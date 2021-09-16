"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Visa с целью $264

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Visa Inc. с целью $264 за штуку" с горизонтом инвестирования 2-8 недель. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 5,25%, стоп-приказ: $218, говорится в комментарии инвестиционной компании.

"Чистая прибыль корпорации по GAAP за 9 месяцев 2021 финансового года составила $8,7 млрд. Восстановление экономической активности будет способствовать развитию компании, поэтому, по нашим прогнозам, компания покажет сопоставимые результаты до конца года, что будет способствовать росту котировок", - пишут эксперты.

"С технической точки зрения котировки бумаг компании торгуются в долгосрочном восходящем канале, скорректировавшись в район поддержки на уровне $220. Мы рекомендуем открывать длинную позицию от текущего уровня. При покупке на 11,5% и выставлении стоп-заявки на уровне $218 риск на портфель составит 0,30%", - указывают в "Финаме".

Visa Inc. - мировой лидер в области цифровых платежей. Передовая глобальная вычислительная сеть VisaNet обеспечивает безопасные и надежные платежи по всему миру и способна обрабатывать более 65000 транзакционных сообщений в секунду. Visa остается одним из лидеров в отрасли, развивая и совершенствую свои продукты.

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