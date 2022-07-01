Инвестбанк Синара рекомендует продавать акции Palo Alto Networks

"Инвестиционный банк Синара" рекомендует продавать акции Palo Alto Networks в связи с их текущей переоцененностью по фундаментальным показателям, сообщается в обзоре.

"Мы начинаем анализ Palo Alto Networks, присваивая акциям эмитента рейтинг "продавать" при целевой цене в $400 за штуку, предполагающей потенциал снижения 19%. За последний год бумаги компании выросли в цене на 33%, тогда как индекс Nasdaq Composite снизился на 24%, а цена акций конкурента -Check Point Software - показала рост всего на 4%. За последние четыре года компания демонстрировала средний темп роста выручки в районе 25%, однако ни за один год не смогла заработать прибыль по ОПБУ США. При текущих котировках мы считаем акции Palo Alto Networks переоцененными по фундаментальным показателям", - пишет старший аналитик банка Сергей Вахрамеев.

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