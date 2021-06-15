Рубль вечером развернулся вниз к доллару и евро перед основными событиями недели

Москва. 15 июня. Доллар и евро перешли к росту на "Московской бирже" во вторник вечером, рубль развернулся вниз к бивалютной корзине в ожидании ключевых событий недели - переговоров глав РФ и США Владимира Путина и Джозефа Байдена, а также заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США по ставке.

Курс доллара США составил 72,34 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 24 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 87,67 руб./EUR1, подорожав на 26,75 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 25,24 копейки - до 79,24 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль перешел к снижению к доллару и евро на вечерних торгах. Игроки находятся в ожидании ключевых событий недели - российско-американского саммита на высшем уровне и заседания ФРС США по ставке. Согласно материалам, распространенным кремлевской пресс-службой в преддверии мероприятия, прибытие президента РФ Владимира Путина на виллу Ла-Гранж и совместное фотографирование его с президентами США и Швейцарии Джо Байденом и Ги Пармеленом запланировано на 13:00 по местному времени.

Затем, на 13:15 запланировано начало беседы президентов России и США - она состоится на первом этаже в библиотеке.

На 14:30 запланировано начало российско-американских переговоров в расширенном составе.

В 16:15 начнется, как указано в материалах, вторая часть переговоров в расширенном составе.

На 18:00 запланирована пресс-конференция президента РФ по итогам саммита.

СМИ активно обсуждают предстоящие переговоры. Американская сторона планирует провести пресс-конференцию президента Джо Байдена по итогам саммита в Женеве после аналогичного мероприятия российского коллеги Владимира Путина, сообщает Bloomberg со ссылкой на высокопоставленного представителя Белого дома. "Пресс-конференция Путина состоится до пресс-конференции Байдена", - пишет агентство.

Телеканал CNN со ссылкой на Белый дом сообщает, что первым к месту проведения саммита прибудет Путин, затем - Байден. Президенты проведут переговоры, на которых будут присутствовать госсекретарь Энтони Блинкен с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. По данным американской стороны, запланированы и переговоры в расширенном составе: помимо президентов, в них будут участвовать еще минимум по пять человек от каждой делегации.

По словам представителя администрации Байдена, встреча не предусматривает совместного обеда. "Не будет преломления хлеба", - цитирует CNN слова источника в американской делегации.

Собеседник журналистов напомнил, что американский президент обсудит с Путиным ситуацию с российским оппозиционером Алексеем Навальным, а также права человека. Кроме того, Байден "скажет Путину, где Россия идет против ценностей США".

Рынки также находятся в ожидании заседания ФРС и оценивают новую порцию статистических данных. Американский ЦБ проводит очередное заседание 15-16 июня. По итогам встречи руководства регулятора, помимо традиционного заявления о ставке и объеме выкупа активов, будут опубликованы экономические прогнозы, а также ожидания относительно дальнейшей динамики процентных ставок.

Рынки полагают, что ФРС не станет давать сигналы о планах постепенного сокращения объема выкупа облигаций ранее, чем в августе-сентябре текущего года.

Опубликованные во вторник данные американского министерства торговли указали, что розничные продажи в США в мае упали на 1,3% по сравнению с предыдущим месяцем. Эксперты в среднем прогнозировали менее значительное сокращение - на 0,8%, свидетельствуют данные Trading Economics.

Тем временем объем промышленного производства в США в мае увеличился на 0,8% по сравнению с предыдущим месяцем, говорится в отчете ФРС. Аналитики в среднем прогнозировали повышение на 0,6%, по данным Trading Economics. Респонденты The Wall Street Journal оценивали подъем на уровне 0,5%. Рост в прошлом месяце был обусловлен, в первую очередь, существенным повышением производства автомобилей и запасных частей к ним - на 6,7% после падения на 5,7% в апреле.

Как рассказал в интервью "Интерфаксу" аналитик компании "КСП Капитал УА" Михаил Беспалов, на вечерних торгах во вторник российская валюта умеренно снижается как к доллару, так и к евро, несмотря на растущие нефтяные цены. "Ближайший фьючерс на нефть марки Brent во вторник в моменте поднимался до $73,9 за баррель, а вечером продолжает торговаться выше уровня $73,6 за баррель, оказывая поддержку рублю и другим российским активам. Если говорить о внутренних новостях, то можно упомянуть выступление в Госдуме главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной, которая в числе прочего заявила, что регулятор не намерен отказываться от покупок валюты в рамках бюджетного правила, а также обозначила необходимость задействовать инструменты ЦБ для возвращения инфляции к норме, отметив при этом, что решения ЦБ не являются помехой росту экономики. Если говорить о предстоящих событиях, то участники рынка ждут в среду сразу двух важных событий, способных оказать влияние на курс - встречи президентов России и США в Женеве, о которой так много говорилось в последнее время, а также итогов июньского заседания FOMC в США, обновленных прогнозов американского регулятора, а также комментариев главы ФРС Джерома Пауэлла относительно текущей ситуации, включая недавний рост инфляции в США", - подчеркивает Беспалов.

"Основное внимание инвесторов в ближайшее время будет приковано к встрече президентов США и РФ в Женеве и завтрашним итогам заседания ФРС. Не исключено, что встреча лидеров стран не принесет никаких сюрпризов и окажет нейтральное влияние на российский валютный рынок. В свою очередь, в отношении заседания ФРС рынки пока настроены весьма оптимистично, рассматривая все инфляционные угрозы лишь как временные факторы. В этом же, вероятно, будет пытаться убедить инвесторов и сам глава ФРС", - полагает начальник отдела банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

Цены на нефть растут более чем на 1% в ходе торгов во вторник и находятся на максимумах более чем за два года на фоне снижения перспектив достижения соглашения по иранской ядерной программе в ближайшее время.

Стоимость августовских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:01 МСК во вторник выросла на 1,03% - до $73,61 за баррель. Это максимальный уровень за последние два года, отмечает Trading Economics.

Цена фьючерсов на WTI на июль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) увеличилась к этому времени на 1,16% - до $71,7 за баррель. Таким образом, WTI достигла максимального уровня почти за три года.

Нефтяной рынок вырос более чем на 20% в период с апреля по июнь на фоне перспектив ускорения восстановления спроса на топливо во втором полугодии 2021 года.

Переговоры по иранской ядерной сделке вряд ли завершатся до президентских выборов в Иране, запланированных на 18 июня, сообщает S&P Global Platts со ссылкой на заявление замглавы МИД республики Аббаса Аракчи. "Если обсуждения затянутся, есть вероятность, что новое правительство займет другую позицию в переговорах, что может еще больше отсрочить достижение соглашения", - считают аналитики ING.

Аналитики отмечают, что если Иран не восстановит экспорт в краткосрочном периоде, ОПЕК+ придется дальше наращивать добычу, чтобы удовлетворить ожидаемый спрос.

Некоторую обеспокоенность инвесторов вызывает эпидемиологическая ситуация в Европе. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в понедельник объявил о продлении ограничительных мер в Англии еще на четыре недели, отодвинув срок их снятия с 21 июня на 19 июля, ради охвата вакцинацией от COVID-19 более значительного числа жителей.

Банк России во вторник, 15 июня, провел традиционный недельный депозитный аукцион, в ходе которого банки разместили в ЦБ РФ 985,7 млрд рублей (при лимите 1,29 трлн и спросе 985,7 млрд рублей) в среднем по ставке 5,45% годовых. На недельном депозитном аукционе, состоявшемся 8 июня, банки разместили 830,4 млрд рублей (при лимите 1,58 трлн и спросе 830,4 млрд рублей) в среднем по ставке 4,95% годовых

Кроме того, ЦБ РФ 15 июня провел доразмещение 46-го выпуска купонных облигаций Банка России (КОБР). Выпуск был размещен в объеме 2 млрд 502,8 млн рублей, средневзвешенная цена составила 100% от номинала.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 16 июня на 15,21 копейки, до 71,8318 руб./$1, и уменьшил курс евро на 11,64 копейки, до 87,211 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" поднялся во вторник на 27,36 копейки по отношению к пятнице и составил 71,9294 руб./$1 (в понедельник торги данным контрактом не проводились из-за праздничного выходного дня в России). Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК уменьшился по отношению к понедельнику на 21,08 копейки и составил 71,9968 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $4 млрд 137,107 млн, из которых $805,128 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $3 млрд 331,979 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" повысился к прошлой пятнице на 3,66 копейки, до 87,1713 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК упал на 21,74 копейки к понедельнику и составил 87,2572 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR699,985 млн, из которых EUR317,663 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR382,322 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов выросли во вторник по сравнению с предыдущим торговым днем. Ставка MosPrime Rate "овернайт" увеличилась на 20 базисных пунктов (б.п.) - до 5,56% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок поднялась на 18 б.п. - до 5,63% годовых. Ставка на срок 1 месяц повысилась на 6 б.п. - до 5,78% годовых, ставка на срок 3 месяца выросла на 3 б.п. - до 6,21% годовых, ставка на срок 6 месяцев прибавила 6 б.п. и составила 6,45% годовых.