Лидерами химической отрасли РФ в 2022г могут стать "Куйбышевазот" и "ФосАгро" - BCS Express

Лидерами химической отрасли РФ в 2022г могут стать "Куйбышевазот" и "ФосАгро", полагают эксперты BCS Express.

"Химическая отрасль в 2021г химики показала сильнейший результат среди отраслевых индексов. Лидерами роста стали акции "ФосАгро" и "Акрона" на фоне роста цен на удобрения и стабильного спроса на продовольствие. Хуже индекса выглядели акции НКНХ АО и АП, а также Казаньоргсинтез АО из-за неопределенности, связанной со сделкой ТАИФ-СИБУР. В 2022г динамика отмеченных компаний будет сильно зависеть от изменений в бизнесе после смены основного акционера, неопределенность здесь на текущий момент повышенная", - пишут аналитики инвесткомпании.

Они отмечают, что на 2022г взгляд на химическую отрасль умеренно позитивный. По мнению экспертов, лидерами могут стать "КуйбышевАзот" и "ФосАгро".

"У "КуйбышевАзота" сильный диверсифицированный портфель, а финансовые результаты ожидаются рекордными. Компания продолжает наращивать и модернизировать свои производственные площадки, что должно стать качественным долгосрочным драйвером. Стоит отметить, что по мультипликаторам акции компании выглядят дешево по сравнению с ближайшими российскими и зарубежными конкурентами. "ФосАгро" продолжает демонстрировать высокие операционные и финансовые результаты. Высокие цены на удобрения позволяют ожидать относительно высоких дивидендов в 2022г, однако стоит учитывать риски коррекции цен на удобрения весной-летом 2022г", - указывают стратеги BCS Express.

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