июле 2021 года, свидетельствуют данные Комитета автопроизводителей АЕБ. Как ранее...
 
04 августа 2022 года 20:00

Рубль завершил торги небольшой разнонаправленной динамикой к доллару и евро в ожидании новых стимулов

Москва. 4 августа. Доллар США понизился, евро, напротив, вырос на "Московской бирже" по итогам торгов четверга. Рубль слабо изменился к бивалютной корзине в условиях разнонаправленной динамики в основных парах и в ожидании новых стимулов.

Курс доллара США составил 60,35 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 23 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 61,5 руб./EUR1, подорожав на 52 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 10,75 копейки - до 60,87 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль продемонстрировал разнонаправленную динамику в основных парах по итогам торгов в ожидании дополнительных стимулов. Участники рынка в четверг оценивали новые инициативы Банка России по регулированию валют недружественных стран и девалютизации банковских балансов, которые содержатся в документе для общественного обсуждения, посвященном ключевым направлениям развития финансового рынка в условиях санкций.

При определении конфигурации валютного регулирования целесообразно исходить из дифференциации подходов в зависимости от резидентства и валют, максимально либерализовав требования к резидентам, а жесткость требований к нерезидентам устанавливать в зависимости от их юрисдикции, полагает Банк России.

"В условиях жестких санкций валютное регулирование должно включать необходимые стимулы для содействия структурной перестройке экономики и внешней торговли. Это особенно важно, учитывая, что из-за ограничительных мер недружественных государств, блокирующих денежные средства и расчеты, в настоящее время на практике возникают множественные сложности и издержки при исполнении внешнеторговых контрактов, которые связаны и с получением денежных средств, и с исполнением обязательств перед контрагентами", - говорится в документе для общественного обсуждения по ключевым направлениям развития финансового рынка в условиях санкций, опубликованном на сайте регулятора.

ЦБ также отмечает, что при установлении валютных запретов и ограничений следует исходить из принципа взаимности - вводить запреты и ограничения только в отношении резидентов тех государств, которые вводят против РФ такие меры. Относительно либерализации ЦБ отмечает, что она должна быть в отношении дружественных государств. Но при этом Банк России может рассматривать и вариант либерализации в отношении недружественных стран в качестве ответной меры на смягчение санкционных ограничений (например, разблокировку активов).

Регулятор также предлагает дополнить действующую систему надбавок к коэффициентам риска по валютным кредитам и ценным бумагам новыми надбавками, в том числе дифференцированными с учетом эмитента валюты - недружественных государств или стран, не относящихся к недружественным.

Кроме того, Банк России оценит целесообразность установления повышенных нормативов обязательных резервов по обязательствам банков в "токсичных" валютах. Для уменьшения валютного риска постепенный отказ от использования банками "токсичных" валют должен происходить равномерно по обеим сторонам их балансов. Регуляторные меры, дестимулирующие использование валют недружественных стран, могут быть применены и в отношении небанковских финансовых организаций.

ЦБ допускает, что могут потребоваться дополнительные меры для дестимулирования использования "токсичных" валют компаниями реального сектора.

Участники рынка находятся в ожидании ключевых данных по американскому рынку труда за июль, которые министерство труда США опубликует в пятницу. Опрошенные Trading Economics аналитики прогнозируют, что уровень безработицы в стране остался на уровне 3,6%, а число рабочих мест в американской экономике (без учета сельскохозяйственного сектора) увеличилось в прошлом месяце на 250 тыс. после роста на 372 тыс. в июне.

Эти данные могут повлиять на политику Федеральной резервной системы (ФРС), пытающейся решить непростую задачу - замедлить рекордную за 40 лет инфляцию, не вызвав при этом рецессии в США.

Участники рынка все больше склоняются к тому, что Федрезерв будет постепенно снижать темпы увеличения ключевой процентной ставки: как свидетельствуют данные FedWatch, рынок видит 42%-ную вероятность очередного повышения ставки на 75 базисных пунктов (б.п.) в сентябре, а вероятность подъема на 50 б.п. оценивается в 56%.

Опубликованные в четверг статданные министерства труда США показали, что количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе увеличилось на 6 тыс. и достигло 260 тыс. человек. Согласно пересмотренным данным, неделей ранее показатель составил 254 тыс., а не 256 тыс., как сообщалось ранее.

Дефицит внешнеторгового баланса США в июне снизился на 6,2% - до $79,6 млрд, свидетельствуют данные министерства торговли страны. Согласно пересмотренным данным, в мае отрицательное сальдо торгового баланса составило $84,9 млрд, а не $85,5 млрд, как сообщалось ранее. Эксперты в среднем ожидали снижения до $80,1 млрд, сообщает Trading Economics.

Кроме того, последние дни инвесторы следили за ситуацией вокруг визита спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань. Китай, который считает Тайвань своей территорией, заявлял, что предпримет "решительные и серьезные" действия в ответ на визит столь высокопоставленного представителя американской власти. Пелоси прибыла на Тайвань во вторник вечером, провела несколько встреч с представителями местной власти в среду и отправилась в следующую точку своего турне по АТР - в Южную Корею.

Цены на нефть перешли к снижению в ходе торгов в четверг после первоначального роста и приблизились к минимальным отметкам с февраля.

Стоимость октябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:05 МСК составляет $93,69 за баррель, что на 3,19% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $88,05 за баррель, что на 2,88% меньше итогового значения предыдущей сессии.

Как стало известно в среду из отчета Минэнерго США, запасы нефти в стране на прошлой неделе подскочили на 4,47 млн баррелей. Эксперты ожидали снижения запасов нефти на 1,5 млн баррелей.

Тем временем ОПЕК+ на заседании в среду принял решение о символическом увеличении квоты на добычу нефти в сентябре - лишь на 100 тыс. баррелей в сутки, объяснив это дефицитом мощностей как в добыче, так и в переработке.

"Крайне ограниченное наличие свободных мощностей требует их использования с большой осторожностью для ответа на серьезные перебои с поставками", - говорится в пресс-релизе ОПЕК+.

Как рассказал в интервью "Интерфаксу" главный специалист департамента по операциям с ценными бумагами Инбанка Егор Кульков, после утреннего укрепления российский рубль в паре с долларом США в течение дня торговался в узком диапазоне 60,1-60,4 руб./$1, так как инвесторы оценивали планы ЦБ РФ по девалютизации российского рынка на фоне падения цен на нефть после решения комитета ОПЕК+ увеличить квоты по добыче на символические 100 тыс. баррелей в сутки. "Судя по расхождению курсов пары "евро-доллар" на "Мосбирже" (1,017 евро за доллар США) и международном рынке Forex (1,021 евро за доллар США) начался период оплаты за газ европейскими компаниями. Напомним, что по новой схеме европейцы переводят оплату за поставки от "Газпрома" (MOEX: GAZP) на свои валютные счета в Газпромбанке (MOEX: GZPR), а затем подают поручения на продажу валюты за рубли, которые трейдеры ГПБ исполняют на "Мосбирже". В эти периоды предложение евро на российском рынке резко увеличивается, что давит на курсы евро к рублю и доллару США, отчего и возникает разница курса пары "евро-доллар" на "Мосбирже" и рынке Forex. Эту теорию также подтверждает ставка денежного рынка по евро. Еще вчера ставки по свопам пары "евро-доллар" были положительными около 0,7%, а сегодня опустились глубоко в отрицательную область, доходя до -12% в финале торгов, что говорит о дефиците евро на счетах участников в "Национальном клиринговом центре". Таким образом, курс российского рубля может оставаться на текущих уровнях еще некоторое время, но затем ожидается его ослабление ввиду отсутствия активных продаж валюты со стороны экспортеров до следующего налогового периода ближе к концу месяца", - отмечает Кульков.

"Похоже на то, что участники торгов нашли некие уровни равновесия для валют, которых пока и придерживаются. При этом опорой для рубля по-прежнему выступает профицит торгового баланса. Экспортеры приносят на внутренний рынок валюты больше, чем имеется на нее спроса со стороны импортеров. В скором времени, с активизацией параллельного импорта, ситуация может измениться, но пока расстановка сил складывается в пользу рубля", - говорит старший трейдер УК "Альфа-Капитал" Владислав Силаев.

На основе данных "Московской биржи" о средневзвешенных курсах доллара и евро к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 МСК до 15:30 МСК, ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 5 августа на 2,06 копейки, до 60,258 руб./$1, и уменьшил курс евро на 3,71 копейки, до 61,08723 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" поднялся в четверг всего на 0,5 копейки по отношению к среде и составил 60,2471 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК, напротив, опустился на 10,4 копейки и составил 60,273 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $2 млрд 294,598 млн, из которых $772,279 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $1 млрд 522,319 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" упал на 1,92 копейки, до 61,1091 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" опустился на 2,52 копейки, до 61,1194 руб./EUR1. Объем торгов евро составил EUR1 млрд 341,862 млн, из которых EUR307,988 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR1 млрд 033,874 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных межбанковских кредитов упали в четверг, в то время как ставки на рынке среднесрочных (1-6 месяцев) МБК остались на уровне предыдущего торгового дня. Ставка MosPrime Rate "овернайт" уменьшилась на 11 базисных пунктов (б.п.) - до 8,22% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок опустилась на 6 б.п. - до 8,31% годовых, ставка на срок 1 месяц упала на 3 б.п. - до 8,38% годовых. Ставки на сроки 3 и 6 месяцев не изменились относительно среды, оставшись на отметках 8,4% и 8,42% годовых соответственно.


Опубликовано: /Финмаркет/
 


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
05 августа 2022 года 09:20
Пара рубль/доллар может достигнуть уровня 70 руб./$1 раньше конца года - BCS Express
Пара рубль/доллар может достигнуть уровня 70 руб./$1 раньше конца года, полагает эксперт BCS Express Василий Карпунин. "Пара USD/RUB в четверг осталась в районе 60-61 руб./$1. Никакого девальвационного импульса в связи с пятидневным падением нефтяных цен не наблюдается, но это только пока. Шансы...    читать дальше
.
05 августа 2022 года 09:05
Цены на нефть остаются под давлением из-за угрозы экономической рецессии - BCS Express
Цены на нефть остаются под давлением из-за угрозы экономической рецессии, отмечается в комментарии BCS Express. "Котировки Brent потеряли в четверг еще $2 на фоне повышения процентной ставки Банком Англии и достаточно тревожной риторики британского регулятора, - констатирует аналитик Игорь...    читать дальше
.
04 августа 2022 года 19:33
Цены евробондов РФ выросли в четверг вслед за котировками UST
Москва. 4 августа. Котировки российских суверенных еврооблигаций преимущественно выросли в четверг вслед за ценами американских казначейских обязательств (US Treasuries), которые немного повысились в ожидании ключевой статистики по рынку труда США за июль, публикация которой ожидается в пятницу. В результате суверенные спреды, за редким исключением, сузились к доходности базовых активов.    читать дальше
.
04 августа 2022 года 19:30
Рынок акций РФ закрылся небольшим снижением индексов на противоречивых внешних сигналах
Москва. 4 августа. Рынок акций РФ закрылся в четверг небольшим снижением индексов на фоне противоречивых внешних сигналов, в том числе значительного падения мировых цен на нефть; лидерами роста выступили ценные бумаги технологического сектора.    читать дальше
.
04 августа 2022 года 19:00
Котировки акций ConocoPhillips могут приблизиться к $100 за бумагу в ближайшие недели - Freedom Finance Global
Котировки акций ConocoPhillips могут приблизиться к $100 за бумагу в ближайшие недели, полагает аналитик Freedom Finance Global Сергей Пигарев. "Результаты ConocoPhillips во 2К22 превзошли консенсус рынка, - отмечает эксперт. - Компания снизила чистый долг на $2,8 млрд за квартал и объявила...    читать дальше
.
04 августа 2022 года 18:31
"Финам" рекомендует покупать бумаги Alibaba с целью $159,7
"Финам" рекомендует покупать ADS Alibaba Group Holding с целью $159,7 за штуку, что предполагает потенциал роста 57,3%, сообщается в материале инвесткомпании. Лидер китайского e-commerce Alibaba представил отчёт за I финансовый квартал 2023га. Выручка компании снизилась на 0,1% г/г до 205,6 млрд...    читать дальше
.
04 августа 2022 года 17:48
Акции Sunrun привлекательны для покупки - Freedom Finance Global
Акции Sunrun Inc. привлекательны для покупки, считает аналитик Freedom Finance Global Дмитрий Поздняков. "4 августа отчитался за 2К22 поставщик услуг в области солнечной энергии, хранения и энергоснабжения для жилых помещений Sunrun Inc. Выручка компании значительно превзошла ожидания, а убыток за...    читать дальше
.
04 августа 2022 года 17:00
Вероятно ослабление рубля во II полугодии 2022г - "Открытие Инвестиции"
Вероятно ослабление рубля во II полугодии 2022г, полагает начальник отдела глобальных исследований "Открытие Инвестиции", эксперт "Открытие Research" Михаил Шульгин. "Что касается краткосрочной динамики рубля, которую мы наблюдаем в начале августа - самого популярного месяца отпусков, то, похоже,...    читать дальше
.
04 августа 2022 года 16:32
"Финам" подтверждает рейтинг акций Норникеля на уровне "лучше рынка"
"Финам" подтверждает рейтинг акций ГМК "Норильский никель" на уровне "лучше рынка", оценивая положение компании как более устойчивое по сравнению с прочими эмитентами металлургической отрасли, говорится в комментарии инвесткомпании. "Норникель" 3 августа опубликовал финансовую отчетность по МСФО...    читать дальше
.
04 августа 2022 года 16:02
Инвестбанк Синара позитивно оценивает отчетность Moderna за 2К22
Аналитики "Инвестиционного банка Синара" позитивно оценивают финансовую отчетность Moderna Inc. за 2К22, однако считают, что ее влияние уже полностью учтено в котировках компании. Компания Moderna опубликовала сильные результаты за 2К22: выручка составила $4,75 млрд и оказалась гораздо выше...    читать дальше
.
04 августа 2022 года 15:40
Рубль днем дорожает к доллару и евро, отыгрывая новые предложения ЦБ по регулированию валют недружественных стран
Москва. 4 августа. Доллар США и евро перешли к снижению на "Московской бирже" в четверг днем, рубль растет к бивалютной корзине после публикации предложений Банка России по регулированию валют недружественных стран.    читать дальше
.
04 августа 2022 года 15:30
BCS Express сохраняет рекомендацию "покупать" для акций Roku
BCS Express сохраняет рекомендацию "покупать" для акций Roku Inc. с целью $90 за штуку, что предполагает потенциал роста 14%, сообщается в материале инвесткомпании. "Компания Roku предоставила квартальную отчетность: слабость рекламного рынка привела к крайне разочаровывающему прогнозу на III...    читать дальше
.
04 августа 2022 года 15:00
"Финам" открыл торговую идею: продавать акции Газпрома с целью 172 руб
"Финам" открыл торговую идею: "продавать акции "Газпрома" с целью 172 рубля за штуку" с горизонтом инвестирования 3-4 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 7,5%, стоп-приказ: 196 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании. Эксперты отмечают, что...    читать дальше
.
04 августа 2022 года 14:32
"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Vale с целью $16,5
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Vale S.A. с целью $16,5 за штуку" с горизонтом инвестирования 1-2 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 28,9%, стоп-приказ: $12, говорится в комментарии инвестиционной компании. Эксперты отмечают, что последняя опубликованная...    читать дальше
.
04 августа 2022 года 14:00
Бонды ГК "ЕКС" обладают потенциалом роста - Инвестбанк Синара
Облигации ГК "ЕКС" серии БО-01 обладают потенциалом роста, говорится в обзоре "Инвестиционного банка Синара". "Группа компаний "ЕКС" (ГК "ЕКС") - один из крупнейших подрядчиков в области строительства объектов социальной, коммунальной и дорожной инфраструктуры в России. Группа показывает...    читать дальше
.
Страница 1 из 7
.
1
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.