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06 августа 2021 года 12:40
"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Ultra Clean с прогнозной ценой $53,9
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Ultra Clean Holdings с прогнозной ценой $53,9 за штуку" с горизонтом инвестирования 4-12 недель . Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 12,29%, стоп-приказ: $45,4, говорится в комментарии инвестиционной компании. Чистая прибыль Ultra Clean Holdings по GAAP за первое полугодие 2021 года взлетела год к году почти на 34% - до $43,6 млн, выручка выросла более чем на 40% - до $932,8 млн, констатируют эксперты инвесткомпании. Прогноз на III квартал предполагает снижение выручки, что привело к коррекции, и от текущего уровня покупка акций компании весьма актуальна, считают аналитики "Финама". "С технической точки зрения бумага скорректировалась до уровня поддержки, сохраняя восходящий тренд. Мы рекомендуем открывать длинную позицию от текущего уровня. При покупке на 10% и выставлении стоп-заявки на уровне $45,4 риск на портфель составит 0,54%", - пишут эксперты. Ultra Clean Holdings - мировой лидер в области разработки, проектирования и изготовления производственных инструментов, модулей и подсистем для отрасли промышленности, специализирующейся на изготовлении производственного оборудования для создания полупроводниковой электроники. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: США-ULTRA/CLEAN-АКЦИИ-ИНВЕСТИДЕЯ
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