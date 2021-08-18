Рынок акций РФ после позитивного старта развернулся в коррекцию, индекс МосБиржи просел к 3920п

Москва. 18 августа. Рынок акций РФ после позитивного старта торгов в среду развернулся в коррекционное снижение вместе с фондовой Европой, индекс Мосбиржи просел в район 3920 пунктов во главе с недавними факворитами - расписками TCS Group.

К 11:00 МСК индекс Мосбиржи составил 3922,53 пункта (-0,5%), индекс РТС - 1680,66 пункта (-0,5%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) снизились в пределах 3,6%.

Доллар стоит 73,53 рубля (-0,04 рубля).

Подешевели расписки TCS Group (-3,6%), акции UC Rusal (MOEX: RUAL) (-2,8%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-1,1%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,9%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,8%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,7%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-0,7%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,6%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-0,6%), расписки Ozon (MOEX: OZON) (-0,6%), бумаги "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-0,5%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-0,5%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,5%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,4%), Polymetal (MOEX: POLY) (-0,3%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,2% и -0,4% "префы"), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,1%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-0,1%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-0,1%).

Подорожали акции "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+2,5%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+0,6%), "Московской биржи" (+0,6%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+0,5%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+0,3%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,2%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,2%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+0,1%).

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие брокер" Андрей Кочетков, председатель Федрезерва Джером Пауэлл общался во вторник со студентами и преподавателями, отметив, что реальное влияние Delta-штамма пока остается неясным. Он также полагает, что сектор услуг еще далек от восстановления, а это крайне важная часть американской экономики. В остальном выступление председателя можно назвать нейтральным, так как каких-либо сильных заявлений не было.

В США в среду выйдет статистика по новостройкам, далее отчет Минэнерго по запасам нефти и нефтепродуктов. Вечером в США опубликуют протокол последнего заседания Федрезерва, напомнил аналитик.

Главный аналитик компании "Алор брокер" Алексей Антонов отмечает возрастающее желание зафиксировать спекулятивную прибыль по акциям.

Накануне на падающей Америке индекс МосБиржи сумел вырасти и обновить максимум. На рынке явно чувствуется приток свежих денег, но не очень понятно, откуда и под какую идею они взялись на пике сезона отпусков. Судя по данным EPFR, нерезиденты последние недели выводят деньги с российского рынка акций.

Техническая картина по индексу МосБиржи за последние два дня значительно улучшилась. Индикатор вернулся в восходящий канал от середины декабря прошлого года. Теперь целью роста является район 4050 пунктов, но достичь его без коррекции будет очень сложно. Сильная поддержка расположена в районе 3880 пунктов, где проходит нижняя граница долгосрочного канала и линия поддержки восходящего тренда от 20 июля.

Если финансовый поток на биржу не прекратится, то внимание стоит обратить на бумаги, не принимавшие участия в недавнем росте - это ВТБ и черные металлурги.

Акции "Газпрома" торгуются чуть ниже 300 рублей за штуку. Бумага в последние дни показывает недостаточный рост в условиях раллирующих цен на газ в Европе и отличной отчетности концерна за полугодие.

В целом, уверенности в продолжении безоткатного роста рынка акций нет, он выглядит локально перекупленным, желание зафиксировать спекулятивную прибыль нарастает. Пока ожидаемую коррекцию стоит рассматривать как возможность нарастить "лонги". Если не произойдет ничего экстраординарного, индекс МосБиржи скоро будет пытаться закрепиться выше 4000 пунктов. Наибольший же риск для рублевых активов несут думские выборы, после которых вполне может наблюдаться усиление протестных настроений, полагает Антонов.

По словам руководителя департамента инвестиционного анализа компании "Универ-Капитал" Андрея Верникова, "нефтебыки" пока обороняют важные поддержки на графике нефти Brent - $68,5 и $67,44 за баррель.

Негативным моментом является скорое окончание высокого автомобильного сезона в США и спад в переработке нефти в Китае из-за природных катаклизмов и роста заболеваемости COVID-19. Позитивным моментом является то, что вакцинация против коронавируса не способствует появлению новых мутаций, как считалось ранее. Кроме того, позитивным моментом является то, что аналитики ведущих инвестбанков считают падение спроса временным явлением. Например, аналитики Goldman Sachs считают, что мировой рынок нефти до конца года остается в дефиците около 1,5 млн б/с, при этом мировой спрос на нефть снизился лишь на 1 млн б/с по сравнению с летним пиком, достигнутым в середине июля. Следовательно, нефтяные аналитики не будут понижать прогнозы по ценам на нефть, что могло бы создать давление на рынке. Ранее Goldman Sach спрогнозировал рост цен на нефть до $80 за баррель в IV квартале текущего года.

Торговых моментов для игры на понижение в большинстве акций пока не прослеживается. Некоторые индикаторы не подтвердили последнюю волну роста в акциях "Газпрома" на дневных графиках. Также не стоит забывать про зону сопротивления 340-344 рубля в акциях Сбербанка, отмечает Верников.

По мнению аналитика Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Евгения Локтюхова, индекс МосБиржи может в ближайшее время протестировать "круглую" отметку 4000 пунктов.

В среду настроения на рынках стабилизировались. В отсутствие новой порции новостного негатива умеренно позитивные настроения на глобальных рынках могут сохраниться в течение дня. Не исключено, что индекс МосБиржи в ближайшее время может протестировать отметку 4000 пунктов в случае сохранения позитивного внешнего фона, считает аналитик.

Индексы акций в США во вторник снизились на 0,7-0,9% на фоне разочаровавших инвесторов статистических данных о розничных продажах и усиления тревог по поводу негативного влияния распространения нового штамма коронавируса на мировую экономику.

Розничные продажи в США в июле упали на 1,1% к июню при прогнозах снижения на 0,3%. Однако объем промпроизводства в США в июле вырос на 0,9% при прогнозах роста на 0,5%.

В среду в Азии преобладала позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 0,6%, китайский Shanghai Composite - на 1,1%, гонконгский Hang Seng растет на 0,3%), проседают Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 40 теряют по 0,2%) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 теряет менее 0,1%) в ожидании публикации протокола июльского заседания Федрезерва США.

Документ может дать намеки относительно дальнейших планов американского ЦБ относительно сроков и темпов сворачивания программы покупки активов, отмечает MarketWatch.

Объем экспорта Японии в июле увеличился по итогам пятого месяца подряд на фоне постепенного восстановления глобальной торговли после шока, вызванного пандемией COVID-19. Показатель подскочил на 37% в годовом выражении (до 7,221 трлн иен), эксперты в среднем прогнозировали рост на 39% после июньского взлета на 48,6%.

Нефть утром в среду корректируется вверх после снижения по итогам четырех дней подряд, цены находятся вблизи уровней, отмечавшихся при закрытии основных торгов акциями на "Мосбирже" накануне.

Стоимость октябрьских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК составила $69,38 за баррель (+0,5% и -0,7% во вторник), сентябрьская цена WTI - $66,84 за баррель (+0,4% и -1% накануне).

За последние четыре дня WTI подешевела почти на 4%, отмечает агентство Bloomberg. Последний раз такой длительный период беспрерывного снижения котировок был зафиксирован в марте.

Опубликованные во вторник данные Американского института нефти (API) указали на падение запасов нефти в США по итогам прошлой недели на 1,2 млн баррелей, бензина - на 2 млн баррелей, а также рост резервов дистиллятов на 502 тыс. баррелей. API получает информацию от операторов НПЗ, нефтехранилищ и трубопроводов на добровольной основе.

Официальные данные Минэнерго США выйдут в среду в 17:30 МСК. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем прогнозируют, что снижение запасов нефти составило 3,1 млн баррелей, бензина - 2,3 млн баррелей, а увеличение резервов дистиллятов - 700 тыс. баррелей.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами отката выступили АДР HeadHunter (MOEX: HHRU) (-3,1%), акции "АЛРОСА-Нюрба" (MOEX: ALNU) (-2,4%).

Чистая прибыль ПАО "Белуга Групп" (MOEX: BELU) (-1,6%, до 3394 рубля) в первом полугодии 2021 года по МСФО выросла в 2,5 раза, до 1,15 млрд рублей с 460 млн рублей годом ранее, следует из отчетности компании. Чистая выручка увеличилась на 20%, до 30,752 млрд рублей. Совет директоров "Белуги" рекомендовал выплатить 72,76 руб. на акцию за I полугодие.

Просели акции ПАО "Группа Черкизово" (MOEX: GCHE) (-0,8%, до 2455,5 рубля) на фоне известий, что совет директоров компании рекомендовал дивиденды за I полугодие в размере 85,27 руб. на акцию.

Выросли акции "Росинтер ресторантс холдинг" (MOEX: ROST) (+32,8%), ПАО "Владимирский химический завод" (MOEX: VLHZ) (+7,2%), "Башнефти" (MOEX: BANE) (+4,2%), ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (MOEX: UNAC) (+3,3%), ГК "Самолет" (MOEX: SMLT) (+3,1%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (+2,4%).

Группа "М.Видео-Эльдорадо" (ПАО "М.Видео" (MOEX: MVID)) (+2,3%, до 655,3 рубля) в первом полугодии 2021 года увеличила скорректированную чистую прибыль по МСФО (IAS 17) на 18% в годовом выражении, до 6,39 млрд рублей. EBITDA выросла на 37,1% (до 18,311 млрд рублей), рентабельность этого показателя составила 8,6% против 7,7% годом ранее, сообщил ритейлер.

"М.Видео-Эльдорадо" может выплатить 6,4 млрд руб. дивидендов за I полугодие с учетом прибыли выше целевых значений, сообщил гендиректор ритейлера Александр Изосимов (его слова процитированы в сообщении компании).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 12,16 млрд рублей (из них 2,16 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома", 1,91 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 49,41 млн рублей на акции "ЛУКОЙЛа").