Цены большинства евробондов РФ в понедельник выросли благодаря ожиданиям встречи Путина и Байдена

Москва. 7 июня. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций в понедельник подросли благодаря повышению аппетита к риску и надежд на снижение геополитической напряженности вокруг России по итогам встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Джозефа Байдена.

Американские казначейские обязательства (US Treasuries), напротив, преимущественно снижаются в начале недели, в результате чего суверенные спреды демонстрируют в основном сужение к доходности базовых активов.

В воскресенье министр финансов США Джанет Йеллен заявила в интервью агентству Bloomberg, что президенту Байдену, по ее мнению, следует добиваться реализации предложенных им программ поддержки экономики общим объемом $4 трлн, даже если это будет способствовать усилению инфляционного давления и росту процентных ставок в стране.

"Если процентные ставки немного вырастут, это будет плюсом как с точки зрения общества, так и с точки зрения Федеральной резервной системы (ФРС)", - сказала Йеллен.

Цена российских государственных еврооблигаций с погашением в 2030 году к 18:10 МСК снизилась на 2,8 базисного пункта по отношению к закрытию пятницы и составила 115,32% от номинала, что соответствует доходности 1,73% годовых (повышение на 0,4 базисного пункта к предыдущему дню).

Стоимость трехлетних американских Treasuries опустилась за день на 0,59 базисного пункта и составила 100,85% от номинала (доходность подросла на 0,1 базисного пункта и составила 0,03% годовых). Таким образом, спред между доходностью Russia-30 и трехлетними казначейскими облигациями США расширился за день всего на 0,3 пункта, составив 169,3 базисного пункта.

Котировки еврооблигаций РФ с погашением в 2043 году выросли на 50,2 базисного пункта по отношению к предыдущему закрытию, составив 132,24% от номинала (доходность опустилась на 2,8 базисного пункта - до 3,73% годовых). Еврооблигации с погашением в 2042 году подорожали на 47,9 базисного пункта - до 127,2% от номинала (доходность снизилась на 2,9 базисного пункта, до 3,73% годовых). Бумаги с погашением в 2026 году поднялись в цене на 10,6 базисного пункта, до 113,62% от номинала (доходность уменьшилась на 2,2 базисного пункта и составила 1,87% годовых), а с погашением в 2023 году - всего на 1,2 базисного пункта, до 108,81% от номинала, что соответствует доходности 0,94% годовых (снижение на 1 пункт к предыдущему дню).

Новый тридцатилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2047 году подорожал на 35,3 базисного пункта - до 124,12% от номинала (доходность уменьшилась на 1,9 базисного пункта - до 3,79% годовых), а бумаги с погашением в 2027 году выросли в цене на 10,6 базисного пункта - до 113,62% от номинала, что соответствует доходности 1,87% годовых (снижение на 2,2 пункта к предыдущему дню).

"В понедельник российские евробонды торгуются в плюсе, позитивными факторами для них остаются высокие цены на нефть, снижение геополитических рисков на ожиданиях встречи президентов США и РФ, умеренный спрос на риск ЕМ. Евробонды развитых стран, напротив, торгуются преимущественно в "красной зоне". Доходность UST-10 выросла до 1,57% (+2 б.п.). 10-летние евробонды европейских стран прибавляют в доходности 1-4 б.п. Инвесторы отыгрывают комментарий министра финансов США Джанет Йеллен, что немного более высокая процентная ставка будет плюсом. Евробонды развивающихся стран торгуются разнонаправленно. Некоторые инвесторы считают, что высокая доходность евробондов развивающихся стран может предоставить защиту от роста долларовых ставок. Снижение кредитных рисков в условиях роста экономики и высоких цен на сырье может нивелировать рост долларовых ставок, и премия в высокодоходных евробондах ЕМ к UST будет сокращаться", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке главный аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Дмитрий Монастыршин.