Индекс Мосбиржи начнет торги пятницы, скорее всего, в диапазоне 2170-2240п - "Алго Капитал"

Российский фондовый рынок откроет торговую сессию в пятницу, скорее всего, в диапазоне 2170-2240 пунктов, прогнозирует старший риск-менеджер инвестиционной компании "Алго Капитал" Виталий Манжос.

"Мы ожидаем начала торгов акциями в пятницу с отклонением в пределах 1,5% по индексу Мосбиржи, в диапазоне 2170-2240 пунктов. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 2150, 2130 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2250, 2270 пунктов. Утреннее состояние внешнего фона не имеет решающего значения для направления открытия индекса Мосбиржи. Внутри дня вполне вероятно коррекционное повышение указанного индекса в связи с выкупом вчерашней просадки в голубых фишках", - пишет эксперт.

Выхода значимой для локального рынка акций иностранной статистики в пятницу не ожидается. Манжос полагает, что во второй половине дня заметное влияние на ход торгов в России способны оказать важные внешние и внутренние новости.

Ключевым событием дня и недели на рынке, на взгляд аналитика, стала резкая и сильная просадка стоимости акций "Газпрома" (-30,46%). "Черным лебедем" в их отношении послужила новость о том, что ожидавшиеся годовые дивиденды на указанные бумаги выплачиваться не будут.

"Государство, как ключевой акционер, все равно изымет свою долю прибыли "Газпрома" в форме дополнительных выплат в бюджет по НДПИ. В текущих экономических и внешнеполитических реалиях это вполне логичный и даже закономерный шаг. Вместе с тем, в сложившейся ситуации все равно невозможно оправдать необходимость создания у частных инвесторов ложной надежды по поводу выплаты компанией с государственным участием рекордных годовых дивидендов. Обычно рекомендации совета директоров выносятся не для того, чтобы их не одобряли в ходе собраний акционеров. Теперь держатели акций "Газпрома" не получат дивидендных выплат, но уже получили "дивидендную" просадку их стоимости", - отмечает Манжос.

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