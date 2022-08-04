BCS Express закрыл торговую идею: покупать акции CVS Health с целью $103,5

BCS Express закрыл торговую идею: "покупать акции CVS Health Corp. с целью $103,5 за штуку" с горизонтом инвестирования 3 месяца, открытую 6 июня, в связи с изменением технической картины, говорится в комментарии инвестиционной компании.

"Доходность за 58 дней с учетом квартального дивиденда составила 7,9%. Причиной для преждевременного закрытия является снижение уровня исходной цели на несколько процентов вниз, ввиду изменения технической картины. Результат в 7,9% может показаться несколько скромным, но необходимо обратить внимание на контекст. Секторальный ETF SPDR XLV (здравоохранение) за это время вырос на 1,7%, а индекс S&P 500 на 0,5%. Среднегодовая доходность с учетом дивидендов у CVS Health находится в районе 10,2%", - пишет аналитик Никита Покровский.

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