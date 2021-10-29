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29 октября 2021 года 19:45

Рынок акций РФ снизился вторую неделю подряд, индекс Мосбиржи растерял почти весь месячный рост

Рынок акций РФ снизился вторую неделю подряд на фоне просевшей нефти и других сырьевых активов, а также из-за фиксации прибыли игроками после неожиданно резкого повышения ключевой ставки Банком России с 25 октября, давшего сигнал на дальнейшее ужесточение монетарной политики. Индекс Мосбиржи откатился в район 4150 пунктов - уровню начала октября, при этом поддержка со стороны капитала нерезидентов ощутимо ослабла.

По данным EPFR Global, чистый приток капитала в российские акции со стороны фондов (с учетом всех фондов, инвестирующих в акции РФ) за период с 21 по 27 октября составил $30 млн против $190 млн ранее (пять недель притоков). В фондах, инвестирующих только в акции РФ, был зафиксирован приток средств в размере $80 млн против $150 млн притока неделей ранее.

В период с 25 по 29 октября индекс МосБиржи снизился на 1,1% и составил 4150,0 пункта, индекс РТС потерял 1,8% и достиг 1843,83 пункта на фоне роста доллара до 70,92 руб./$1 (+0,58 рубля) и подешевевшей декабрьской нефти Brent до $84,33 за баррель (-1,7%). В октябре индексы МосБиржи и РТС выросли на 1,1-3,7%, нефть прибавила 6%, доллар подешевел на 1,82 рубля.

Неделя на рынке акций РФ началась с роста вслед за внешними фондовыми площадками, нефтью (Brent превысила $86,4 за баррель) и металлами; индекс РТС на фоне укрепления рубля обновил 10-летний максимум, подскочив к 1920 пунктам, а индекс МосБиржи поднялся до 4255 пунктов. Лидерами роста выступили акции "ЛУКОЙЛа" (+3,7%) и "Роснефти" (+3,5%).

Правительство Китая ужесточило ограничения, введенные из-за пандемии COVID-19, в некоторых регионах в ответ на появление новых случаев заражения. Нефть выросла на фоне сохраняющегося сильного спроса и ограниченных поставок сырья; запасы нефти на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, приближаются к критически низким уровням.

Во вторник рынок акций РФ просел по индексам из-за выборочной фиксации прибыли игроками на фоне смешанных внешних сигналов - подешевели металлы и природный газ, но подросли вечером нефть (Brent вновь превысила $86 за баррель) и индексы акций в США на сильных квартальных отчетах и макростатистике. Индекс МосБиржи просел в район 4236 пунктов, индекс РТС - к 1916 пунктам; лидировали в откате расписки TCS Group (-3,6%), акции Polymetal (-3,5%) и ПАО "Полюс" (-2,4%).

Производство Polymetal в III квартале снизилось на 8% год к году, до 437 тыс. унций золотого эквивалента, сообщила компания. Таким образом, пояснил Polymetal, производство вернулось к нормализованному уровню после рекордных показателей, достигнутых в III квартале 2020 года.

Народный банк Китая (ЦБ страны) во вторник предоставил банкам 200 млрд юаней ($31,34 млрд) в рамках операций обратного РЕПО для обеспечения достаточной ликвидности в банковской системе. В США во вторник вышла статистика, оказавшаяся лучше ожиданий. Индекс потребительского доверия Conference Board в октябре вырос до 113,8 пункта, при прогнозах снижения до 108,3 пункта с сентябрьских 109,3 пункта. Продажи новостроек в США в сентябре подскочили на 14% - до максимальных за полгода 800 тыс., тогда как аналитики ожидали роста до 760 тыс.

Локальной просадке нефти способствовали сообщения, что представители Ирана и Евросоюза проведут переговоры в Брюсселе, а также заявление вице-премьера РФ Александра Новака о том, что министрам стран ОПЕК+ на ежемесячной встрече, назначенной на 4 ноября, следует сохранить ранее принятое решение по наращиванию нефтедобычи.

В среду рынок акций РФ продолжил снижение на фоне ухудшения внешней фондовой конъюнктуры на новостях из Китая (власти потребовали от владельца проблемного застройщика Evergrande погасить долги самостоятельно), а также из-за просевших сырьевых цен (нефть Brent откатилась ниже $85 за баррель, подешевели металлы). Индекс РТС упал ниже 1900 пунктов, индекс МосБиржи опустился ниже 4230 пунктов во главе с бумагами "Русала" (-3,6%). Нефть снизилась на фоне статистики Минэнерго США о росте ее запасов в стране.

ОК "Русал" в III квартале снизила продажи на 11,8% к данным предыдущего периода, до 915 тыс. тонн. Падение в основном объясняется увеличением объемов продукции, находящейся в пути к потребителю (она квалифицируется как товарные запасы), что вызвано ограничениями на внутренних транспортных маршрутах, а также в глобальной цепочке поставок.

ВТБ (-0,3%) в III квартале 2021 года получил 87 млрд рублей чистой прибыли по МСФО против 85,5 млрд рублей во втором квартале и 17,2 млрд рублей за тот же период прошлого года. Чистая прибыль ВТБ за 9 месяцев составила 257,6 млрд рублей, что в 4,4 раза больше результата годом ранее.

Чистая прибыль "ЛУКОЙЛа" (-1,4%) по РСБУ за 9 месяцев 2021 года выросла в 3,7 раза (до 286,3 млрд руб.), выручка увеличилась в 6,7 раза (до 1,534 трлн руб.).

Консолидированная выручка "Яндекса" (+4,5%) по US GAAP в III квартале выросла на 52% в годовом выражении и составила 91,3 млрд рублей, что превысило прогнозы.

В четверг рынок акций РФ вновь снизился вслед за нефтью (Brent не удержала отметку $84 за баррель), индекс МосБиржи откатился ниже 4200 пунктов во главе с "Сургутнефтегазом" (-5%) на фоне укрепления рубля, хотя индикатор сумел отыграть часть дневных потерь на фоне роста индексов в США; продолжился рост акций "Яндекса" (+5,3%).

Сбербанк (-2,6%) в III квартале увеличил чистую прибыль по МСФО до 348,3 млрд руб. с 271,4 млрд руб. годом ранее, что оказалось выше прогнозов. Чистая прибыль за 9 месяцев выросла до 978 млрд руб. с 558,6 млрд руб. годом ранее.

Правительство РФ одобрило обнуление экспортных пошлин на алюминиевые сплавы, соответствующее постановление утвердил премьер-министр Михаил Мишустин. Пошлина на первичный алюминий осталась неизменной. На сплавы, которые относятся к продукции с добавленной стоимостью, приходится около 52% продаж "Русала": компания производит около 4 млн тонн первичного алюминия и сплавов в год, из них 2,8 млн тонн экспортирует.

Чистая прибыль ПАО "РусГидро" (-0,4%) по РСБУ за девять месяцев 2021 г. выросла на 2,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 43,88 млрд руб. Выручка прибавила 7,5% и достигла 145,83 млрд руб.

"Полюс" (+0,8%) в III квартале 2021 года произвел 770 тыс. унций золота, что примерно соответствует аналогичному периоду прошлого года, и на 15% больше результата II квартала текущего. Выручка "Полюса" в III квартале составила $1,383 млрд, что на 4% меньше результата аналогичного периода прошлого года, но на 12% больше, чем в апреле-июне текущего. Чистый долг золотодобытчика за квартал сократился на 18%, до $1,95 млрд.

Банк Японии по итогам октябрьского заседания решил сохранить ключевые параметры денежно-кредитной политики (ДКП) неизменными, но понизил прогноз роста экономики на 2021 фингод, сославшись на влияние коронавирусной инфекции на потребление услуг, а также снижение объемов экспорта и промпроизводства из-за проблем в цепочках поставок.

Европейский центральный банк (ЕЦБ) по итогам заседания в четверг также ожидаемо не стал менять все ключевые ставки и сохранил объем программы Pandemic Emergency Purchase Programme (PEPP) на уровне 1,85 трлн евро. Банк намерен продолжить реализацию PEPP по крайней мере до конца марта 2022 года.

Глава ЕЦБ Кристин Лагард в ходе пресс-конференции заявила в четверг, что экономика еврозоны продолжает активно восстанавливаться, а период высокой инфляции в еврозоне, подогретой подъемом цен на энергоресурсы, продлится дольше, чем ожидалось. При этом глава ЕЦБ отметила, что инфляционное давление должно ослабнуть в течение 2022 года.

В США рост ВВП в третьем квартале 2021 года составил 2% в годовом выражении при прогнозах роста на 2,7%. Во втором квартале американский ВВП увеличился на 6,7%. Число новых заявок на пособие по безработице в США за неделю сократилось до 281 тыс., эксперты ожидали 287,5 тыс.

В конце недели рынок акций РФ сохранил коррекционные настроения вместе с фондовыми площадками Азии и Европы, откат сдерживался стабилизацией нефти Brent выше $84 за баррель. Негативный сигнал рынкам подали слабые квартальные отчеты Amazon и Apple. Индекс МосБиржи опустился до 4150 пунктов, индекс РТС - в район 1840 пунктов, в лидерах отката выступили бумаги "АЛРОСА" (-3,5%) и "Магнита" (-3%).

"Московская биржа" (-1,4%) по итогам III квартала 2021 года получила 6,74 млрд рублей чистой прибыли по МСФО, что на 20,4% больше, чем в июле-сентябре 2020 года. Это чуть ниже консенсус-прогноза "Интерфакса" на уровне 6,8 млрд рублей. За 9 месяцев чистая прибыль биржи выросла на 12%, до 20,54 млрд рублей.

Прогноз технического комитета ОПЕК+ предполагает, что запасы нефти в мире будут снижаться в среднем на 1,1 млн баррелей в сутки (б/с) в четвертом квартале, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на информированный источник. Ранее техкомитет ожидал, что запасы будут сокращаться на 670 тыс. б/с. К концу текущего года запасы нефти в развитых странах будут примерно на 158 млн баррелей ниже среднего уровня за последние пять лет, а не на 106 млн баррелей, как ожидалось ранее, считают в техкомитете.

В период с 25 по 29 октября среди акций, входящих в листинг 1-го и 2-го уровней "Московской биржи" хуже рынка выглядели бумаги "Мечела" (-11%), "Сегежа Групп" (-8%), "Русала" (-8%); лучше рынка оказались акции "ВСМПО-Ависма" (+10%), "Яндекса" (+9%), "Мосбиржи" (+5%).

Динамика рынка акций РФ в начале ноября будет определяться колебаниями нефти и металлов, отчетами крупнейших компаний за III квартал, а ключевыми событиями станут заседание Федрезерва США (3 ноября, ожидается объявление о сокращении программ выкупа активов) и стран-участниц альянса ОПЕК+ (4 ноября). Для индекса МосБиржи коридор колебаний может составить 4080-4250 пунктов, для индекса РТС - 1780-1950 пунктов, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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