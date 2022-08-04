Рубль днем дорожает к доллару и евро, отыгрывая новые предложения ЦБ по регулированию валют недружественных стран

Москва. 4 августа. Доллар США и евро перешли к снижению на "Московской бирже" в четверг днем, рубль растет к бивалютной корзине после публикации предложений Банка России по регулированию валют недружественных стран.

Курс доллара США составил 60,27 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 43 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 60,92 руб./EUR1, подешевев на 5,75 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 26,2 копейки - до 60,49 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", после снижения на старте торгов рубль развернулся вверх и подрастает как к доллару, так и евро. Участники рынка оценивают новые инициативы Банка России по регулированию валют недружественных стран и девалютизации банковских балансов, которые содержатся в документе для общественного обсуждения, посвященном ключевым направлениям развития финансового рынка в условиях санкций.

При определении конфигурации валютного регулирования целесообразно исходить из дифференциации подходов в зависимости от резидентства и валют, максимально либерализовав требования к резидентам, а жесткость требований к нерезидентам устанавливать в зависимости от их юрисдикции, полагает Банк России.

"В условиях жестких санкций валютное регулирование должно включать необходимые стимулы для содействия структурной перестройке экономики и внешней торговли. Это особенно важно, учитывая, что из-за ограничительных мер недружественных государств, блокирующих денежные средства и расчеты, в настоящее время на практике возникают множественные сложности и издержки при исполнении внешнеторговых контрактов, которые связаны и с получением денежных средств, и с исполнением обязательств перед контрагентами", - говорится в документе для общественного обсуждения по ключевым направлениям развития финансового рынка в условиях санкций, опубликованном на сайте регулятора.

ЦБ также отмечает, что при установлении валютных запретов и ограничений следует исходить из принципа взаимности - вводить запреты и ограничения только в отношении резидентов тех государств, которые вводят против РФ такие меры. Относительно либерализации ЦБ отмечает, что она должна быть в отношении дружественных государств. Но при этом Банк России может рассматривать и вариант либерализации в отношении недружественных стран в качестве ответной меры на смягчение санкционных ограничений (например, разблокировку активов).

Регулятор также предлагает дополнить действующую систему надбавок к коэффициентам риска по валютным кредитам и ценным бумагам новыми надбавками, в том числе дифференцированными с учетом эмитента валюты - недружественных государств или стран, не относящихся к недружественным.

Кроме того, Банк России оценит целесообразность установления повышенных нормативов обязательных резервов по обязательствам банков в "токсичных" валютах. Для уменьшения валютного риска постепенный отказ от использования банками "токсичных" валют должен происходить равномерно по обеим сторонам их балансов. Регуляторные меры, дестимулирующие использование валют недружественных стран, могут быть применены и в отношении небанковских финансовых организаций.

ЦБ допускает, что могут потребоваться дополнительные меры для дестимулирования использования "токсичных" валют компаниями реального сектора.

Росстат с 23 июля по 1 августа 2022 года (за 10 дней) зафиксировал в РФ дефляцию на уровне 0,14% после дефляции в 0,08% с 16 по 22 июля, дефляции в 0,17% с 9 по 15 июля, дефляции в 0,03% со 2 по 8 июля, соответствующие данные статслужба опубликовала в среду.

Росстат с августа 2022 года при расчете недельной инфляции вернулся к регистрации потребительских цен по понедельникам, а не по пятницам, поэтому в этот раз замер динамики цен был сразу за 10 дней (следующий замер цен будет уже совпадать с обычной неделей - со 2 по 8 августа).

Как сообщалось, с января по август 2022 года Росстат рассчитывал недельную инфляцию, регистрируя цены по пятницам (до 2022 года рассчитывал по понедельникам). Тогда Росстат объяснял этот переход тем фактом, что регистрация цен в пятницу "позволит учесть цены на продовольственных рынках, не работающих в понедельник, а также ярмарок выходного дня, начинающих работу в пятницу".

С начала августа цены в РФ снизились к 1 августа (то есть за один день) на 0,02%, с начала 2022 года цены выросли к 1 августа на 11,16%.

Из данных за последнюю неделю июля этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в РФ замедлилась на 1 августа до 15,27% с 15,37% на 22 июля.

Как сообщалось, совет директоров Банка России на заседании 22 июля принял решение снизить ключевую ставку с 9,5% до 8%, что стало неожиданным для рынка (консенсус предусматривал снижение ставки только на 50 б.п.).

Одновременно ЦБ понизил свой прогноз по инфляции на 2022 год до 12-15% с 14-17%, оставив прежним прогноз в 5-7% на 2023 год и в 4% на 2024 год.

Консенсус-прогноз экспертов, опрошенных "Интерфаксом" в начале июля по инфляции в 2022 году, равняется 14,6% (снизился с 16,7% по опросу в начале июня), в 2023 году - 6,5%.

Участники рынка находятся в ожидании ключевых данных по американскому рынку труда за июль, которые министерство труда США опубликует в пятницу. Опрошенные Trading Economics аналитики прогнозируют, что уровень безработицы в стране остался на уровне 3,6%, а число рабочих мест в американской экономике (без учета сельскохозяйственного сектора) увеличилось в прошлом месяце на 250 тыс. после роста на 372 тыс. в июне.

Эти данные могут повлиять на политику Федеральной резервной системы (ФРС), пытающейся решить непростую задачу - замедлить рекордную за 40 лет инфляцию, не вызвав при этом рецессии в США.

Участники рынка все больше склоняются к тому, что Федрезерв будет постепенно снижать темпы увеличения ключевой процентной ставки: как свидетельствуют данные FedWatch, рынок видит 42%-ную вероятность очередного повышения ставки на 75 базисных пунктов (б.п.) в сентябре, а вероятность подъема на 50 б.п. оценивается в 56%.

Кроме того, последние дни инвесторы следили за ситуацией вокруг визита спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань. Китай, который считает Тайвань своей территорией, заявлял, что предпримет "решительные и серьезные" действия в ответ на визит столь высокопоставленного представителя американской власти. Пелоси прибыла на Тайвань во вторник вечером, провела несколько встреч с представителями местной власти в среду и отправилась в следующую точку своего турне по АТР - в Южную Корею.

Цены на нефть немного повышаются ходе торгов в четверг после резкого снижения по итогам предыдущей сессии на данных об увеличении запасов топлива в США по итогам прошлой недели.

Стоимость октябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:01 МСК в четверг составляет $96,79 за баррель, что на 0,01% выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам предыдущих торгов эти контракты упали в цене на 3,7%, до $96,78 за баррель.

Цена фьючерсов на WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $91,15 за баррель, что на 0,54% больше итогового значения предыдущей сессии. К закрытию рынка накануне стоимость этих контрактов снизилась на 4%, до $90,66 за баррель.

Обе марки подешевели до минимальных уровней с февраля на предыдущих торгах после данных о запасах энергоносителей в США.

Как стало известно в среду из отчета Минэнерго США, запасы нефти в стране на прошлой неделе подскочили на 4,47 млн баррелей. Эксперты ожидали снижения запасов нефти на 1,5 млн баррелей.

Тем временем ОПЕК+ на заседании в среду принял решение о символическом увеличении квоты на добычу нефти в сентябре - лишь на 100 тыс. баррелей в сутки, объяснив это дефицитом мощностей как в добыче, так и в переработке.

"Крайне ограниченное наличие свободных мощностей требует их использования с большой осторожностью для ответа на серьезные перебои с поставками", - говорится в пресс-релизе ОПЕК+.

"В целом амплитуда колебаний курса российской валюты продолжает снижаться, и нынешняя динамика все больше походит на фазу консолидации. Как показывает практика, подобного рода затишья сменяются резким движением в том или ином направлении в зависимости от характера превалирующих факторов. Значимых медвежьих рисков для рубля на данный момент нет. Участники рынка уже переварили перспективу возобновления бюджетного правила и теперь ждут деталей плана. Доллар на международной арене занимает в основном оборонительную позицию, и это отчасти помогает нашей валюте. Тем временем рынок нефти, который в целом продолжает снижаться, сейчас оказывает опосредованное влияние на рубль", - отмечает специалист по международным финансовым рынкам маркетплейса "Финмир" Георгий Свирин.

"В среду рубль не показывал ярко выраженной динамики, большую часть дня тяготея к слабому укреплению. Тем не менее по итогам среды он умеренно ослабился, и курс пары "доллар-рубль" вырос на 0,47%, до 60,58 руб./$1. Такая динамика рубля поддерживалась резким падением нефтяных котировок, которое началось вчера вечером. Сегодня курс пары немного снижается, и в отсутствие принципиально важных для инвесторов событий он, вероятно, продолжит пока находиться в диапазоне 58,5-61,5 руб./$1", - говорят аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB).

Ставки на рынке краткосрочных межбанковских кредитов упали в четверг, в то время как ставки на рынке среднесрочных (1-6 месяцев) МБК остались на уровне предыдущего торгового дня. Ставка MosPrime Rate "овернайт" уменьшилась на 11 базисных пунктов (б.п.) - до 8,22% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок опустилась на 6 б.п. - до 8,31% годовых, ставка на срок 1 месяц упала на 3 б.п. - до 8,38% годовых. Ставки на сроки 3 и 6 месяцев не изменились относительно среды, оставшись на отметках 8,4% и 8,42% годовых соответственно.