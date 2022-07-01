Индекс Мосбиржи предпримет попытку возврата к отметке 2250п в пятницу - ПСБ

Рынок акций в пятницу предпримет попытку отскока, индекс Мосбиржи может вернуться к отметке 2250п, полагает аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Владимир Соловьев.

"Индекс Мосбиржи (-7,3%) испытал в четверг крупнейшее с 18 апреля снижения, после отрицательного решения акционеров "Газпрома" относительно дивидендных выплат, - отмечает эксперт. - Акции "Газпрома" рухнули на 30,5%, что стало максимальным дневным снижением за всю историю торгов бумаги. Снижение по другим бумагам нефтегазового сектора было более сдержанным. В то же время, после закрытия рынка акционеры Роснефти одобрили дивиденды, поэтому можно ожидать роста бумаги сразу с открытия рынка".

Аналитик банка полагает, что в пятницу российский рынок акций предпримет попытку отскока, а индекс Мосбиржи попытается вернуться выше 2250 пунктов, чему также будут способствовать положительное решение акционеров "Роснефти" относительно дивидендов.

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