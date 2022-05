Нефть слабо дешевеет

Dow Jones завершил торги понедельника в слабом плюсе, S&P 500 и Nasdaq снизились. Фондовые индексы крупнейших государств АТР укрепляются в ходе торгов во вторник. Цены на нефть умеренно снижаются утром во вторник.

Американские фондовые индексы Standard & Poor''s 500 и Nasdaq Composite снизились в понедельник, Dow Jones Industrial Average завершил день в слабом плюсе.

В целом на рынке акций сохранилась негативная тенденция последнего времени, что было обусловлено, в частности, слабыми данными о состоянии экономик Китая и США, сообщает MarketWatch.

"Рыночные волнения вызваны Китаем, COVID-19 и угрозой рецессии. Добавьте к этому коктейлю рост процентных ставок, - отмечает главный инвестиционный директор Fiduciary Trust Company Ханс Олсен. - Инвесторы оказались сбиты с толку и задаются вопросом, где укрыться от вихря плохих новостей".

Промпроизводство в КНР в апреле снизилось впервые с марта 2020 года на фоне карантинных мер, введенных для сдерживания распространения COVID-19. Объем промпроизводства уменьшился на 2,9% по сравнению с апрелем предыдущего года, свидетельствуют данные Государственного статистического управления. Для сравнения, в марте оно выросло на 5%. Эксперты, опрошенные Trading Economics, в среднем ожидали снижения показателя в прошлом месяце на 3,5%.

Розничные продажи в Китае рухнули на 11,1% в годовом выражении после сокращения на 3,5% в марте. Апрельское падение стало максимальным с марта 2020 года. Аналитики прогнозировали снижение на 6,1%.

Индекс производственной активности Нью-Йорка Empire Manufacturing в мае упал до минус 11,6 пункта по сравнению с плюс 24,6 пункта месяцем ранее, сообщил местный Федеральный резервный банк. Значение индикатора ниже нулевой отметки говорит об ухудшении условий ведения бизнеса в регионе.

Эксперты в среднем предполагали снижение всего до 17 пунктов, по данным Trading Economics. Респонденты The Wall Street Journal прогнозировали 16,5 пункта.

Аналитики Goldman Sachs ухудшили прогноз роста экономики США на 2022-2023 гг., отметив спад на финансовых рынках в связи с ужесточением денежно-кредитной политики Федеральной резервной системой. Оценка подъема американской экономики на текущий год была понижена до 2,4% с 2,6%, на следующий год - до 1,6% с 2,2%.

Акции McDonald''s Corp. (SPB: MCD) подешевели в понедельник на 0,4%. Сеть ресторанов быстрого обслуживания объявила о том, что уйдет из России после более чем 30 лет работы в стране. В связи с уходом с российского рынка компания ожидает списания в размере $1,2-1,4 млрд, которые преимущественно будут неденежными.

Сталелитейная Nucor Corp. (SPB: NUE) достигла соглашения о приобретении производителя дверей C.H.I. Overhead Doors за $3 млрд у инвестфонда Kohlberg Kravis Roberts & Co. Цена бумаг Nucor уменьшилась на 3,3%.

Авиакомпания JetBlue Airways объявила о тендерном предложении среди акционеров лоукостера Spirit Airlines (SPB: SAVE) после того, как последний отказался от сделки с JetBlue в пользу конкурирующей Frontier Airlines. JetBlue готова заплатить акционерам Spirit Airlines по $30 за акцию. На этой новости цена бумаг Spirit Airlines взлетела на 13,5% - до $19,27. Между тем стоимость JetBlue упала на 6,1%.

Инвестиционная фирма Carlyle Group Inc. достигла соглашения о покупке компании ManTech International (SPB: MANT), оказывающей ИТ-услуги для правительства и оборонных ведомств США, за $4,2 млрд, включая долг компании. Акции ManTech взлетели в цене на 15%, котировки бумаг Carlyle опустились на 0,3%.

Индекс Dow Jones Industrial Average в понедельник увеличился на 26,76 пункта (0,08%) и достиг 32223,42 пункта. Лидерами роста стали бумаги Chevron Corp. (SPB: CVX), подорожавшие на 3,1%, Merck & Co. (SPB: MRK) - на 2,1% и Verizon Communications (SPB: VZ) - на 1,8%.

При этом самое сильное падение котировок показали акции Boeing Co. (SPB: BA) - на 2,5%, Walt Disney Co. (SPB: DIS) - на 2%, Salesforce Inc. (SPB: CRM) - на 1,7%.

Значение Standard & Poor''s 500 за день снизилось на 15,88 пункта (0,39%) - до 4008,01 пункта.

Индекс Nasdaq Composite по итогам сессии уменьшился на 142,21 пункта (1,2%) - до 11662,79 пункта.

Фондовые индексы крупнейших государств Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) укрепляются в ходе торгов во вторник.

Признаки прогресса Китая в борьбе с новыми вспышками коронавируса, похоже, затмевают беспокойство по поводу не оправдавших ожидания статданных из КНР за апрель, пишет MarketWatch.

Инвесторы ждут новых заявлений представителей руководства Федеральной резервной системы (ФРС) США, которые могут пролить свет на состояние американской экономики и дальнейшее направление монетарной политики.

Японский индекс Nikkei 225 к 8:22 МСК увеличился на 0,4%.

Наиболее существенно растут котировки акций нефтяной Inpex Corp. (+6,1%), разработчика видеоигр Konami Holdings Corp. (+5,8%) и транспортной Kawasaki Kisen Kaisha Ltd. (+5,3%).

Цена акций крупнейшего розничного продавца одежды в Азии Fast Retailing увеличивается на 0,7%. Тем временем бумаги инвестиционно-технологической SoftBank Group дешевеют на 0,4%.

Китайский Shanghai Composite к 8:29 МСК вырос на 0,4%, гонконгский Hang Seng - на 2,4%. При этом второй индикатор находится вблизи максимального значения примерно за две недели.

В число лидеров подъема на торгах в Гонконге входят котировки акций производителя полупроводников Sunny Optical Technology Group Co. Ltd. (+10,7%) и автопроизводителей Geely Automobile Holdings Ltd. (+9,1%) и BYD Co. Ltd. (+7,3%).

Бумаги интернет-компании JD.com Inc. (SPB: JD) дорожают на 5,2%, интернет-ритейлера Alibaba Group Holding (SPB: BABA) Ltd. - на 5,9%.

Южнокорейский индекс Kospi к 8:28 МСК поднялся на 0,8%.

Рыночная стоимость одного из крупнейших в мире производителей чипов Samsung Electronics Co. повысилась на 2,3%, автопроизводителя Hyundai Motor - на 1,1%.

Австралийский индекс S&P/ASX 200 прибавил 0,32%.

Инфляция в Австралии существенно ускорилась в первом квартале 2022 года и была выше целевого диапазона в 2-3%, следует из протокола майского заседания Резервного банка Австралии. При этом регулятор ожидает, что она продолжит расти в краткосрочной перспективе перед тем, как вновь вернется к верхней границе диапазона, что может произойти в середине 2024 года.

Представители руководства регулятора сошлись на том, что дальнейшее повышение процентных ставок, вероятно, будет необходимым для того, чтобы обеспечить возвращение инфляции к целевом показателю, отмечается в протоколе.

Цена акций нефтяных Woodside Petroleum и Santos увеличивается на 1,8% и 2% соответственно.

Стоимость крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP и Rio Tinto уменьшилась на 0,4% и 1,7% соответственно.

Цены на нефть умеренно снижаются утром во вторник после существенного роста накануне.

Стоимость июльских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:08 мск во вторник составляет $113,88 за баррель, что на $0,36 (0,32%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в понедельник эти контракты подорожали на $2,69 (2,4%), до $114,24 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $113,73 за баррель, что на $0,47 (0,41%) меньше итогового значения предыдущей сессии. Накануне стоимость этих контрактов выросла на $3,71 (3,4%), до $114,2 за баррель.

Котировки североамериканской нефти марки WTI выросли сильнее, чем стоимость североморского бенчмарка Brent, и эти два контракта практически сравнялись в цене. Причиной тому - резкий рост цен на бензин в США. Июньские фьючерсы на бензин на NYMEX накануне впервые в истории превысили отметку в $4 за галлон.

"Последовательное сокращение запасов в последние недели привело к тому, что резервы бензина в США опустились существенно ниже среднего уровня за пять лет для этого времени года, что отражает дефицит поставок, - отметил аналитик ING Уоррен Паттерсон. - Нефтеперерабатывающие заводы увеличили загруженность мощностей на прошлой неделе для повышения поставок, однако дефицит сохраняется".

Также рынок следит за ситуацией с коронавирусом в Китае. В понедельник в Шанхае возобновили работу магазины, рестораны и торговые центры, хотя и в ограниченном режиме, сообщает MarketWatch, что позволяет говорить о некотором сокращении заболеваемости.