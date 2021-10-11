Рынок акций РФ утром обновил пик индекса Мосбиржи на бумагах Норникеля и Сбербанка, просели после отсечки МТС и Татнефть

Москва. 11 октября. Рынок акций РФ утром в понедельник продолжил подъем вслед за фондовой Азией и на фоне продолжающегося ралли сырьевых площадок (нефть Brent поднялась к $83,7 за баррель, растут металлы). Индекс Мосбиржи обновил максимум на бумагах "Норникеля" и Сбербанка, подорожали на корпоративных новостях бумаги "Сегежа Групп" и АФК "Система", просели после отсечки дивидендов бумаги "Мобильных телесистем" и "Татнефти".

К 11:00 МСК индекс Мосбиржи составил 4257,56 пункта (+0,5%, максимум сессии и новый пик - 4272,82 пункта), индекс РТС - 1872,08 пункта (+0,6%); динамика цен blue chips на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) смешанная в пределах 3,3%.

Доллар подешевел до 71,63 рубля (-0,24 рубля).

Подорожали акции "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+3,3%), "Норникеля" (+2,4%), АФК "Система" (+2,2%), Сбербанка (+1,7% и +1,1% "префы"), "ММК" (MOEX: MAGN) (+1,7%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+1,6% и +1,1% "префы"), ВТБ (MOEX: VTBR) (+1,3%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+1,2%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+0,9%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,7%), расписки Ozon (MOEX: OZON) (+0,7%), бумаги "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,6%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+0,5%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (+0,2%), "Московской Биржи" (+0,1%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,1%).

Акции "Сегежа Групп" выросли на 4,9%, до 9,943 рубля за штуку.

Инвесткомпания Bonum Capital Мурата Алиева договорилась о покупке у АФК "Система" акций лесопромышленного холдинга Segezha Group на $150 млн, что позволит ей стать вторым крупнейшим акционером Segezha с пакетом около 13%, говорится в сообщении Bonum.

В настоящее время Bonum, участвовавшей в апреле 2021 года в IPO Segezha, принадлежит 4,6% лесопромышленного холдинга. Точный пакет акций Segezha, который приобретает Bonum у "Системы", пока не называется: сделка зафиксирована в долларах, в то время как акции Segezha торгуются в рублях.

Сейчас АФК "Система" принадлежит 72,02% уставного капитала компании, суммарная доля членов совета директоров и правления составляет 3,73%, в свободном обращении находится 24,25% акций компании. Уставный капитал разделен на 15 млрд 690 млн обыкновенных акций номиналом 0,1 рубля каждая.

Одновременно со сделкой с АФК "Система" по покупке доли в Segezha инвесткомпания Алиева подписала соглашение с самой Segezha о продаже той собственных лесопромышленных активов в Сибири за $515 млн. В результате этой сделки Segezha удвоит лесосеку в своем распоряжении, значительно нарастит мощности по выпуску пиломатериалов, фанеры и пеллет. Сделку планируется закрыть в I квартале 2022 г.

Подешевели в понедельник из-за отсечки дивидендов за I полугодие акции "МТС" (-2,9%, до 319,5 рубля; дивиденды - 10,55 рубля на акцию) и "Татнефти" (-1,9%, до 563,5 рубля; выплаты - 16,52 рубля на акцию каждого вида). Также просели акции Polymetal (MOEX: POLY) (-1,2%), расписки TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (-0,9%), бумаги "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,7%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-0,6%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,5%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,1%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-0,1%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-0,1%).

Как отмечает главный аналитик компании "Алор брокер" Алексей Антонов, растущая нефть вновь поддерживает рынок акций РФ. Одним из краткосрочных драйверов подъема нефти стала пятничная статистика по числу активных буровых установок, согласно которой показатель вырос на 5 единиц, что примерно вдвое ниже, чем за последние недели.

На этой неделе нефть Brent будет тестировать на прочность отметку $85 за баррель, следующее сопротивление расположено в районе $87 за баррель. Осадить нефтяных "быков" могли бы Штаты, начав распродажу нефти из стратегических резервов. Разговоры об этом идут, но американское власти пока говорят, что к такому шагу прибегать не намерены.

В последние дни недели сильно скорректировались акции "Газпрома" на фоне падения газа с $2 тыс. до $1 тыс. за тысячу кубометров. Вряд ли кто-то ждал сохранения сверхвысоких цен на газ длительное время, но откат бумаг концерна частично снял их техническую перекупленность - теперь вероятно возобновление восходящего движения с целью 400 руб.

Акции "Норникеля" продолжают отскок от поддержки 21 тыс. руб. Драйвером роста ГМК выступает подъем цен на его продукцию, причем наиболее сильно в последние дни растет палладий. Первым сопротивлением для акций ГМК является район 24 тыс. рублей.

Американские фьючерсы в понедельник проседают. Статистика по рынку труда США за сентябрь вышла в пятницу противоречивой, но после ее публикации американские фондовые индексы немного снизились. Все говорит о том, что американский рынок акций завершил восходящий тренд и теперь будет рисовать высоковолатильный боковик. Пока индекс МосБиржи игнорирует отсутствие роста за океаном, но долго так продолжаться не будет. Поэтому увлекаться покупками не следует, и нужно быть готовым в любой момент фиксировать не только спекулятивную, но и часть среднесрочной прибыли, считает Антонов.

По словам начальника управления информационно-аналитического контента "БКС Мир инвестиций" Василия Карпунина, среднесрочный тренд в нефти остается растущим, что поддерживается локальным дефицитом, то есть в моменте спрос превышает предложение, а мировые запасы нефти снижаются.

Даже небольшой объем рыночного дефицита способен поддерживать устойчивость восходящего тренда, учитывая исторически низкую эластичность спроса на нефть по цене. Ситуацию усугубляет высокий и неудовлетворенный спрос на газ и энергетический уголь во многих регионах мира. В условиях существенных дефицитов это сказывается и на нефтяных котировках, так как постепенно запускаются процессы замены одного топлива на другой (там, где это технологически возможно).

После преодоления уровня $83,5 за баррель Brent цели роста могут сместиться сразу к максимумам 2018 года, установленным на отметке $86,7 за баррель. Что касается сценария более глубокой коррекции, то сложившаяся картина будет оставаться в целом растущей, пока котировки находятся выше $77,5-79 за баррель.

Рост активных нефтяных буровых в США в последние недели не оказывает существенного негативного влияния на котировки нефти. Причина в том, что даже текущей буровой активности не хватает, чтобы остановить процесс замещения ранее пробуренных, но незаконченных скважин (DUC). За год их количество сократилось с 7600 до 5500 штук, и этот процесс продолжается. То есть медленное восстановление добычи США сопровождается еще и постепенным израсходованием резервных скважин. Это значит, что до уровней, когда буровая активность сможет обеспечить устойчивый рост производства, еще далеко, считает Карпунин.

Директор по стратегии ИК "Финам" Ярослав Кабаков напомнил, что на этой неделе итоги за III квартал подведут крупные финансовые компании и банки. В США уже отчитались около двух десятков эмитентов из списка S&P 500, включая FedEx и Nike. Как заявили в компаниях, нарушения цепочки поставок стали основным фактором, негативно повлиявшим на финансовые результаты. В среду, 13 октября, в фокусе внимания инвесторов будут отчеты JPMorgan, BlackRock (SPB: BLK). В четверг инвесторы будут следить за отчетностью Bank of America, Morgan Stanley (SPB: MS), Citigroup и Alcoa (SPB: AA). В пятницу отчитается Goldman Sachs. Инвесторы с нетерпением ожидают начала последнего сезона отчетности и готовятся к замедлению роста корпоративной прибыли после сильного II квартала.

На этой неделе также будет опубликован протокол последнего заседания Федрезерва США, который должен подтвердить, что обсуждалось ноябрьское сокращение стимулирования.

На российском рынке акций сохраняется сырьевой оптимизм: сейчас он выглядит самым привлекательным в мире, констатирует Кабаков.

По словам главного аналитика Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Владимира Соловьева, индекс МосБиржи переписал максимумы в начале торгов благодаря благоприятному внешнему фону и росту цен на нефть.

Статистика по рынку труда США за сентябрь не дает ФРС поводов для изменения планов по сворачиванию программы выкупа активов, объявление о которых может произойти в ноябре. Нефть Brent штурмует максимумы 2018 года.

В США в понедельник празднуется День Колумба - фондовые площадки будут работать, но сам праздник и отсутствие торгов облигациями будут способствовать снижению торговой активности и, как следствие, волатильности на рынках.

В США индексы акций в пятницу снизились на 0,03-0,5%, но неделю закрыли ростом - S&Poor's 500 прибавил 0,8%, Nasdaq - 0,1%, Dow Jones вырос на 1,2%.

Число рабочих мест в США в сентябре увеличилось на минимальные с начала года 194 тыс. при прогнозах роста на 500 тыс., а безработица упала до 4,8% при прогнозах снижения до 5,1% с 5,2%.

Федрезерв ранее заявлял о том, что восстановление рынка труда является ключевой переменной, которая будет определять дальнейшую денежно-кредитную политику. Поэтому инвесторы внимательно следят за данными о росте количества рабочих мест в стране, отмечает The Wall Street Journal.

Прекращение выплат федеральных пособий по безработице, которые производились для поддержки населения в период пандемии COVID-19, и возобновление работы школ вернули некоторых работников на рынок труда, но распространение штамма "дельта" и постоянная нехватка кадров сдерживают улучшение ситуации на рынке труда, отмечают эксперты.

Медленные темпы прироста числа рабочих мест говорят о том, что восстановление экономики идет неровно. Это, в свою очередь, усиливает ожидания, что Федрезерв может оставить стимулирующие меры на более длительный период, чем предполагалось.

В Азии в понедельник преобладал рост индексов (японский Nikkei 225 вырос на 1,6%, китайский Shanghai Composite закрылся на уровне пятницы, гонконгский Hang Seng прибавил 1,9%), в Европе нет единого вектора (индекс FTSE подрос на 0,2%, CAC 40 и DAX просели на 0,1-0,2%), "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 просел на 0,3%).

Азия растет, несмотря на сохраняющееся беспокойство по поводу энергетического кризиса в некоторых странах (Китай, Индия) и продолжающееся распространение коронавирусной инфекции в регионе.

Новый премьер-министр Японии Фумио Кисида в своей программной речи сообщил, что он не планирует повышать налоги на получение прибыли от инвестирования и дивиденды, что успокоило многих трейдеров, активно вкладывающихся в японские компании.

На нефтяном рынке цены утром в понедельник продолжают рост, обновляя максимумы за несколько лет. Стоимость декабрьских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК составила $83,73 за баррель (+1,6% и +0,5% в пятницу), ноябрьская цена WTI - $81,05 за баррель (+2,1% и +1,1% в пятницу).

За прошедшую неделю цена WTI подскочила более чем на 5%, продемонстрировав рост по итогам седьмой недели подряд, что стало самым длительным периодом подъема с декабря 2013 года, пишет Trading Economics. Цена Brent демонстрировала рост по итогам прошедших пяти недель.

Подъему котировок способствует сохраняющийся активный спрос на топливо в условиях ограниченного предложения. Минэнерго США на прошлой неделе сообщило, что пока не планирует продажу нефти из стратегического резерва. Штаты время от времени использовали свои стратегические резервы, обычно после ураганов или других перебоев в поставках, пишет Trading Economics.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции ПАО "ТНС Энерго Воронеж" (MOEX: VRSB) (+19,3%), "Селигдара" (MOEX: SELG) (+11,7% и +11,3% "префы"), ПАО "Калужская сбытовая компания" (MOEX: KLSB) (+5,2%), ПАО "Группа Черкизово" (MOEX: GCHE) (+4,8%), банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB) (+4,5%), "Акрона" (MOEX: AKRN) (+4%).

Подешевели бумаги ПАО "ТНС Энерго Ростов-на-Дону" (MOEX: RTSB) (-8,8% и -8,2% "префы"), ПАО "Южный Кузбасс" (MOEX: UKUZ) (-6%), "Россети Сибирь" (MOEX: MRKS) (-3,7%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 31,02 млрд рублей (из них 7,14 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома", 5,34 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 2,54 млрд рублей на акции "Норникеля").