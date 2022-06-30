Рубль днем умеренно дорожает к доллару и евро, корректируясь вверх после сильного падения накануне

Москва. 30 июня. Доллар США и евро снижаются на "Московской бирже" в четверг днем, рубль растет к бивалютной корзине в рамках коррекции после сильного падения накануне.

Курс доллара США составил 52,32 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 71,5 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 54,37 руб./EUR1, подешевев на 1,63 рубля. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 1,13 рубля - до 53,36 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль укрепляется к доллару и евро на дневных торгах, корректируясь вверх после заметного снижения накануне. Участники торгов в среду активно закрывали длинные позиции по рублю после заявлений министра финансов РФ Антона Силуанова о возможности проведения валютных интервенций.

Бюджет готов "пожертвовать" частью сырьевых сверхдоходов текущего года, направляя их на валютные интервенции для влияния на курс рубля в рамках обновленного бюджетного правила, сказал Силуанов, выступая на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

Минэкономразвития считает, что предложения Минфина по направлению части бюджетных доходов на валютные интервенции не решат проблему крепкого рубля, в ответ заявил министр экономического развития Максим Решетников. Попытки вернуть курс рубля на уровни, которые были при прежних экономических условиях, чреваты рисками девальвации, сказала, в свою очередь, председатель Банка России Эльвира Набиуллина.

Росстат на неделе с 18 по 24 июня 2022 года зафиксировал в РФ нулевую инфляцию после трех недель дефляции (в 0,12%, 0,14% и 0,01%) и также нулевой динамики цен четырьмя неделями ранее. С начала месяца цены к 24 июня снизились на 0,26%, с начала года цены выросли на 11,51%, сообщил в среду Росстат.

Председатель Банка России не видит признаков раскручивания дефляционной спирали исходя из данных о снижении цен в последние недели, считает это коррекцией после резкого роста инфляции в конце февраля - начале марта.

"Сейчас действительно последние недели идет снижение цен, но здесь нужно быть аккуратным в оценке этого фактора. Называют дефляционной спиралью. Я не вижу никакой дефляционной спирали, это во многом коррекция после резкого взлета цен, который произошел у нас в конце февраля - начале марта", - сообщила Набиуллина на съезде РСПП.

"Словесные интервенции представителей финансово-экономического блока в отношении курса рубля и окончание периода налоговых платежей на время притормозили укрепление российской валюты. После достижения вчера отметки 50,01 по доллару рубль скорректировался и сегодня днем торговался в районе 52,5 руб./$1. Мы полагаем, что в ближайшее время участники локального валютного рынка займут осторожную позицию, ожидая новых мер правительства в отношении валютного рынка. Однако если шаги по стабилизации курса не убедят инвесторов в серьезности влияния на рубль, то можно будет ожидать новых попыток российской валюты закрепиться ниже 50 по доллару", - полагает начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

"Сегодня утром рубль укреплялся до уровней менее 52 за доллар, восстанавливаясь после вчерашнего резкого падения, которое, видимо, привлекло экспортеров. Впрочем, позже он подешевел до 53 руб./$1 после новостей о том, что "Газпром" отказался от выплаты дивидендов за 2021 год. Вероятно, это приведет к уменьшению предложения валюты на рынке в июле-августе. Однако не исключено, что рубль все-таки восстановится до 52 руб./$1, если не последует новых комментариев о перспективах покупок валюты Минфином. Весьма вероятно, что этого не произойдет, так как пока у российских финансовых властей нет консолидированной позиции по этому вопросу. В частности, ЦБ по-прежнему выступает против искусственного ослабления рубля. В то же время Минэкономразвития считает, что объем покупок валюты Минфином, вероятно, будет недостаточным в условиях избытка валюты и может негативно повлиять на экономику из-за сокращения госрасходов. Впрочем, если сегодня - завтра рубль резко укрепится и преодолеет уровень 50 за доллар, то на следующей неделе Минфин действительно может объявить о возобновлении покупок валюты", - говорит аналитик SberCIB Investment Research Юрий Попов.

Цены на нефть начали снижаться в четверг и могут завершить в минусе этот месяц впервые с ноября прошлого года.

Стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 МСК в четверг составляет $115,64 за баррель, что на 0,53% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $108,56 за баррель, что на 1,11% ниже итогового значения предыдущей сессии.

Данные министерства энергетики США, опубликованные в среду, показали снижение запасов нефти в стране за неделю, завершившуюся 24 июня, на 2,76 млн баррелей - до 415,57 млн баррелей. Запасы бензина выросли на 2,64 млн баррелей, дистиллятов - на 2,56 млн баррелей.

В центре внимания трейдеров остается встреча министров государств ОПЕК+, которая состоится позже в четверг.

Как сообщают источники "Интерфакса", ожидается, что министры оставят в силе ранее принятое решение увеличить квоту на добычу нефти с августа на 648 тыс. б/с. В случае принятия решения квоты на добычу нефти России и Саудовской Аравии увеличатся еще на 170 тыс. б/с. Таким образом, к концу августа формально окончатся ограничения по добыче, принятые ОПЕК+ с мая 2020 года во время пандемии.

США обратились к Южной Корее с просьбой поддержать предложение об ограничении цен на российскую нефть в рамках санкций против РФ, сообщает агентство "Ренхап". "По информации источников, замминистра финансов США Брайан Нельсон (...) попросил Южную Корею присоединиться к этому шагу", - говорится в сообщении.

Кроме того, по данным источников агентства, вопрос установления предельной цены на российскую нефть "может стать одним из ключевых пунктов повестки дня" в ходе двухдневного визита главы Минфина США Джанет Йеллен в Южную Корею в июле.

В ходе трехдневной встречи лидеров стран G7 в Германии ранее в июне, как сообщалось, было решено начать техническую работу вокруг инициативы, предполагающей установку "потолка цен" на российские нефть и газ.

Лидеры стран G7 также договорились изучить возможность введения полного запрета на услуги по перевозке сырой нефти и нефтепродуктов из России, пока их не станут продавать по цене, согласованной международным сообществом.

Кроме того, они вновь заявили о приверженности поэтапному отказу от российских энергоресурсов.

В июне добыча нефти в РФ выросла на 5%, экспорт упал на 3% к маю, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с данными статистики. Производство превысило уровень июня 2021 года на 3%, но все еще отстает от допандемийного уровня на 4%. При этом экспорт превышает уровень июня 2021 года на 12%, показатель 2019 года - на 4%.

В ходе Петербургского международного экономического форума вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что Россия смогла стабилизировать добычу и в ближайшее время выйдет на показатель 10,2 млн б/с. "Сегодня можно смело сказать, что к концу этого года то падение, которое было (в марте добыча к февралю упала на 1 млн б/с - ИФ), будет восстановлено. К этому мы планомерно идем, в том числе в рамках обязательств по ОПЕК+", - сообщил Новак.

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов преимущественно опустились в четверг относительно предыдущего торгового дня. Исключение составила ставка MosPrime Rate "овернайт", которая подросла на 5 базисных пунктов (б.п.) - до 9,33% годовых. Ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок уменьшилась на 1 б.п. - до 9,43% годовых, ставка на срок 1 месяц опустилась также на 1 б.п. - до 9,57% годовых, ставки на сроки 3 и 6 месяцев отступили на 7 б.п. - до 9,6% каждая.