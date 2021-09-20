Котировки нефти останутся на уровне $75/барр. в начале этой недели - Банк "Открытие"

Котировки нефти Brent останутся на уровне $75/барр. в начале этой недели и могут скорректироваться ближе к $70/барр. в случае выхода резких заявлений ФРС о быстром сворачивании программы покупок облигаций и более близких горизонтах начала повышения ставок, говорится в комментарии руководителя аналитического управления "Открытие Research" банка "Открытие" Анны Мориной.

"Сырьевые рынки, в том числе нефтяной, будут внимательно следить за событиями этой недели. Особое внимание будет приковано к заседанию ФРС США, запланированному на 22 сентября. Участники рынка испытывают опасения по поводу того, что будут объявлены сокращения объемов покупок облигаций, которые сейчас приобретаются на $120 млрд ежемесячно. Начало сворачивания мягкой денежно-кредитной политики должно привести к укреплению доллара и коррекции цен на сырьевые товары", - отмечает Морина.

Эксперт подчеркивает, что сентябрьский отчет МЭА показал, что в сентябре на нефтяном рынке ожидается дефицит, который окажет поддержку ценам. Неожиданные перебои в добыче нефти в августе из-за урагана Ида в Мексиканском заливе вызвали сокращение предложения на 1,7 млн баррелей в сутки (мбс), впервые за последние пять месяцев, а также продлили резкое сокращение мировых запасов нефти. С другой стороны, опасения по поводу распространения штамма дельта и более медленного восстановления потребления нефти удерживали нефтяные цены от чрезмерного роста - за уровень $75 котировки цен нефти марки Brent за первые две недели сентября не выходили, оставаясь в диапазоне $71-74/барр.

Также аналитик напоминает, что МЭА пересмотрел оценку спроса в III квартале 2021г, понизив ее на 0,2 мбс. "Поставки нефти в августе упали на до 96,4 мбс и останутся более-менее стабильными в сентябре, - полагает Морина. - В октябре должно вступить в силу следующее плановое повышение добычи нефти странами ОПЕК+ на 400 тысяч баррелей в день. В итоге рынок может прийти в сбалансированное состояние".

Количество буровых установок в США медленно, но верно растет. На этой неделе, помимо заседания ФРС, будет ряд других немаловажных событий - ожидаются заседания Народного Банка Китая, Банка Японии, Банка Англии, выход ряда макроэкономической статистики (индексы потребительской и промышленной уверенности в ряде европейских стран, опережающие индикаторы США).

"Высокие цены на газ и уголь, а также сохраняющийся до конца сентября дефицит на рынке нефти, будут оказывать поддержу нефтяным ценам до решения ФРС. Цены останутся на уровне вблизи $75/барр. первую половину недели и могут скорректироваться ближе к $70/барр. в случае выхода резких заявлений ФРС о быстром сворачивании программы покупок облигаций и более близких горизонтах начала повышения ставок", - прогнозирует эксперт банка.

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