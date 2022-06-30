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30 июня 2022 года 16:35

"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Abbott с целью $112,5

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Abbott Laboratories с целью $112,5 за штуку" с горизонтом инвестирования 2-8 недель. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 12,4%, стоп-приказ: $104, говорится в комментарии инвестиционной компании.

"Брендированные дженерики Abbott отвечают потребностям населения в развивающихся странах. Ключевые бренды компании (Creon, Duphaston, Duphalac, Influvac) будут стабильно пользоваться спросом в обширном географическом охвате", - считают эксперты.

"С технической точки зрения акции находятся около ключевого уровня поддержки. При объеме позиции 5% и выставлении стоп-заявки на уровне $104 риск на портфель составит 0,23%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,7", - отмечают аналитики "Финама".

Abbott Laboratories - американская фармацевтическая компания и один из крупнейших в мире производителей медицинского оборудования. Основные сегменты бизнеса: фармацевтика, диагностика, детское и специализированное питание и медицинские девайсы.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.


Опубликовано: /Интерфакс/
 
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Ключевые слова:    США-ABBOTT-АКЦИИ-ИНВЕСТИДЕЯ


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