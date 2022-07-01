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01 июля 2022 года 19:32

Рубль заметно упал к доллару и евро по итогам пятничных торгов в ожидании новых мер российских властей по нормализации его курса

Москва. 1 июля. Доллар США и евро уверенно выросли на "Московской бирже" по итогам пятницы, рубль обвалился к бивалютной корзине в первый торговый день месяца в рамках фиксации прибыли в ожидании мер российских властей по нормализации его курса.

Курс доллара США составил 54,5 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 3,05 рубля выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 56,54 руб./EUR1, подорожав на 2,85 рубля. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 2,9 рубля - до 55,42 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль обвалился к доллару и евро в рамках фиксации прибыли после роста по итогам четырех предыдущих недель в ожидании новых мер российских властей по нормализации валютного курса. Правительство РФ планирует обсудить эту тему на следующей неделе.

Российские власти обсуждают проблему избыточного укрепления рубля и пути ее решения в ежедневном режиме, заявил в пятницу журналистам глава Минэкономразвития Максим Решетников. "Занимаемся каждый день", - ответил министр на вопрос о том, когда могут быть приняты решения по механизмам удержания рубля от чрезмерного укрепления.

Ранее глава Минфина Антон Силуанов сообщал, что на следующей неделе в правительстве будет обсуждаться проблематика курсообразования и влияния на него, в частности - через интервенции в рамках обновленного механизма бюджетного правила. По его словам, бюджет готов "пожертвовать" частью сырьевых сверхдоходов текущего года, направляя их на валютные интервенции для влияния на рубль.

Банк России с 1 июля существенно повысил лимит на перевод средств за рубеж. Как говорится в сообщении регулятора, физлица - резиденты и граждане дружественных государств смогут переводить со своего счета в российском банке на свой счет за рубежом или другому человеку в месяц до $1 млн (или такую же сумму в эквиваленте в другой иностранной валюте). Ранее ограничения по этим операциям составляли $150 тыс.

"Лимиты по переводам повышены в связи с устойчивым положением на внутреннем валютном рынке", - отмечает ЦБ.

Рубль не обратил внимание на новую информацию на тему санкций. В ЕС в рамках работы над новым пакетом санкций в отношении РФ изучают возможность введения запрета на импорт в ЕС российского золота, сообщает Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

В сообщении отмечается, что планы ЕС совпадают с намерениями стран G7 сокращать источники доходов РФ. По данным источников, новый пакет санкций, как ожидается, также будет предусматривать исправление ранее введенных мер, например, "корректировку правил транзита подсанкционных товаров" в Калининград.

Как рассказала в интервью "Интерфаксу" старший аналитик Альфа-банка Елизавета Наумова, в пятницу рубль падает к доллару и евро, на максимуме обе валюты росли более чем на 7%. "Объяснить такое поведение можно выходом инвесторов из акций "Газпрома" (в четверг они показали падение на 33%, сегодня - на 6,10%) и поиском недооцененных активов, о чем также говорит и сегодняшний рост рынка - индекс "МосБиржи" показывал рост более чем на 1%. Многие на рынке понимают, что курс рубля у текущих отметок некомфортен для российского бюджета, что подтверждается многочисленными вербальными интервенциями высокопоставленных лиц. Таким образом, сегодняшний провал в рубле можно объяснить желанием игроков "заработать" на другой "очевидной" истории", - отмечает Наумова.

"Рубль на открытие пятницы показал кратковременное укрепление, обновив вчерашний максимум к доллару. Однако затем российская валюта перешла к быстрому ослаблению, переписав недельный минимум. Доллар приблизился к 56 руб., евро - к 57,4 руб. Вероятно, после вчерашнего очередного смягчения ЦБ валютных ограничений, а также на фоне ранее озвученного намерения властей бороться с завышенным курсом рубля покупатели валюты активизировались. Банк России увеличил до $1 млн максимальный ежемесячный лимит перевода валюты физлицами за рубеж. Дополнительным фактором, зачастую вызывавшим ослабление рубля, выступают предстоящие выходные. Многие предпочитают завершать неделю в инвалюте, опасаясь реализации каких-либо рисков в ближайшие дни. Поэтому в начале следующей недели снижение рубля может приостановиться, если негативные ожидания инвесторов не оправдаются. Однако в случае дальнейшего притока на рынок средств желающих воспользоваться послаблениями валютного контроля падение рубля способно ускориться без каких-либо других драйверов", - отмечает эксперт по фондовому рынку компании "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.

Нефтяные котировки растут в пятницу вечером после резкого снижения накануне на итогах заседания ОПЕК+ и опасений по поводу замедления роста экономики США.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:02 МСК в пятницу составляет $111,1 за баррель, что на 1,9% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $107,96 за баррель, что на 2,08% выше итогового значения предыдущей сессии.

Накануне цена Brent снизилась на 3%, WTI подешевела на 3,7%.

Министры государств ОПЕК+ по итогам заседания в четверг подтвердили ранее намеченный план увеличения квот нефтедобычи на 648 тыс. баррелей в сутки в августе. Президент США Джо Байден позднее в этом месяце отправится на Ближний Восток для обсуждения с Саудовской Аравией и ОАЭ возможностей более активного наращивания добычи.

Кроме того, опубликованные накануне статданные показали уменьшение темпов роста расходов населения США в мае до минимальных с начала текущего года 0,2% с 0,6% в апреле. На долю потребительских расходов приходится 70% американского ВВП, и статданные были восприняты рынками как негативный экономический сигнал.

Стоимость Brent уменьшилась на 6,5% в июне, но выросла на 6% по итогам второго квартала, WTI упала на 7,8% за месяц и поднялась на 5,5% за квартал, свидетельствуют данные Dow Jones Market Data. За первое полугодие Brent подорожала на 48%, WTI - на 41%.

Средняя цена нефти марки Urals в январе-июне 2022 года сложилась в размере $84,09 за баррель, говорится в сообщении Минфина РФ. За первое полугодие 2021 года она составила $63,35 за баррель. Таким образом, цена увеличилась на 32,7%. В минувшем месяце цена составила $87,25 за баррель, что в 1,2 раза выше, чем в июне 2021 года ($71,4 за баррель).

На основе данных "Московской биржи" о средневзвешенных курсах доллара и евро к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 МСК до 15:30 МСК, ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на выходные и понедельник на 1,2553 рубля, до 53,7676 руб./$1, и увеличил курс евро на 1,7179 рубля, до 56,3584 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" вырос в пятницу на 1,4269 рубля по отношению к четвергу и составил 53,8369 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК увеличился на 1,7378 рубля и составил 54,017 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $4 млрд 192,804 млн, из которых $1 млрд 750,161 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $2 млрд 442,643 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" поднялся на 1,4548 рубля, до 56,1181 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" увеличился на 1,9797 рубля, до 56,4611 руб./EUR1. Объем торгов евро составил EUR1 млрд 396,303 млн, из которых EUR544,217 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR852,086 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов преимущественно подросли в пятницу относительно предыдущего торгового дня. Исключение составила ставка MosPrime Rate "овернайт", которая уменьшилась на 9 базисных пунктов (б.п.) - до 9,24% годовых. Ставки MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок и на срок 1 месяц увеличились на 1 б.п. - до 9,44% и 9,58% годовых соответственно, ставки на сроки 3 и 6 месяцев выросли на 7 б.п. - до 9,67% каждая.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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