"Финам" открыл торговую идею: покупать акции PayPal с прогнозной ценой $305

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции PayPal Holdings с прогнозной ценой $305 за штуку" с горизонтом инвестирования 4-12 недель. Цена входа: от $283, потенциальная доходность: 7,77%, стоп-приказ: $269, говорится в комментарии инвестиционной компании.

Чистая прибыль компании по GAAP за первое полугодие 2021 года взлетела более чем на 41%, достигнув $2,3 млрд, выручка выросла на 24,2% - до $12,3 млрд. Во II квартале компания увеличила общее количество активных счетов до 403 млн. Рост объема торговых услуг составил 48%. В долгосрочной перспективе компания имеет значительный потенциал роста, считают эксперты инвесткомпании.

"С технической точки зрения бумага скорректировалась от максимума, расположенного в районе $310 до $270, сохраняя восходящий тренд. Мы рекомендуем открывать длинную позицию при росте выше $283. При покупке на 10% и выставлении стоп-заявки на уровне $269 риск на портфель составит 0,49%", - указывают в "Финаме".

PayPal Holdings - крупнейшая дебетовая электронная платежная система.

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