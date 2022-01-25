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25 января 2022 года 11:40

Утренний отскок рынка акций РФ вверх не получил продолжения из-за неоднозначного внешнего фона

Москва. 25 января. Утренний отскок рынка акций РФ вверх в рамках коррекции не получил продолжения из-за неоднозначного внешнего фона и сохраняющейся геополитической напряженности, индекс Мосбиржи поле локального взлета выше 3300 пунктов вернулся в район 3240 пунктов.

К 11:10 МСК индекс Мосбиржи составил 3238,54 пункта (+0,1%, максимум дня - 3330,9 пункта), индекс РТС - 1295,95 пункта (+0,6%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" выросли в пределах 8,5%.

Доллар США стоит 78,78 руб./$1 (+0,01 рубля).

Подорожали расписки OZON (MOEX: OZON) (+8,5%), акции ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+4,5%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+4,4%), Polymetal (MOEX: POLY) (+3,8%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+3,4%), расписки TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (+3,1%), бумаги Сбербанка (MOEX: SBER) (+3% и +3,6% "префы"), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+2,7%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+2,7%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+2,4%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+2,3%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+2,2% и +0,5% "префы"), ВТБ (MOEX: VTBR) (+2,2%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+2,1%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+2%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+1,7%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+1,6%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+1,4%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+1,4%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+1,4%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+1,3%), "Московской биржи" (+1,1%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+1,1%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,9%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+0,7%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,7%).

Подешевели акции UC Rusal (MOEX: RUAL) (-1,2%).

США, страны НАТО и Украина заявляют о концентрации российских войск у украинской границы и об "угрозе российского вторжения". Российские официальные лица заявляют, что у РФ нет никаких агрессивных планов.

Между тем, президенты Франции, Польши и США, премьер Великобритании, председатель Еврокомиссии, председатель Европейского совета, генеральный секретарь НАТО и канцлер Германии Олаф Шольц в ходе видеоконференции подтвердили намерение обсудить украинский кризис на переговорах с Россией, в том числе на встрече "нормандской четверки", сообщил официальный представитель правительства Германии Штеффен Хебештрайт.

Как отмечает главный аналитик компании "Алор брокер" Алексей Антонов, после агрессивных распродаж рынок акций РФ пытается отскочить. Основная причина распродаж прежняя - нагнетание политической истерии вокруг якобы "готовящегося" нападения России на Украину. Западные СМИ говорят об увеличении дислокации российских войск на границе с Украиной, а российские - о переброске Киевом военных подразделений к границам ДНР и ЛНР.

В условиях возможной в любую минуту провокации со стороны Украины выход из рублевых активов не кажется неправильным. В дополнение к этому на российские акции давит резко ухудшившаяся картина по американским акциям. Складывается впечатление, что там уже не просто коррекция, которая быстро выкупается, а начало среднесрочного нисходящего тренда. Так что рост фондовых индексов США в понедельник пока стоит рассматривать как технический отскок.

Более точная картина будет понятна в среду, когда будет изложено решение ФРС США по ДКП и станет видна реакция инвесторов. Судя по масштабным распродажам американских акций, прошедших в последние дни, ничего хорошего от ФРС рынок не ждет. Тем сильнее может быть рост, если негативные ожидания не оправдаются.

Индекс МосБиржи выглядит технически перепроданным, близость сильной поддержки 3100 пунктов будет сдерживать от активных распродаж. Поддержку также оказывает высокая нефть и рекордная ее стоимость в рублях. Для Brent технической поддержкой выступает уровень $86 за баррель, полагает Антонов.

Начальник отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Евгений Локтюхов считает, что в отсутствие новой порции внешнего негатива перепроданный индекс МосБиржи может попытаться вернуться выше 3350 пунктов.

В понедельник по глобальным рынкам прокатилась волна фиксации прибыли, несколько ослабевшая лишь к концу дня: инвесторы предпочли продолжить закрывать позиции на фондовых рынках и в сырье в преддверии стартующего двухдневного заседания ФРС. Регулятор, как ожидается, даст четкие сигналы о повышении ставки уже в марте и, возможно, прояснит свою позицию относительно сокращения своего баланса в будущем.

Впрочем, утром во вторник негативный настрой на внешних рынках вновь преобладает, хотя растет нефть. В отсутствие новых негативных геополитических новостей российский рынок акций продолжит предпринимать попытки отскока в направлении зоны 3450-3500 пунктов по индексу МосБиржи, которая является более обоснованный с конъюнктурной точки зрения. Во вторник индекс МосБиржи может продвинуться к 3350 пунктам, считает аналитик.

По оценке аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, поводов для уверенной коррекции рынка акций РФ может не хватить из-за неоднозначного внешнего фона: цены на нефть восстанавливаются после падения накануне, а настроения на мировых фондовых площадках преимущественно пессимистичны.

Волатильность остается крайне высокой как ввиду приближения заседания ФРС, так и из-за усиления геополитической напряженности на границе с Украиной и риска военных действий.

Краткосрочно ближайшие сопротивления у индексов МосБиржи и РТС расположены у нижних полос Боллинджера дневных графиков - 3320 и 1340 пунктов соответственно, движения к ним стоит ожидать в рамках коррекционного отскока. Развитие повышения в течение дня, однако, под вопросом, так как улучшений на геополитическом фоне не произошло. В США накануне заявили, что по-прежнему открыты к диалогу с Россией, но в то же время исключают возможность уступок по гарантиям безопасности. Биржи ждет еще один напряженный торговый день с рисками возвращения к падению. Ориентир по индексу МосБиржи на вторник - 3100-3400 пунктов, считает аналитик.

По оценке ведущего аналитика компании "Открытие Инвестиции" Андрея Кочеткова, внешний фон остается негативным, российские акции способны вернуться к снижению с учетом давления геополитических рисков. Госдепартамент США продолжает исключать какие-либо уступки России в вопросах безопасности. Впрочем, есть надежда, что рынок все же достиг определенного уровня, когда долгосрочная привлекательность все же обеспечит покупателей решимостью для отскока индексов и рубля.

Ситуация в сфере международных отношений с прошлой недели лишь ухудшилась. НАТО усиливает присутствие и боеготовность в Восточной Европе. США и союзники накачивают Украину вооружениями. Также США и Великобритания проводят частичную эвакуацию семей дипломатов из Киева, одновременно рекомендуя своим гражданам воздержаться от поездок в Украину и Россию. На площадках в Европе и США доминируют пессимистичные настроения из-за ожиданий агрессивного ужесточения денежной политики регуляторов, включая ФРС и Банк Англии. Иными словами, поводов для попыток развернуть рынок вверх пока нет, считает аналитик.

Американские фондовые индексы, резко снижавшиеся в течение большей части торгов в понедельник, развернулись к росту ближе к концу сессии и вышли в "плюс" на 0,3-0,6% в последние 10 минут торгов. Dow Jones (+0,3%), падение которого в ходе сессии достигало 1115 пунктов (-3,3%), завершил торги ростом на 99 пунктов. Снижение Nasdaq (+0,6%) в течение сессии достигало 4,9%, S&P 500 (+0,3%) - 4%. Положительный разворот обоих индексов в ходе торгов стал самым мощным с октября 2008 года. S&P 500 в какой-то момент оказался в зоне "медвежьего" тренда, то есть его обвал с пика, зафиксированного в начале января, достиг 10%, что было отмечено впервые с февраля 2020 года. Однако к концу сессии индикатор вышел из этой зоны. Эксперты не выделяют каких-то однозначных катализаторов разворота фондовых индексов, отмечая, что такая динамика, вероятно, связано с существенной перепроданностью рынка.

Несмотря на отскок в США, в Азии во вторник преобладает негативная динамика индексов (японский Nikkei 225 упал на 1,7%, китайский Shanghai Composite - на 2,6%, гонконгский Hang Seng просел на 1,8%), снижаются американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 упал на 1,2%), что говорит о сохранении негативных настроений. Между тем, отскакивает вверх Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 40 растут на 0,6-1%).

Инвесторы ожидают итогов заседания Федеральной резервной системы (ФРС), которое пройдет 25-26 января. Эксперты не ожидают изменения ставки Федрезервом на январском заседании, но полагают, что глава американского ЦБ Джером Пауэлл в ходе пресс-конференции укажет на вероятное повышение ставки уже в марте. ФРС, вероятнее всего, придется действовать достаточно жестко, чтобы подавить уже находящуюся на многолетних максимумах инфляцию в США.

На нефтяном рынке во вторник отмечается коррекция вверх после отката накануне, инвесторы продолжают наблюдать за геополитическими рисками на Ближнем Востоке и в Восточной Европе.

Стоимость мартовских фьючерсов на Brent к 11:10 МСК во вторник составила $86,79 за баррель (+0,6% и -1,8% в понедельник), мартовский фьючерс на WTI стоит $83,65 за баррель (+0,4% и -2,2% накануне). С начала года нефть подорожала более чем на 10%.

Ранее йеменские повстанцы-хуситы запустили две баллистические ракеты по Абу-Даби, их сумели перехватить силы ПВО Объединенных Арабских Эмиратов. В ответ войска ОАЭ разрушили пусковую площадку, откуда был произведен пуск, сообщает телеканал "Аль-Арабия" со ссылкой на Минобороны ОАЭ.

Во вторник рынок ждет публикации данных о запасах углеводородов в США от Американского института нефти (API). Официальный отчет Минэнерго будет обнародован в среду.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции ПАО "ТНС Энерго Воронеж" (MOEX: VRSB) (+15,7% и +10,5% "префы"), "Россети Сибирь" (MOEX: MRKS) (+4,6%), ПАО "Дальневосточная энергетическая компания" (MOEX: DVEC) (+3,6%), ГДР Ros Agro (MOEX: AGRO) (+3,4%), расписки HeadHunter (MOEX: HHRU) (+3,3%).

Подешевели бумаги OR Group (MOEX: ORUP) (-6,9%), ПАО "Группа компаний ПИК" (MOEX: PIKK) (-4,8%), ПАО "Группа Позитив" (MOEX: POSI) (-4,4%).

Ритейлер "Детский мир" (MOEX: DSKY) (-2,4%) в IV квартале 2021 года увеличил чистую выручку на 6,3% по сравнению с показателем за IV квартал 2020 года, до 47,3 млрд рублей. Общий объем продаж (GMV) вырос на 8,5%, до 53,3 млрд рублей с НДС, говорится в сообщении компании. Онлайн-продажи увеличились на 33,2%, до 18,9 млрд рублей с НДС.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:10 МСК составил 58,24 млрд рублей (из них 12,45 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 10,23 млрд рублей на бумаги "Газпрома" и 1,81 млрд рублей на акции "Яндекса").


Опубликовано: /Интерфакс/
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