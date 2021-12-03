Рубль вечером перешел к снижению к доллару и евро на фиксации прибыли после сильного недельного роста

Москва. 3 декабря. Доллар и евро развернулись вверх и укрепляются на "Московской бирже" в пятницу вечером, рубль перешел к снижению к бивалютной корзине на фоне фиксации прибыли после сильного роста в предыдущие дни.

Курс доллара США составил 73,91 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 27,25 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 83,36 руб./EUR1, подорожав на 6,25 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 17,8 копейки - до 78,17 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль перешел к небольшому снижению к доллару и евро на вечерних торгах на фоне фиксации прибыли после сильного роста в предыдущие дни. В центре их внимания находятся данные о безработице в США за ноябрь, а также информация о подготовке переговоров президентов РФ и США Владимира Путина и Джозефа Байдена.

Количество рабочих мест в экономике США в ноябре увеличилось на 210 тыс., минимальными темпами с декабря 2020 года, свидетельствовали данные министерства труда. Безработица упала до 4,2%, минимума с февраля 2020 года, по сравнению с 4,6% в октябре.

Согласно пересмотренным данным, в октябре число рабочих мест выросло на 546 тыс., а не на 531 тыс., как сообщалось ранее. Эксперты в среднем ожидали роста количества рабочих мест в ноябре на 550 тыс. и снижения безработицы до 4,5%.

Трейдеры внимательно следят за ситуацией на рынке труда, поскольку она является важным ориентиром для Федеральной резервной системы (ФРС) при принятии решений в денежно-кредитной политике. Сильные статданные станут еще одним аргументом для более быстрого, чем планировалось ранее, сворачивания программы выкупа активов Федрезервом, отмечают эксперты.

Председатель ФРС Джером Пауэлл, выступая в комитете по финансовым услугам Палаты представителей Конгресса США в среду, заявил, что считает целесообразным рассмотрение центробанком возможности более быстрого, чем планировалось ранее, сворачивания программы выкупа активов, уже на декабрьском заседании.

Глава Федерального резервного банка (ФРБ) Атланты Рафаэль Бостик заявил в четверг, что считает необходимым ускорить темпы сокращения выкупа активов, чтобы иметь возможность поднять базовую процентную ставку в следующем году, если инфляционное давление не ослабнет.

Точная дата переговоров по ВКС президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена пока не согласована, между тем заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Точная дата по-прежнему не согласована. Ведётся работа. Формат - речь идет о видеоконференции", - сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов в пятницу.

У него уточнили формат будущих переговоров: будут ли они проходить один на один или с участием делегаций. "Точного понимания пока нет. Эти все нюансы ещё предстоит подтвердить", - сказал Песков.

Пресс-секретарю задали вопрос, могут ли переговоры состояться 7 декабря. "И эта дата тоже фигурирует. Но фигурируют и другие тоже", - сказал Песков.

По его словам, переговоры могут состояться и на следующей неделе, "и через неделю". "Здесь нет согласованной даты. Там есть с двух сторон разные предложения по датам. Но они пока не синхронизированы", - сказал Песков. Он подчеркнул при этом, что ждать встречу можно "в любой момент".

Цены на нефть растут в пятницу после решения ОПЕК+ продолжить наращивание добычи в соответствии с согласованным ранее планом, то есть увеличить ее на 400 тыс. баррелей в сутки в январе.

Альянс стран-производителей нефти, однако, оставил за собой возможность изменить это решение в любой момент, отметив высокую неопределенность на рынке, связанную с выявлением нового штамма коронавируса "омикрон" и потенциальными последствиями его распространения для спроса на нефть.

В пресс-релизе, опубликованном по итогам встречи министров ОПЕК+, отмечается, что "заседание не закрыто".

Стоимость февральских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 МСК в пятницу поднялась на 2,64% - до $71,51 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) выросла к этому времени на 2,36% - до $68,07 за баррель.

Как рассказала в интервью "Интерфаксу" старший аналитик Альфа-банка Елизавета Наумова, рубль в пятницу тестирует уровень 73,6 за доллар, укрепившись с начала недели более чем на 2%. "Рост рубля был вызван общим снижением индекса DXY, пострадавшим от распродаж на фоне распространения нового штамма коронавируса. К концу недели индекс DXY смог отыграть падение, после того как глава ФРС Джером Пауэлл подтвердил намерение более быстрых темпов сворачивания программы покупки активов. Позитивные настроения по рублю также поддерживаются разворотом в котировках нефти, выросшей на 3% с начала дня. По итогам встречи ОПЕК+ альянс не стал корректировать принятый в июле план по планомерному увеличению добычи нефти, сохранив приверженность постепенному увеличению добычи нефти", - отмечает Наумова.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 3 декабря на 8,91 копейки, до 74,0637 руб./$1, и уменьшил курс евро на 2,42 копейки, до 83,8105 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" опустился в пятницу на 30,67 копейки по отношению к четвергу и составил 73,6036 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК уменьшился на 20,58 копейки и составил 73,6513 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $2 млрд 863,303 млн, из которых $644,722 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $2 млрд 218,581 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" упал на 56,47 копейки, до 83,1789 руб./EUR1. Между тем, средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК снизился на 43,84 копейки и составил 83,1934 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR501,997 млн, из которых EUR125,309 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR376,688 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов выросли в пятницу относительно предыдущего торгового дня в ожидании дальнейшего повышения ключевой ставки ЦБ РФ. Ставка MosPrime Rate "овернайт" поднялась на 14 базисных пунктов (б.п.) - до 7,47% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок увеличилась на 2 б.п. - до 7,68% годовых. Ставка на срок 1 месяц выросла на 13 б.п. - до 8,47% годовых, ставки на сроки 3 и 6 месяц увеличились на 1 б.п. - до 9,05% и 9,19% годовых.