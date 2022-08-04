.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Рубль днем дорожает к доллару и евро, отыгрывая новые предложения ЦБ по регулированию валют недружественных стран
.
ГЛАВНОЕ
Снижение промпроизводства в РФ июне составило 1,8%
В июне снижение промпроизводства в РФ незначительно ускорилось - до 1,8% после сокращения на 1,7% в мае, сообщил Росстат. В январе-июне показатель повысился на 2%. Данные оказались лучше прогнозов аналитиков, ожидавших падение показателя в июне на 2,2%
 
ФАС просит продлить срок подготовки поправок к закону о едином операторе цифровой рекламы
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) попросила аппарат правительства не форсировать подготовку поправок к законопроекту о едином операторе цифровой рекламы. Он был внесен 8 июля в Госдуму депутатом Артемом Кирьяновым ("Единая Россия"), а 15 июля...
 
Региональные налоги на самолеты могут обнулить
Российские авиа- и лизинговые компании планируют освободить от транспортного и имущественного налогов на самолеты. Как минимум 12 субъектов РФ поддержали идею снизить или обнулить ставки по транспортному налогу и налогу на имущество за самолеты,...
 
Продажи автомобилей в РФ в июле упали в 4 раза
Продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России в июне 2022 года упали на 74,9%, или в 4 раза, - до 32,412 тыс. машин по сравнению с 129,231 тыс. в июле 2021 года, свидетельствуют данные Комитета автопроизводителей АЕБ. Как ранее...
 
04 августа 2022 года 15:40

Рубль днем дорожает к доллару и евро, отыгрывая новые предложения ЦБ по регулированию валют недружественных стран

Москва. 4 августа. Доллар США и евро перешли к снижению на "Московской бирже" в четверг днем, рубль растет к бивалютной корзине после публикации предложений Банка России по регулированию валют недружественных стран.

Курс доллара США составил 60,27 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 43 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 60,92 руб./EUR1, подешевев на 5,75 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 26,2 копейки - до 60,49 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", после снижения на старте торгов рубль развернулся вверх и подрастает как к доллару, так и евро. Участники рынка оценивают новые инициативы Банка России по регулированию валют недружественных стран и девалютизации банковских балансов, которые содержатся в документе для общественного обсуждения, посвященном ключевым направлениям развития финансового рынка в условиях санкций.

При определении конфигурации валютного регулирования целесообразно исходить из дифференциации подходов в зависимости от резидентства и валют, максимально либерализовав требования к резидентам, а жесткость требований к нерезидентам устанавливать в зависимости от их юрисдикции, полагает Банк России.

"В условиях жестких санкций валютное регулирование должно включать необходимые стимулы для содействия структурной перестройке экономики и внешней торговли. Это особенно важно, учитывая, что из-за ограничительных мер недружественных государств, блокирующих денежные средства и расчеты, в настоящее время на практике возникают множественные сложности и издержки при исполнении внешнеторговых контрактов, которые связаны и с получением денежных средств, и с исполнением обязательств перед контрагентами", - говорится в документе для общественного обсуждения по ключевым направлениям развития финансового рынка в условиях санкций, опубликованном на сайте регулятора.

ЦБ также отмечает, что при установлении валютных запретов и ограничений следует исходить из принципа взаимности - вводить запреты и ограничения только в отношении резидентов тех государств, которые вводят против РФ такие меры. Относительно либерализации ЦБ отмечает, что она должна быть в отношении дружественных государств. Но при этом Банк России может рассматривать и вариант либерализации в отношении недружественных стран в качестве ответной меры на смягчение санкционных ограничений (например, разблокировку активов).

Регулятор также предлагает дополнить действующую систему надбавок к коэффициентам риска по валютным кредитам и ценным бумагам новыми надбавками, в том числе дифференцированными с учетом эмитента валюты - недружественных государств или стран, не относящихся к недружественным.

Кроме того, Банк России оценит целесообразность установления повышенных нормативов обязательных резервов по обязательствам банков в "токсичных" валютах. Для уменьшения валютного риска постепенный отказ от использования банками "токсичных" валют должен происходить равномерно по обеим сторонам их балансов. Регуляторные меры, дестимулирующие использование валют недружественных стран, могут быть применены и в отношении небанковских финансовых организаций.

ЦБ допускает, что могут потребоваться дополнительные меры для дестимулирования использования "токсичных" валют компаниями реального сектора.

Росстат с 23 июля по 1 августа 2022 года (за 10 дней) зафиксировал в РФ дефляцию на уровне 0,14% после дефляции в 0,08% с 16 по 22 июля, дефляции в 0,17% с 9 по 15 июля, дефляции в 0,03% со 2 по 8 июля, соответствующие данные статслужба опубликовала в среду.

Росстат с августа 2022 года при расчете недельной инфляции вернулся к регистрации потребительских цен по понедельникам, а не по пятницам, поэтому в этот раз замер динамики цен был сразу за 10 дней (следующий замер цен будет уже совпадать с обычной неделей - со 2 по 8 августа).

Как сообщалось, с января по август 2022 года Росстат рассчитывал недельную инфляцию, регистрируя цены по пятницам (до 2022 года рассчитывал по понедельникам). Тогда Росстат объяснял этот переход тем фактом, что регистрация цен в пятницу "позволит учесть цены на продовольственных рынках, не работающих в понедельник, а также ярмарок выходного дня, начинающих работу в пятницу".

С начала августа цены в РФ снизились к 1 августа (то есть за один день) на 0,02%, с начала 2022 года цены выросли к 1 августа на 11,16%.

Из данных за последнюю неделю июля этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в РФ замедлилась на 1 августа до 15,27% с 15,37% на 22 июля.

Как сообщалось, совет директоров Банка России на заседании 22 июля принял решение снизить ключевую ставку с 9,5% до 8%, что стало неожиданным для рынка (консенсус предусматривал снижение ставки только на 50 б.п.).

Одновременно ЦБ понизил свой прогноз по инфляции на 2022 год до 12-15% с 14-17%, оставив прежним прогноз в 5-7% на 2023 год и в 4% на 2024 год.

Консенсус-прогноз экспертов, опрошенных "Интерфаксом" в начале июля по инфляции в 2022 году, равняется 14,6% (снизился с 16,7% по опросу в начале июня), в 2023 году - 6,5%.

Участники рынка находятся в ожидании ключевых данных по американскому рынку труда за июль, которые министерство труда США опубликует в пятницу. Опрошенные Trading Economics аналитики прогнозируют, что уровень безработицы в стране остался на уровне 3,6%, а число рабочих мест в американской экономике (без учета сельскохозяйственного сектора) увеличилось в прошлом месяце на 250 тыс. после роста на 372 тыс. в июне.

Эти данные могут повлиять на политику Федеральной резервной системы (ФРС), пытающейся решить непростую задачу - замедлить рекордную за 40 лет инфляцию, не вызвав при этом рецессии в США.

Участники рынка все больше склоняются к тому, что Федрезерв будет постепенно снижать темпы увеличения ключевой процентной ставки: как свидетельствуют данные FedWatch, рынок видит 42%-ную вероятность очередного повышения ставки на 75 базисных пунктов (б.п.) в сентябре, а вероятность подъема на 50 б.п. оценивается в 56%.

Кроме того, последние дни инвесторы следили за ситуацией вокруг визита спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань. Китай, который считает Тайвань своей территорией, заявлял, что предпримет "решительные и серьезные" действия в ответ на визит столь высокопоставленного представителя американской власти. Пелоси прибыла на Тайвань во вторник вечером, провела несколько встреч с представителями местной власти в среду и отправилась в следующую точку своего турне по АТР - в Южную Корею.

Цены на нефть немного повышаются ходе торгов в четверг после резкого снижения по итогам предыдущей сессии на данных об увеличении запасов топлива в США по итогам прошлой недели.

Стоимость октябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:01 МСК в четверг составляет $96,79 за баррель, что на 0,01% выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам предыдущих торгов эти контракты упали в цене на 3,7%, до $96,78 за баррель.

Цена фьючерсов на WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $91,15 за баррель, что на 0,54% больше итогового значения предыдущей сессии. К закрытию рынка накануне стоимость этих контрактов снизилась на 4%, до $90,66 за баррель.

Обе марки подешевели до минимальных уровней с февраля на предыдущих торгах после данных о запасах энергоносителей в США.

Как стало известно в среду из отчета Минэнерго США, запасы нефти в стране на прошлой неделе подскочили на 4,47 млн баррелей. Эксперты ожидали снижения запасов нефти на 1,5 млн баррелей.

Тем временем ОПЕК+ на заседании в среду принял решение о символическом увеличении квоты на добычу нефти в сентябре - лишь на 100 тыс. баррелей в сутки, объяснив это дефицитом мощностей как в добыче, так и в переработке.

"Крайне ограниченное наличие свободных мощностей требует их использования с большой осторожностью для ответа на серьезные перебои с поставками", - говорится в пресс-релизе ОПЕК+.

"В целом амплитуда колебаний курса российской валюты продолжает снижаться, и нынешняя динамика все больше походит на фазу консолидации. Как показывает практика, подобного рода затишья сменяются резким движением в том или ином направлении в зависимости от характера превалирующих факторов. Значимых медвежьих рисков для рубля на данный момент нет. Участники рынка уже переварили перспективу возобновления бюджетного правила и теперь ждут деталей плана. Доллар на международной арене занимает в основном оборонительную позицию, и это отчасти помогает нашей валюте. Тем временем рынок нефти, который в целом продолжает снижаться, сейчас оказывает опосредованное влияние на рубль", - отмечает специалист по международным финансовым рынкам маркетплейса "Финмир" Георгий Свирин.

"В среду рубль не показывал ярко выраженной динамики, большую часть дня тяготея к слабому укреплению. Тем не менее по итогам среды он умеренно ослабился, и курс пары "доллар-рубль" вырос на 0,47%, до 60,58 руб./$1. Такая динамика рубля поддерживалась резким падением нефтяных котировок, которое началось вчера вечером. Сегодня курс пары немного снижается, и в отсутствие принципиально важных для инвесторов событий он, вероятно, продолжит пока находиться в диапазоне 58,5-61,5 руб./$1", - говорят аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB).

Ставки на рынке краткосрочных межбанковских кредитов упали в четверг, в то время как ставки на рынке среднесрочных (1-6 месяцев) МБК остались на уровне предыдущего торгового дня. Ставка MosPrime Rate "овернайт" уменьшилась на 11 базисных пунктов (б.п.) - до 8,22% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок опустилась на 6 б.п. - до 8,31% годовых, ставка на срок 1 месяц упала на 3 б.п. - до 8,38% годовых. Ставки на сроки 3 и 6 месяцев не изменились относительно среды, оставшись на отметках 8,4% и 8,42% годовых соответственно.


Опубликовано: /Финмаркет/
 


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
05 августа 2022 года 09:20
Пара рубль/доллар может достигнуть уровня 70 руб./$1 раньше конца года - BCS Express
Пара рубль/доллар может достигнуть уровня 70 руб./$1 раньше конца года, полагает эксперт BCS Express Василий Карпунин. "Пара USD/RUB в четверг осталась в районе 60-61 руб./$1. Никакого девальвационного импульса в связи с пятидневным падением нефтяных цен не наблюдается, но это только пока. Шансы...    читать дальше
.
05 августа 2022 года 09:05
Цены на нефть остаются под давлением из-за угрозы экономической рецессии - BCS Express
Цены на нефть остаются под давлением из-за угрозы экономической рецессии, отмечается в комментарии BCS Express. "Котировки Brent потеряли в четверг еще $2 на фоне повышения процентной ставки Банком Англии и достаточно тревожной риторики британского регулятора, - констатирует аналитик Игорь...    читать дальше
.
04 августа 2022 года 20:00
Рубль завершил торги небольшой разнонаправленной динамикой к доллару и евро в ожидании новых стимулов
Москва. 4 августа. Доллар США понизился, евро, напротив, вырос на "Московской бирже" по итогам торгов четверга. Рубль слабо изменился к бивалютной корзине в условиях разнонаправленной динамики в основных парах и в ожидании новых стимулов.    читать дальше
.
04 августа 2022 года 19:33
Цены евробондов РФ выросли в четверг вслед за котировками UST
Москва. 4 августа. Котировки российских суверенных еврооблигаций преимущественно выросли в четверг вслед за ценами американских казначейских обязательств (US Treasuries), которые немного повысились в ожидании ключевой статистики по рынку труда США за июль, публикация которой ожидается в пятницу. В результате суверенные спреды, за редким исключением, сузились к доходности базовых активов.    читать дальше
.
04 августа 2022 года 19:30
Рынок акций РФ закрылся небольшим снижением индексов на противоречивых внешних сигналах
Москва. 4 августа. Рынок акций РФ закрылся в четверг небольшим снижением индексов на фоне противоречивых внешних сигналов, в том числе значительного падения мировых цен на нефть; лидерами роста выступили ценные бумаги технологического сектора.    читать дальше
.
04 августа 2022 года 19:00
Котировки акций ConocoPhillips могут приблизиться к $100 за бумагу в ближайшие недели - Freedom Finance Global
Котировки акций ConocoPhillips могут приблизиться к $100 за бумагу в ближайшие недели, полагает аналитик Freedom Finance Global Сергей Пигарев. "Результаты ConocoPhillips во 2К22 превзошли консенсус рынка, - отмечает эксперт. - Компания снизила чистый долг на $2,8 млрд за квартал и объявила...    читать дальше
.
04 августа 2022 года 18:31
"Финам" рекомендует покупать бумаги Alibaba с целью $159,7
"Финам" рекомендует покупать ADS Alibaba Group Holding с целью $159,7 за штуку, что предполагает потенциал роста 57,3%, сообщается в материале инвесткомпании. Лидер китайского e-commerce Alibaba представил отчёт за I финансовый квартал 2023га. Выручка компании снизилась на 0,1% г/г до 205,6 млрд...    читать дальше
.
04 августа 2022 года 17:48
Акции Sunrun привлекательны для покупки - Freedom Finance Global
Акции Sunrun Inc. привлекательны для покупки, считает аналитик Freedom Finance Global Дмитрий Поздняков. "4 августа отчитался за 2К22 поставщик услуг в области солнечной энергии, хранения и энергоснабжения для жилых помещений Sunrun Inc. Выручка компании значительно превзошла ожидания, а убыток за...    читать дальше
.
04 августа 2022 года 17:00
Вероятно ослабление рубля во II полугодии 2022г - "Открытие Инвестиции"
Вероятно ослабление рубля во II полугодии 2022г, полагает начальник отдела глобальных исследований "Открытие Инвестиции", эксперт "Открытие Research" Михаил Шульгин. "Что касается краткосрочной динамики рубля, которую мы наблюдаем в начале августа - самого популярного месяца отпусков, то, похоже,...    читать дальше
.
04 августа 2022 года 16:32
"Финам" подтверждает рейтинг акций Норникеля на уровне "лучше рынка"
"Финам" подтверждает рейтинг акций ГМК "Норильский никель" на уровне "лучше рынка", оценивая положение компании как более устойчивое по сравнению с прочими эмитентами металлургической отрасли, говорится в комментарии инвесткомпании. "Норникель" 3 августа опубликовал финансовую отчетность по МСФО...    читать дальше
.
04 августа 2022 года 16:02
Инвестбанк Синара позитивно оценивает отчетность Moderna за 2К22
Аналитики "Инвестиционного банка Синара" позитивно оценивают финансовую отчетность Moderna Inc. за 2К22, однако считают, что ее влияние уже полностью учтено в котировках компании. Компания Moderna опубликовала сильные результаты за 2К22: выручка составила $4,75 млрд и оказалась гораздо выше...    читать дальше
.
04 августа 2022 года 15:30
BCS Express сохраняет рекомендацию "покупать" для акций Roku
BCS Express сохраняет рекомендацию "покупать" для акций Roku Inc. с целью $90 за штуку, что предполагает потенциал роста 14%, сообщается в материале инвесткомпании. "Компания Roku предоставила квартальную отчетность: слабость рекламного рынка привела к крайне разочаровывающему прогнозу на III...    читать дальше
.
04 августа 2022 года 15:00
"Финам" открыл торговую идею: продавать акции Газпрома с целью 172 руб
"Финам" открыл торговую идею: "продавать акции "Газпрома" с целью 172 рубля за штуку" с горизонтом инвестирования 3-4 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 7,5%, стоп-приказ: 196 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании. Эксперты отмечают, что...    читать дальше
.
04 августа 2022 года 14:32
"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Vale с целью $16,5
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Vale S.A. с целью $16,5 за штуку" с горизонтом инвестирования 1-2 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 28,9%, стоп-приказ: $12, говорится в комментарии инвестиционной компании. Эксперты отмечают, что последняя опубликованная...    читать дальше
.
04 августа 2022 года 14:00
Бонды ГК "ЕКС" обладают потенциалом роста - Инвестбанк Синара
Облигации ГК "ЕКС" серии БО-01 обладают потенциалом роста, говорится в обзоре "Инвестиционного банка Синара". "Группа компаний "ЕКС" (ГК "ЕКС") - один из крупнейших подрядчиков в области строительства объектов социальной, коммунальной и дорожной инфраструктуры в России. Группа показывает...    читать дальше
.
Страница 1 из 7
.
1
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.