Рубль завершил торги среды снижением к доллару и ростом к евро вслед за их динамикой на глобальном рынке

Москва. 3 августа. Доллар США немного повысился, евро, напротив, подешевел на "Московской бирже" по итогам торгов среды; рубль не изменился к бивалютной корзине в условиях разнонаправленной динамики в основных парах, обусловленной укреплением доллара к большинству мировых валют.

Курс доллара США составил 60,58 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 28,5 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 60,98 руб./EUR1, подешевев на 27,25 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 3,4 копейки - до 60,76 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль закрыл торги среды при небольших разнонаправленных изменениях к доллару и евро и смешанном внешнем фоне. Риски эскалации геополитической напряженности вокруг Тайваня снизились после того, как спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси покинула остров.

Некоторые главы Федеральных резервных банков (ФРБ) в своих выступлениях выразили готовность продолжить повышение ключевой ставки для борьбы с рекордной инфляцией, несмотря на признаки технической рецессии в США.

В частности, глава ФРБ Чикаго Чарльз Эванс не исключил, что на сентябрьском заседании ставка снова будет повышена на 75 базисных пунктов, как и на двух предыдущих заседаниях, хотя его базовый сценарий предусматривает подъем на 50 б.п. Президент ФРБ Кливленда Лоретта Местер также поддержала продолжение курса на повышение ставки. "Нам предстоит еще немало работы, поскольку мы так и не увидели разворота инфляции, - сказала она на мероприятии, организованном Washington Post. - Мы хотим увидеть устойчивые признаки на протяжении нескольких месяцев того, что инфляция достигла пика и начала снижаться".

Индекс деловой активности в сфере услуг США (ISM Non-Manufacturing) в июле увеличился до 56,7 пункта по сравнению с 55,3 пункта месяцем ранее, показали данные Института управления поставками (ISM). Это стало неожиданностью для экспертов, которые предполагали снижение в среднем до 53,5 пункта, сообщает Trading Economics.

Значение индикатора выше 50 пунктов говорит об усилении деловой активности в сфере услуг, ниже - об ослаблении.

Самолет Пелоси в среду вылетел с острова, ранее в среду сообщили западные СМИ, которые вели трансляцию из аэропорта. Этот необъявленный визит Пелоси приковал внимание мировых СМИ и политиков, так как вызвал резкое недовольство в Пекине.

Пелоси прибыла на Тайвань вечером во вторник. На острове она встретилась с несколькими официальными лицами, в том числе с главой тайваньской администрации Цай Инвэнь и вице-спикером законодательного ведомства Тайваня Цай Цичаном. За вклад в развитие отношений США с островом Цай Инвэнь вручила спикеру высшую гражданскую награду Тайваня - почетный "Орден благожелательных облаков".

В МИД КНР заявили, что контрмеры против этого визита будут "решительными, мощными и эффективными", их почувствуют как в США, так и на Тайване.

Пелоси начала турне по азиатским странам 31 июля. В этот же день ее офисом был обнародован маршрут спикера, в него вошли визиты в Сингапур, Малайзию, Южную Корею и Японию. О Тайване тогда ничего сказано не было.

Накануне вечером, уже после закрытия торговой сессии, стало известно, что Госдеп США ввел визовые ограничения в отношении 893 российских официальных лиц, в том числе членов Совета Федерации.

"Госдеп принимает меры по введению визовых ограничений в отношении физлиц в связи с действиями России на Украине. Под ограничения подпадают 893 официальных лица РФ, такие как члены Совета Федерации, а также военнослужащие", - сообщалось в заявлении госсекретаря Энтони Блинкена.

Во вторник Минфин США также внес в санкционные списки главу военно-гражданской администрации Херсонской области Владимира Сальдо и его заместителя Кирилла Стремоусова, а также главу правительства Херсонской области Сергея Елисеева. Санкции ввели против мэра Мариуполя Константина Иващенко. Кроме того, под санкции подпала председатель совета директоров холдинга "Национальная медиа группа" Алина Кабаева. Всего во вторник Минфин США ввел санкции в отношении 13 физических и 36 юридических лиц.

Власти Швейцарии ввели новый пакет санкций против России, запретив импорт золота из РФ, говорится в заявлении швейцарского правительства. Согласно заявлению, с 3 августа вступает в силу "запрет на покупку, импорт или транспортировку золота и изделий из золота из России". "Любые услуги, связанные с этими товарами, также запрещены", - отмечается в заявлении.

Швейцария также ввела санкции против Сбербанка (MOEX: SBER), заморозив его активы.

Как рассказал "Интерфаксу" аналитик компании "КСП Капитал УА" Михаил Беспалов, российская валюта на торгах в среду умеренно снижается к доллару и дорожает относительно евро, при этом конкретики относительно модифицированного бюджетного правила по-прежнему нет. "Базовый сценарий ЦБ, изложенный в рамках опубликованного 1 августа доклада о денежно-кредитной политике, предполагает возобновление действия бюджетного правила лишь с 2023 года. Санкционное давление на российские компании продолжается: во вторник США объявили о введении новых ограничений, в числе которых блокирующие санкции в отношении российского производителя стали ММК. В среду министры ОПЕК+ одобрили увеличение квот на добычу нефти странами-участницами с сентября еще на 100 тыс. баррелей в сутки до совокупного уровня в 43,955 млн баррелей в сутки. В пресс-релизе по итогам встречи отмечается ограниченное количество свободных мощностей и недоинвестирование отрасли, что может негативно сказаться на возможностях производителей своевременно удовлетворять спрос после 2023 года. Если говорить о зарубежных новостях, то в пятницу должна быть опубликована статистика по рынку труда США за июль. Согласно опубликованным во вторник данным, число открытых вакансий на рынке труда в США (JOLTS) в июне снизилось, но по-прежнему близко к 10,7 млн", - отмечает Беспалов.

"Похоже, пара "доллар-рубль" нащупала зону комфорта в районе уровня 60 руб./$1 и может расположиться в этой области, демонстрируя консолидацию при отсутствии новых драйверов, которые могли бы задать новое направление котировкам. Сам доллар на международной арене чувствует себя неоднозначно, но преимущественно находится под давлением, стараясь минимизировать потери. Возобновления бюджетного правила игроки пока не опасаются, а значит, в целом предпосылок для резкого ослабления рубля сейчас нет. Санкционное давление коллективного Запада на Россию сохраняется, но отечественные активы уже давно выработали иммунитет к этому фактору и не демонстрируют панических реакций на новые ограничения", - говорит специалист по международным финансовым рынкам маркетплейса "Финмир" Роман Эткинд.

"Вчера торговая активность долларом с расчетами "завтра" слегка уменьшилась, как и показатель 10-дневной волатильности. В целом заметных изменений в котировках ключевых валютных пар на "МосБирже" не наблюдалось, а на рынке образовался паритет между спросом и предложением. Мы склонны полагать, что подобная динамика была связана с обострением Тайваньского вопроса, а участника рынки наблюдали за разрешением ситуации, чтобы определить последующую динамику валют. Сегодня курс американской валюты продолжил демонстрировать боковое движение, драйверов к более заметной динамике не наблюдается", - отмечает главный аналитик отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Егор Жильников.

Нефтяные котировки падают в ходе торгов в среду вечером после выхода данных о запасах энергоресурсов в США и публикации итогов заседания ОПЕК+.

Стоимость октябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:02 МСК составляет $97,59 за баррель, что на 2,93% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $91,34 за баррель, что на 3,26% меньше итогового значения предыдущей сессии.

Участники рынка реагируют на отчет Минэнерго США, указавший на увеличение запасов нефти на 4,47 млн баррелей, до 426,55 млн баррелей, на прошлой неделе. Товарные запасы бензина выросли на 163 тыс. баррелей и составили 225,29 млн баррелей. Запасы дистиллятов уменьшились на 2,4 млн баррелей, до 109,32 млн баррелей.

Эксперты ожидали снижения запасов нефти на 1,5 млн баррелей, уменьшения запасов бензина на 1,5 млн баррелей и повышения запасов дистиллятов на 1 млн баррелей.

Кроме того, инвесторы анализируют решение министров ОПЕК+ увеличить квоты на добычу нефти в сентябре на 100 тыс. баррелей в сутки. Эксперты отмечают, что это решение слабо скажется на нефтяных ценах, пишет MarketWatch.

Нефтяной рынок в настоящее время сбалансирован, уже восстановился до допандемийного уровня, заявил вице-премьер РФ Александр Новак в интервью телеканалу "Россия 24". По его словам, сегодняшнее решение ОПЕК+ об увеличении квоты на добычу нефти в сентябре на 100 тыс. б/с позволит удовлетворить растущий спрос.

Новак отметил также, что, несмотря на восстановление, на рынке все еще остаются неопределенности, такие как возможные карантины, а также разрыв логистических цепочек из-за санкций на российские нефть и нефтепродукты.

Суммарное отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов от ожидаемого месячного объема и оценки базового месячного объема по итогам июля 2022 года составило минус 74,7 млрд руб., сообщил Минфин РФ в среду.

Ожидаемый объем дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета, связанный с превышением фактически сложившейся цены на нефть над базовым уровнем, прогнозируется в августе в размере 359,5 млрд руб. Таким образом, с учетом отрицательного отклонения в июле совокупный объем средств дополнительных нефтегазовых доходов составляет 284,8 млрд руб.

В связи с приостановкой на 2022 год отдельных положений бюджетных правил, связанных с использованием дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета, покупка иностранной валюты и золота за счет этих средств производиться не будет, напоминает Минфин.

Евросоюз рекомендует импортерам нефти прописывать в договоре купли-продажи пункт, которым экспортер будет подтверждать, что нефть не содержит российской составляющей, говорится в документе ЕС. В противном случае экспортер будет нести договорную ответственность за любые неверные заявления, предупредили европейские чиновники.

Евросоюз запретит импорт российской нефти, поставляемой морским путем, с декабря 2022 года.

На основе данных "Московской биржи" о средневзвешенных курсах доллара и евро к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 МСК до 15:30 МСК, ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 4 августа на 7,79 копейки, до 60,2374 руб./$1, и уменьшил курс евро на 14,13 копейки, до 61,1243 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" поднялся в среду на 14,3 копейки по отношению ко вторнику и составил 60,2421 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК вырос на 11,43 копейки и составил 60,2834 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $2 млрд 137,214 млн, из которых $856,191 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $1 млрд 218,023 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" упал на 13,48 копейки, до 61,1283 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" опустился на 10,44 копейки, до 61,1446 руб./EUR1. Объем торгов евро составил EUR1 млрд 078,928 млн, из которых EUR173,761 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR905,167 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов упали в среду относительно предыдущего торгового дня. Ставка MosPrime Rate "овернайт" уменьшилась на 7 базисных пунктов (б.п.) - до 8,33% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок опустилась на 4 б.п. - до 8,37% годовых. Ставка на срок 1 месяц снизилась на 3 б.п., уменьшившись до 8,41% годовых, ставки на сроки 3 и 6 месяцев упали на 5 б.п. - до 8,4% и 8,42% годовых соответственно.