Цены рублевых корпбондов во вторник могут умеренно подрасти

Москва. 18 января. Котировки рублевых корпоративных облигаций во вторник могут умеренно подрасти на фоне улучшения внешней фондовой и сырьевой конъюнктуры, сдерживающим покупателей фактором останутся сохраняющиеся геополитические риски, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".

В США биржи в понедельник не работали в связи с празднованием Дня Мартина Лютера Кинга.

Во вторник в Азии преобладает позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 129%, китайский Shanghai Composite - на 0,9%, гонконгский Hang Seng растет на 0,3%), но "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 просел на 0,3% к уровню минувшей пятницы).

Нефтяной рынок продолжает подъем на сигналах о том, что глобальный спрос остается высоким, несмотря на распространение нового штамма COVID-19 "омикрон", также отмечаются перебои с поставками нефти из некоторых стран ОПЕК+ и сохраняются геополитические риски.

Стоимость мартовских фьючерсов на Brent к 06:47 МСК в понедельник составила $87,22 за баррель (+0,9% и +0,5% в понедельник), февральский фьючерс на WTI стоит $84,89 за баррель (+1,3% и +0,7% накануне).

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в понедельник снизилась почти в 2,3 раза по отношению к предыдущему торговому дню и оказалась заметно ниже средних значений - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил всего 2,141 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 1,789 млрд рублей. При этом цены корпоративных облигаций продемонстрировали смешанную динамику.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 17 января вырос всего на 0,01% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 104,18 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds прибавил за три дня (15-17 января) 0,07%, поднявшись до 731,18 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах роста оказались облигации "РЖД-001P-20R" (+1,45%), "ГТЛК-001Р-03" (+1,18%) и "ГТЛК-001Р-14" (+0,9%), а в лидерах снижения - облигации "Ростелеком-002P-02R" (MOEX: RTKM) (-1,4%), "РЖД-19" (-0,73%) и "Икс 5 (MOEX: FIVE) Финанс-001P-12" (-0,56%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что компания "А Девелопмент" планирует 20 января начать размещение дебютного 3-летнего выпуска облигаций объемом 700 млн рублей. Ориентир ставки первого купона установлен в диапазоне 13-13,5% годовых. Купоны ежеквартальные. Банк России 25 октября 2021 года зарегистрировал дебютный выпуск 3-летних облигаций ООО "А Девелопмент" 1-й серии. Выпуск будет доступен квалифицированным инвесторам и размещен по закрытой подписке. Предусмотрена возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента.

Альфа-банк планирует досрочно погасить 3 февраля выпуск облигаций серии БО-16. Биржевые облигации досрочно погашаются по непогашенной части номинальной стоимости. Досрочное погашение облигаций по усмотрению эмитента осуществляется в отношении всех облигаций выпуска. Банк разместил бонды серии БО-16 объемом 5 млрд рублей в августе 2016 года. Ставка 1-го купона была установлена в размере 9,75% годовых, к ней приравнены ставки 2-4-го купонов. Ставка текущего купона - 7,8% годовых. В августе 2018 года банк приобрел по оферте почти весь выпуск на сумму 4,96 млрд рублей.