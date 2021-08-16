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16 августа 2021 года 13:27
"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Lam Research с прогнозной ценой $640
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Lam Research с прогнозной ценой $640 за штуку" с горизонтом инвестирования 4-12 недель. Цена входа: $580, потенциальная доходность: 10,34%, стоп-приказ: $553, говорится в комментарии инвестиционной компании. Чистая прибыль компании по GAAP за 2021 финансовый год взлетела год к году на 73,5% - до $3,9 млрд, выручка выросла на 45,6% - до $14,6 млрд. Сочетание высокого спроса на полупроводники и растущей сложности устройств приводит к увеличению инвестиций в оборудование для изготовления пластин, эти тенденции позволяют Lam Research укреплять позиции в отрасли, указывают эксперты инвесткомпании. "С технической точки зрения бумага скорректировалась до уровня поддержки, сохраняя восходящий тренд. Мы рекомендуем открывать длинную позицию при росте выше $580. При покупке на 12% и выставлении стоп-заявки на уровне $553 риск на портфель составит 0,56%", - отмечают в "Финаме". Lam Research - глобальный поставщик инновационного оборудования для изготовления пластин и услуг для полупроводниковой промышленности. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: США-LAM/RESEARCH-АКЦИИ-ИНВЕСТИДЕЯ
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