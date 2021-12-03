Рубль будет торговаться в диапазонах 73-74 руб./$1 и 83-84 руб./EUR1 на следующей неделе - УБРиР

Рубль, вероятно, будет торговаться в диапазонах 73-74 руб./$1 и 83-84 руб./EUR1 на следующей неделе, говорится в комментарии операционного директора казначейства Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР) Владимира Зотова.

"После своего снижения на текущей неделе цены на нефть вновь пошли вверх - в эту пятницу топливо торговалось на уровне $71-72 за баррель марки Brent. Доллар стабилизировался, индекс DXY вырос до 96,1. Рынок ждет решения совета директоров Центрального банка. Консенсус-прогноз на преlстоящее заседание ЦБ: ожидаемый уровень ключевой ставки может быть увеличен на 1 п.п. Велика вероятность, что 2022г мы встретим с ключевой ставкой в 8,5%. Инфляция год к году ожидается на уровне 8,2%. Наш прогноз на следующую неделю: 73-74 руб./$1, 83-84 руб./EUR1", - отмечает эксперт банка.

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