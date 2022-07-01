Цены рублевых корпбондов в пятницу могут слегка снизиться под давлением внешнего негатива

Москва. 1 июля. Котировки рублевых корпоблигаций в пятницу могут слегка снизиться под давлением негативных сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок, а также общего ухудшения настроений инвесторов на внутреннем финансовом рынке после принятого накануне акционерами "Газпрома" решения не выплачивать дивиденды за 2021 год, несмотря на рекомендацию совета директоров компании о дивидендных выплатах в размере 52,53 рубля на акцию, полагают аналитики.

Заместитель председателя правления "Газпрома" Фамил Садыгов так прокомментировал ситуацию: "Акционеры приняли решение, что в текущей ситуации дивиденды по итогам 2021 года выплачивать нецелесообразно. Приоритетами "Газпрома" в настоящее время являются реализация инвестиционной программы, включая газификацию регионов Российской Федерации, и подготовка к предстоящей зиме. И, безусловно, мы должны быть готовы выполнить обязательства по выплате налогов в повышенном размере".

Американский фондовый рынок завершил последние торги второго квартала существенным падением. При этом снижение индекса S&P 500 по итогам первого полугодия стало максимальным с 1970 года. Инвесторы анализировали свежие статистические данные о расходах и доходах американцев за май. Доходы населения США в позапрошлом месяце выросли на 0,5% по сравнению с апрелем, расходы - на 0,2%, показали данные министерства торговли страны. Первый показатель совпал с ожиданиями экспертов, второй оказался чуть ниже прогнозировавшихся 0,4%.

Индекс потребительских цен (PCE) в мае поднялся на 6,3% в годовом выражении, такими же темпами, как в апреле. В помесячном выражении рост показателя составил 0,6% против 0,2% месяцем ранее. Индикатор PCE Core, который не учитывает стоимость продуктов питания и энергоресурсов, поднялся на 0,3% по сравнению с апрелем. На этом уровне показатель остается уже четыре месяца подряд. В годовом выражении этот индикатор повысился на 4,7%, что стало минимальным приростом за последние 6 месяцев. Индексы PCE и PCE Core считаются ключевыми показателями инфляции, отслеживаемыми Федеральной резервной системой при определении ключевой ставки.

Фондовые рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона преимущественно снижаются на торгах в пятницу после выхода японской статистики, показавшей снижение доверия к экономике страны среди крупных промышленных предприятий. Исключением является лишь австралийский индекс, демонстрирующий слабую положительную динамику. Индекс оптимизма Танкан в апреле-июне снизился до минимального значения с первого квартала 2021 года и составил 9 пунктов против 14 пунктов в первом квартале, сообщил Банк Японии. Показатель оказался хуже прогнозов экспертов, ожидавших снижение до 13 пунктов, сообщает Trading Economics.

Японский индекс Nikkei 225 упал по итогам торгов на 1,65%. Китайский индекс Shanghai Composite к 8:35 МСК опустился на 0,3%. Торги на Гонконгской фондовой бирже в пятницу не проводятся в связи с выходным по случаю Дня создания специального административного района Гонконг. Индекс деловой активности в промышленном секторе Китая в июне вырос впервые за четыре месяца и составил 51,7 пункта против майских 48,1 пункта, свидетельствует индекс менеджеров по закупкам (PMI), рассчитываемый Caixin Media и S&P Global. Эксперты, опрошенные Trading Economics, в среднем ожидали подъема индекса до 50,1 пункта. Южнокорейский индекс Kospi снизился на 1,7%. Австралийский S&P/ASX 200 прибавил 0,02%.

В свою очередь цены на нефть опускаются в пятницу, завершая неделю снижением, на фоне очередных сигналов, что экономика США замедляется, и спрос на энергоресурсы может сократиться. Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:35 МСК в пятницу составила $108,8 за баррель, что на 0,21% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в четверг эти контракты подешевели на 3%, до $109,03 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи составила к этому времени $105,37 за баррель, что на 0,37% ниже итогового значения предыдущей сессии. К закрытию рынка в четверг стоимость этих контрактов упала на 3,7%, до $105,76 за баррель.

Министры государств ОПЕК+ по итогам заседания в четверг приняли решение подтвердить ранее намеченный план увеличения квот нефтедобычи на 648 тыс. баррелей в сутки в августе. Президент США Джо Байден позднее в этом месяце отправится на Ближний Восток для обсуждения с Саудовской Аравией и ОАЭ возможностей более активного наращивания добычи.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в четверг снизилась в 1,1 раза по отношению к предыдущему торговому дню и осталась заметно ниже средних значений - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" составил 3,434 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 2,076 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций продемонстрировали умеренное снижение.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 30 июня снизился на 0,17% по отношению к среде и составил 107,39 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds потерял за день 0,15%, опустившись до 780,17 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах падения оказались облигации "Европлан-001Р-01" (-1,74%), "Аэрофлот П01-БО-01" (-0,82%) и "Роснефть-001Р-04" (-0,8%), а в лидерах повышения - облигации "РЖД-19" (+0,54%), "ГТЛК-001Р-13" (+0,5%) и "ГТЛК-001Р-04" (+0,42%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ООО "Автоэкспресс" (Новосибирск) разместило выпуск 3-летних коммерческих облигаций серии КО-П09 номинальным объемом 200 млн рублей, реализовав 59,12% выпуска на 118,237 млн рублей. Размещение проходило по закрытой подписке, потенциальными приобретателями облигаций являются клиенты Экспобанка, являющиеся таковыми в соответствии с договорами на брокерское обслуживание. Ставка 1-2-го квартального купона установлена на уровне 19,5% годовых, предусмотрена оферта через полгода.

ППК "Российский экологический оператор" (РЭО, реализует федеральный проект мусорной реформы) полностью выкупит облигационный заем серии КО-02 компании "ЭкоЛайн-ВторПласт" на 884 млн рублей. Всего РЭО вложит в инвестиционный проект 2,884 млрд рублей через выкуп двух выпусков коммерческих облигаций у компании "ЭкоЛайн-ВторПласт". Срок обращения ценных бумаг серии КО-02 составит 8,5 года. Номинал одной облигации - 2 млн рублей. Процентная ставка - 4,75% годовых (50% ключевой ставки Банка России). В декабре 2021 года РЭО уже направил на строительство этого предприятия 2 млрд рублей за счет размещения первого выпуска коммерческих облигаций.

"ДОМ.РФ ипотечный агент" (ранее "Фабрика ИЦБ") установил размер премии к ключевой ставке Банка России по выпуску жилищных социальных облигаций с ипотечным покрытием серии БО-001P-19 объемом 6,7 млрд рублей на уровне 0,65%. Для 1-го купона ключевая ставка ЦБ будет зафиксирована на уровне 9,5% годовых на протяжении всего купонного периода. Таким образом, ставка 1-го купона составит 10,15% годовых. Срок обращения выпуска - 10 лет, ожидаемая дюрация - около 3 лет. Сбор заявок на выпуск прошел 30 июня. Техразмещение займа запланировано на 1 июля. Выпуск предназначен только для квалифицированных инвесторов.

ПАО "СИБУР холдинг" установило финальный ориентир ставки 1-го купона облигаций серии 001Р-01 объемом 15 млрд рублей и сроком обращения 3,5 года на уровне 9,15% годовых. Ориентиру соответствует доходность к погашению в размере 9,47% годовых. Длительность 1-13-го купонов - квартал, 14-го купона - 109 дней. Сбор заявок прошел 30 июня. Техразмещение запланировано на 8 июля. Данный выпуск станет первым займом, размещенным в рамках программы облигаций эмитента на 25 млрд рублей.

АО "МГКЛ" (АО "Мосгорломбард") 5 июля планирует начать размещение облигаций серии 001P-01 со сроком обращения 4,5 года. Объем выпуска не раскрывается. Ставка 1-го купона установлена на уровне 19% годовых. Ставки 2-18-го купонов будут рассчитываться по формуле: ключевая ставка ЦБ, действующая по состоянию на 5-й рабочий день, предшествующий дате начала купонного периода, плюс 9%. Купоны квартальные. Бонды будут размещены по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов. "Московская биржа" 8 июня зарегистрировала программу облигаций компании серии 001Р объемом до 5 млрд рублей. В рамках 15-летней программы облигации могут размещаться на срок до 5 лет.

ООО Топливная компания "Нафтатранс плюс" установило ставку 34-го купона 5-летних облигаций серии БО-02 объемом 250 млн рублей на уровне 15% годовых. Компания разместила выпуск в октябре 2019 года. Номинал одной облигации - 10 тыс. рублей. Ставка 1-го купона установлена на уровне 13% годовых, купоны ежемесячные. Остальные ставки купонов рассчитываются по формуле - ключевая ставка ЦБ РФ, действующая на 7 рабочий день до даты начала купонного периода, плюс 6%, но не менее 13% и не более 15% годовых. По выпуску предусмотрено частично-досрочное погашение - по 6,67% от номинала будет выплачено в даты окончания 27-го, 30-го, 33-го, 36-го, 39-го, 42-го, 45-го, 48-го, 51-го, 54-го, 57-го купонов и 19,96% от номинала в дату окончания 60-го купона.