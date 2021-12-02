Рубль вечером усилил темпы роста к доллару и евро благодаря совокупности благоприятных факторов

Москва. 2 декабря. Доллар и евро ускорили снижение на "Московской бирже" в четверг вечером; рубль усилил темпы роста к бивалютной корзине благодаря целому ряду факторов, оказавших позитивное влияние на его динамику.

Курс доллара США составил 73,6 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 67,75 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 83,29 руб./EUR1, подешевев на 38,25 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 54,48 копейки - до 77,96 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль усилил темпы роста к доллару и евро на вечерних торгах благодаря ряду позитивных факторов, среди которых некоторое ослабление внешнеполитической напряженности в ожидании переговоров между президентами РФ и США Владимиром Путиным и Джозефом Байденом, расчет на дальнейшее повышение ключевой ставки ЦБ РФ, а также дорожающая нефть.

Госсекретарь США Энтони Блинкен допустил возможность того, что президенты США и РФ Джо Байден и Владимир Путин могут в скором будущем провести разговор. "У меня и министра иностранных дел (России Сергея - ИФ) Лаврова состоялся чистосердечный обмен мнениями с разных точек зрения. Мы согласились дать отчет об этом нашим президентам, у которых в ближайшем будущем может быть прямой контакт", - сказал он на пресс-конференции после встречи с Лавровым в Стокгольме.

По его словам, теперь России принадлежит инициатива с деэскалацией ситуации на границе с Украиной, в частности, посредством прекращения наращивания войсковой группировки на границе, возвращения российских войск на "позиции мирных времен" и отказа от попыток дестабилизировать Украину. Блинкен добавил, что Вашингтон внимательно следит за ситуацией, поддерживает контакт с союзниками.

По словам главы регулятора Эльвиры Набиуллиной, совет директоров Банка России на заседании 17 декабря будет рассматривать широкий диапазон решений по ключевой ставке: от 0 до повышения на 100 базисных пунктов (б.п.). При этом ЦБ РФ не ждет, что ключевая ставка в 2022 году достигнет двузначного значения, пояснила она на саммите Reuters в четверг. "Наш базовый прогноз по инфляции в 2022 году - 4-4,5%, и мы не видим двузначный уровень ключевой ставки в следующем году", - заявила она.

Набиуллина напомнила, что прогнозная траектория ключевой ставки, которую ЦБ опубликовал в октябре, составляет 7,3-8,3% в 2022 году. "Конечно, это не forward guidance или policy commitment, это диапазон траектории ключевой ставки, который согласуется с другими параметрами базового прогноза и будет обновлен вместе с прогнозом", - указала она.

Банк России будет держать ключевую ставку выше нейтрального уровня еще какое-то время для устойчивого замедления инфляции, к нейтральному уровню она вернется не ранее середины 2023 года, заявляла ранее Набиуллина.

"Рубль возобновил свое укрепление и вновь ушел ниже отметки 74,0 за доллар. Резкий всплеск инфляции в конце ноября не оставляет Центробанку иных решений, кроме значительного повышения ставки. Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина заявила, что Банк России может начать снижать ключевую ставку раньше базового прогноза, если дезинфляционные факторы будут преобладать. Однако она полагает, что возвращение к нейтральной ставке состоится лишь в 2023 году. Пока в ЦБ РФ придерживаются базового прогноза возвращения инфляции к целевому уровню 4,0%-4,5% в конце 2022 года. Кроме того, Эльвира Набиуллина заявила, что вероятность повышения ставки более чем на 100 базисных в рамках декабрьского заседания пунктов крайне мала. Она также полагает, что ставка не поднимется до двузначных значений", - говорит ведущий аналитик "Открытие Инвестиции" Андрей Кочетков.

"Вечером вышли данные по недельной инфляции в России - она неожиданно ускорилась до 0,46%, после того как в течение нескольких недель держалась в диапазоне от 0,1% до 0,2%. Впрочем, ускорение роста цен затронуло не весь спектр продукции: основной вклад внес сегмент туристических услуг, где инфляция за неделю составила 1,4% за счет подорожания путевок в Турцию на 55%. Продуктовая инфляция замедлилась с 0,3% до 0,24%, поскольку ускорилось снижение цен на плодоовощную продукцию. Рост цен на непродовольственные товары замедлился с 0,19% до 0,17%. Помесячная инфляция за ноябрь, по-видимому, может достигнуть 1%, а годовой показатель почти наверняка превысит 8%, что выходит за пределы текущего прогноза ЦБ (7,4-7,9%). Следовательно, наиболее вероятным сценарием теперь выглядит повышение ключевой ставки на заседании ЦБ 17 декабря сразу на 1 п.п. до 8,5%. Представители Центробанка в последнее время несколько раз упоминали, что такой вариант будет рассматриваться. Однако ситуация еще может поменяться до заседания ввиду высокой волатильности данных в последнее время", - подчеркивает аналитик SberCIB Investment Research Юрий Попов.

В центре внимания трейдеров также остается ситуация с выявлением нового штамма COVID-19 "омикрон" и его последствия для роста мировой экономики.

Министерство здравоохранения США сообщило в среду, что первый случай заражения "омикроном" был выявлен в штате Калифорния у полностью вакцинированного человека, недавно вернувшегося с юга Африки. Это сообщение оказало негативное влияние на американские фондовые рынки, которые открыли сессию в плюсе, но после развернулись и начали снижаться.

Как доложила ВОЗ в среду, по крайней мере 23 страны сообщили о выявленных случаях заражения новым штаммом. Организация ожидает, что это число продолжит расти. Уровень госпитализации увеличивается в Южной Африке, но, тем не менее, еще слишком рано утверждать, что именно "омикрон" привел к резкому всплеску случаев заболеваний COVID-19, отмечается в докладе.

В то же время, некоторое успокаивающее действие на участников торгов оказывают заявления представителей ВОЗ о том, что существующие вакцины по-прежнему дают определенную защиту против нового штамма COVID-19.

Тем временем министры ОПЕК+ договорились сохранить план по увеличению нефтедобычи на 400 тыс. баррелей в сутки (б/с), сообщают источники "Интерфакса".

Один из источников сообщил, что это стало понятно уже после заседания министерского комитета ОПЕК+.

Агентство Bloomberg в свою очередь пишет, что Россия предложила сохранить этот план, а наращивание добычи на 400 тыс. б/с в январе прописано в черновом варианте коммюнике.

Источник "Интерфакса" сообщает, что план по компенсациям недосокращенной добычи будет продлен до июня 2022 года, в то время как ранее он действовал до конца декабря 2021 года.

Стоимость февральских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 МСК в четверг поднялась на 1,35% - до $69,8 за баррель. Цена фьючерсов на WTI на январь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) увеличилась к этому времени на 1,45% - до $66,52 за баррель.

Делегаты сообщают также, что следующая встреча министров ОПЕК+ намечена на 4 января, а внеочередная встреча ОПЕК+, которая должна обсудить кандидатуру нового генерального секретаря организации, чего не удалось сделать 1 декабря, планируется теперь 3 января.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 3 декабря на 8,91 копейки, до 74,0637 руб./$1, и уменьшил курс евро на 2,42 копейки, до 83,8105 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" поднялся в четверг на 1,14 копейки по отношению к среде и составил 73,9103 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК, напротив, уменьшился на 6,01 копейки и составил 73,8687 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $3 млрд 459,778 млн, из которых $794,208 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $2 млрд 665,57 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" вырос на 4,96 копейки, до 83,7436 руб./EUR1. Между тем, средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК снизился на 7,07 копейки и составил 83,6698 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR523,602 млн, из которых EUR126,196 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR397,406 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных межбанковских кредитов опустились в четверг, в то время как ставки на рынке среднесрочных (1-6 месяцев) МБК выросли в ожидании дальнейшего повышения ключевой ставки ЦБ РФ. Ставка MosPrime Rate "овернайт" опустилась на 25 базисных пунктов (б.п.) - до 7,33% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок уменьшилась на 6 б.п. - до 7,66% годовых. Ставка на срок 1 месяц выросла на 10 б.п. - до 8,34% годовых, ставка на срок 3 месяца поднялась на 3 б.п. - до 9,04%, ставка на срок 6 месяцев увеличилась на 5 б.п. - до 9,18% годовых.