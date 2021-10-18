Ожидания повышения ставки ЦБ РФ ограничивают позитивную динамику цен ОФЗ - ПСБ

Ожидания повышения ключевой ставки ЦБ РФ ограничивают позитивную реакцию ОФЗ на укрепление рубля и рост нефтяных котировок, отмечается в комментарии главного аналитика Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрия Монастыршина.

"Доходность 10-летних ОФЗ в пятницу выросла до 7,49% (+2 б.п.) годовых, - напоминает эксперт. - Продажи рублевых облигаций проходили вместе с большинством локальных облигаций развивающихся стран на фоне роста доходности UST-10 до 1,57% (+6 б.п.). Инвесторы опасаются, что высокие цены на энергоносители будут способствовать более высокой и продолжительной инфляции, что негативно отразится на потребительской активности и замедлит восстановление мировой экономики. Также высокая инфляция сигнализирует о необходимости более раннего сворачивания монетарных стимулов мировыми Центробанками".

По мнению Монастыршина, для российского рынка на этой неделе главным событием будет заседание ЦБР. Большинство экономистов по опросам Bloomberg ожидает повышения ставки на 50 б.п. (до 7,25%) и сохранение на этом уровне до конца года.

"Если комментарии ЦБР будут сигнализировать о возможности повышения ставки в диапазон 7,5 - 8,0%, то доходности коротких ОФЗ могут сместиться вверх на 25-50 б.п. от текущего уровня и G-кривая станет инверсивной. До заседания ЦБР ОФЗ будут торговать около текущего уровня, не реагируя на высокие нефтяные цены и укрепление рубля", - полагает эксперт ПСБ.

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