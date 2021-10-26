BCS Express назвал топ-5 облигаций на текущую неделю

BCS Express назвал топ-5 облигаций, которые могут принести на текущей неделе наибольшую доходность при высокой надежности. В него вошли ПИК 001Р-03, АФК Система-001Р-13, "РусАл Братск" БО-001Р-03, ОФЗ-ИН 52001 и РЕСО Лизинг БО-П-06, отмечается в комментарии инвесткомпании.

По мнению аналитиков, на этой неделе волатильность рынка облигаций может быть повышенной. Участники рынка будут внимательно следить за еженедельными данными по инфляции: сохранение высоких уровней или дальнейшее ускорение показателя может усилить негативные настроения инвесторов.

В обновленный топ-5 вошли облигации "Группы компаний ПИК" серии 001Р-03. "Масштабы бизнеса, устойчивые финансовые показатели и статус системообразующей организации обеспечивают высокий уровень надежности, компенсирующий повышенный риск-профиль отрасли девелопмента, - отмечают эксперты BCS Express. - При этом доходность по облигациям компании выглядит привлекательно на фоне других представителей рейтинговой категории. Рейтинг ruA+ "стабильный" от агентства Эксперт РА. Выпуск 001Р-03 обладает короткой дюрацией, что делает его менее чувствительным к динамике процентных ставок и позволяет ожидать лучших результатов в течение цикла ужесточения ДКП по сравнению с более длинными выпусками эмитента".

Сохраняет позиции в рейтинге АФК Система-001Р-13. На взгляд аналитиков, облигации АФК "Система" предлагают одну из самых высоких доходностей среди бумаг сопоставимых рейтингов при низких рисках дефолта и постепенном снижении долговой нагрузки. Рейтинг ruAA- "стабильный" от агентства Эксперт РА. Компания входит в список системообразующих предприятий.

"РусАл Братск" БО-001Р-03 - долговые бумаги 100%-ой дочки РУСАЛа. На предприятие приходится около четверти всего производства материнского холдинга. Рейтинг ruA+ "стабильный" от агентства Эксперт РА. "В условиях высоких цен на алюминий компания "РусАл" обладает солидным запасом прочности, несмотря на высокий уровень долговой нагрузки. При этом доходность по облигациям "РусАл Братск" остается привлекательной. По выпуску 001Р-03 в сентябре 2022г ожидается оферта, что делает его интересным с точки зрения доходности на коротком горизонте инвестиций", - пишут стратеги инвесткомпании.

Добавлены в топ-5 ОФЗ-ИН 52001. "Иинфляционные выпуски ОФЗ в 2021г показали один из лучших результатов среди российских госбумаг, - напоминают аналитики. - Помимо купона в 2,5%, их номинал индексируется на уровень инфляции, обеспечивая надежную защиту от обесценения капитала. Если период высокой инфляции затянется на более долгий срок, чем предполагают актуальные прогнозы, то эти бумаги могут быть выгодными и в будущем. Выпуск 52001 может подойти наиболее консервативным инвесторам".

Вошли в состав фаворитов недели и облигации РЕСО Лизинг серии БО-П-06. Компания является крупным игроком на российском лизинговом рынке. Специализируется на лизинге легкового (72%) и грузового (19%) автотранспорта. "По итогам 2020г компания была на 9-ом месте в рэнкинге Эксперт РА по размеру лизингового портфеля и на 6-ом месте по объему полученных платежей. Рейтинг ruA+ "стабильный" от агентства Эксперт РА. Облигации компании обеспечивают привлекательный уровень доходности для данной рейтинговой категории", - подчеркивается в комментарии BCS Express.

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