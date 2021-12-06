Рубль днем слабо меняется к доллару и евро в ожидании переговоров Путина и Байдена

Москва. 6 декабря. Доллар слегка дешевеет, евро столь же немного повышается на "Московской бирже" в понедельник днем; рубль стабилен к бивалютной корзине в ожидании переговоров президентов России и США Владимира Путина и Джозефа Байдена, которые должны состояться во вторник вечером в формате видеоконференции.

Курс доллара США составил 73,8 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 3 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 83,33 руб./EUR1, подорожав на 6,75 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 1,4 копейки - до 78,01 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 7 декабря на 7,32 копейки, до 73,6694 руб./$1, и уменьшил курс евро на 12,68 копейки, до 83,1138 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль лишь слабо меняется к доллару и евро на дневных торгах в ожидании новостей на геополитическую тему, в частности, переговоров Путина и Байдена. Как в понедельник сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, видеовстреча президентов России и США Владимира ожидается во вторник после шести вечера по московскому времени и обещает быть продолжительной по времени.

"В районе шести. Мы полагаем, что это будет достаточно продолжительная и обстоятельная видеоконференция. Это будет конференция по защищенной видеосвязи. Думаем, что она будет продолжительная по времени", - сказал Песков журналистам.

По его словам, Путин перед такими серьезными переговорами всегда общается с профильными министрами и руководителями ведомств. "Все фигуранты наших двусторонних отношений нынешнего этапа постоянно на связи с президентом России", - добавил он.

Между тем, президент США Байден в пятницу заявил о подготовке комплекса мер, которые максимально затруднят для России реализацию агрессивного сценария действий в отношении Украины.

"Я собираю вместе то, что, как я думаю, будет наиболее всеобъемлющим и значительным набором инициатив, которые очень, очень затруднят для (президента России Владимира - ИФ) Путина... сделать то, что, как люди опасаются, он может сделать. Прямо сейчас это находится в разработке", - сказал Байден в ответ на просьбу прокомментировать обстановку вокруг Украины.

Он отметил, что поддерживает постоянный контакт с европейскими союзниками США и Украиной по складывающейся ситуации.

"Нет никаких сомнений в том, что Байден затронет тему Украины и выразит обеспокоенность по поводу военной деятельности на границе. Комментарии на эту тему и в особенности ответная реакция Путина могут повлечь волатильные движения на нашем рынке в ходе диалога двух лидеров. Тем временем упоминания о стремлении Вашингтона к стабилизации отношений с Москвой приободрят инвесторов, но в целом переговоры обещают быть довольно напряженными. При этом если переговоры по теме Украины и энергетического кризиса и не обойдутся без колкостей, то сам факт налаживания диалога двух стран может благотворно отразиться на динамике рубля и отечественных акций", - отмечает аналитик департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

"На прошлой неделе рубль укрепился на 2,3%, до 73,9 за доллар, на фоне снижения геополитической премии. При этом валюты других развивающихся стран выглядели слабее, а индекс EMCI (индекс валют стран EM) снизился на 0,3%. Дальнейший курс рубля будет определяться движением цен на нефть, итогами встречи Путина и Байдена и развитием ситуации вокруг нового штамма коронавируса "омикрон". В краткосрочной перспективе мы ожидаем рубль в диапазоне 72,5-74,5 за доллар", - говорит директор по инвестициям (CIO) "Сбер Управление активами" Ренат Малин.

Цены на нефть продолжают расти более чем на $1 за баррель в ходе торгов в понедельник после того, как Саудовская Аравия приняла решение поднять в январе стоимость сортов, поставляемых в Азию и США.

Цена февральских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:01 МСК в понедельник увеличилась на 3,23% - до $72,14 за баррель. Стоимость фьючерсов на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) поднялась к этому времени на 3,34% - до $68,47 за баррель.

Saudi Aramco сообщила в выходные, что цена основного сорта, поставляемого в Азию, в январе увеличится на $0,6 за баррель. В результате он будет стоить на $3,3 за баррель больше, чем корзина нефти Омана и Дубая - это максимум с февраля 2020 года.

Повышение цен для США составит от $0,4 до $0,6 за баррель.

Дополнительным стимулом для рынка выступает затрудненный ход переговоров между Ираном и странами 5+1 по вопросу ядерной сделки.

Перспектива того, что предложение нефти значительно увеличится в результате снятия санкций с Ирана и возобновившихся поставок энергоресурса из этой страны становится все более отдаленной, поскольку переговорщики в Вене на прошлой неделе решили взять технический перерыв. Европейские страны-участницы переговоров выразили тревогу в связи с резкими требованиями нового консервативного правительства Ирана.

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов выросли в понедельник относительно предыдущего торгового дня в ожидании дальнейшего повышения ключевой ставки ЦБ РФ. Ставка MosPrime Rate "овернайт" поднялась на 12 базисных пунктов (б.п.) - до 7,59% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок увеличилась на 3 б.п. - до 7,71% годовых. Ставка на срок 1 месяц выросла на 6 б.п. - до 8,53% годовых, ставка на срок 3 месяца увеличилась на 4 б.п. - до 9,09% годовых, ставка на срок 6 месяцев повысилась на 3 б.п. - до 9,22% годовых.