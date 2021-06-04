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04 июня 2021 года 11:37

Рынок акций РФ утром корректируется вниз в рамках фиксации прибыли игроками

Москва. 4 июня. Рынок акций РФ утром в пятницу корректируется вниз в рамках фиксации прибыли игроками после недельного ралли, откат сдерживает дорожающая нефть и новости с продолжающегося Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ); индекс МосБиржи опустился ниже рубежа 3800 пунктов.

К 11:00 МСК индекс МосБиржи составил 3792,25 пункта (-0,4%), индекс РТС - 1630,06 пункта (-0,4%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) снизились в пределах 3,2%.

Доллар стоит 73,28 рубля (+0,04 рубля).

Подешевели из-за отсечки на бирже дивидендов акции "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-3%, до 5,01 рубля; дивиденды за 2020 год - 0,1807 рубля на акцию), банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB) (-7,2%, до 70,1 рубля; дивиденды за 2020 год - 4,56 рубля на акцию), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-3,2%, до 15580 рублей; дивиденды за второе полугодие 2020 года - 387,15 рубля на акцию), "Распадской" (MOEX: RASP) (-2,6%, до 250,24 рубля; дивиденды за второе полугодие 2020 года - 5,7 рубля на акцию), "Фосагро" (MOEX: PHOR) (-0,2%, до 4688 рублей; дивиденды за IV квартал 2020 года - 63 рубля на акцию)

Также подешевели акции "Северстали" (MOEX: CHMF) (-2,1%), расписки TCS Group (MOEX: TCSG) (-1,8%), бумаги "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-1,5%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-1,4%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-1,2%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (-1,1%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-0,8%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-0,8%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,6%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,5% и -0,3% "префы"), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,4%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,3%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,3%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,3%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-0,3%), "Московской биржи" (-0,1%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-0,1%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,1%), Polymetal (MOEX: POLY) (-0,1%).

Согласно вышедшему в пятницу отчету "Татнефти", в I квартале компания получила прибыль по МСФО в размере 43,6 млрд рублей (+72,6%) против 25,2 млрд руб. годом ранее, что оказалось ниже прогноза. Аналитики инвесткомпаний и банков, опрошенные "Интерфаксом", прогнозировали 44,3 млрд рублей чистой прибыли.

X5 Retail (MOEX: FIVE) Group (-0,6%) во II квартале вернулась к двузначному темпу роста выручки, сообщил "Интерфаксу" гендиректор компании Игорь Шехтерман в кулуарах ПМЭФ, он также подтвердил прогноз роста выручки Х5 на 2021 год (выше 10%). Кроме того, Х5 планирует поддерживать дивиденды на уровне 50 млрд руб. в ближайшие 3 года, максимум - наращивать их на 10%, сообщил "Интерфаксу" Шехтерман.

Наблюдательный совет Х5 в ноябре прошлого года утвердил корректировку дивидендной политики. Теперь выплаты будут производиться дважды (ранее - один раз) в год "в целях более регулярного распределения дивидендного потока". Новой базой для расчета будущих дивидендов стал денежный поток (ранее выплаты были привязаны к чистой прибыли - минимум 25%). Коэффициент чистый долг/EBITDA ниже 2,0х (по IAS 17) останется пороговым значением для выплаты дивидендов.

Подорожали акции "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+1,6%), расписки Ozon (MOEX: OZON) (+0,9%), бумаги "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+0,6%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,3%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+0,3%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,1%).

По оценке ведущего аналитика компании "Открытие брокер" Андрея Кочеткова, внешний фон утром в пятницу можно назвать слабо негативным: азиатские рынки торгуются разнонаправленно, реагируя на перспективу роста ставок в США, доллар продолжает укреплять позиции.

Поводом для беспокойств, кроме внешнего фона, выступают заявления представителей ЦБ РФ по поводу усиления долгосрочных инфляционных факторов, что требует реакции регулятора. Как известно, частные капиталы стали одним из мощнейших двигателей роста российского рынка с марта прошлого года. Если ставка ЦБ РФ поднимется выше инфляции, то банковские депозиты могут составить конкуренцию рынку, считает аналитик.

Главный аналитик компании "Алор брокер" Алексей Антонов полагает, что в пятницу фиксация прибыли по акциям продолжится. Внешний фон начал ухудшаться и на фоне большой перекупленности началась аккуратная фиксация прибыли. В мире вновь усилились опасения, что ФРС скоро приступить к сокращению объема выкупа бумаг на свой баланс. Но такие волны страха периодически наблюдались последние недели периодически, и к масштабным распродажам они не приводят.

Внешний фон скорее можно назвать негативным: продолжилось снижение цен промышленных и драгоценных металлов, хотя подрастает нефть. Среднесрочным инвесторам пока рекомендуется оставаться вне торгов, с большой вероятностью еще будет волна нового роста. Спекулянтам стоит внимательно читать новости с ПМЭФ, откуда могут прийти важные корпоративные заявления. Именно из-за непредсказуемости этих новостей открывать "шорты" по каким-либо конкретным бумагам опасно, считает Антонов.

Эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Игорь Галактионов полагает, что на нефтяном рынке в фокусе внимания остается спрос, в частности, на бензин. Четкого тренда на снижение запасов бензина не прослеживается, что обычно характерно для текущего периода года. Циклическое падение запасов в этом году произошло раньше обычного из-за февральских заморозков в Техасе. После этого логично было бы увидеть дальнейшее снижение, связанное с автомобильным сезоном, но пока запасы остаются примерно на том же уровне.

Краткосрочный взгляд на нефть нейтральный, поскольку неоднозначная статистика API может охладить тот всплеск оптимизма, который произошел на рынке после улучшения прогнозов от ОПЕК+. В пятницу в фокусе внимания рынков будет статистика по рынку труда в США, которая может задавать общий сантимент на торговых площадках.

В США индексы акций накануне снизились на 0,1-1% на фоне выхода сильной статистики по рынку труда, индекс Dow Jones (-0,1%) прервал рост, который продолжался пять предыдущих торговых сессий подряд.

Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе уменьшилось до 385 тыс. человек (минимум с начала пандемии COVID-19) при прогнозах снижения до 390 тыс., свидетельствуют данные Trading Economics.

Число рабочих мест в частном секторе экономики США в мае увеличилось на 978 тыс., свидетельствуют данные Automatic Data Processing (SPB: ADP) (ADP). Это максимальный рост с июня 2020 года. Аналитики прогнозировали повышение на 650 тыс.

Стоимость рабочей силы в США в январе-марте, согласно окончательным данным, увеличилась на 1,7%. Предварительные данные показали ее снижение на 0,3%. Аналитики в среднем ожидали уменьшения стоимости рабочей силы на 0,4%.

Индекс деловой активности в сфере услуг США (ISM Non-Manufacturing) в мае увеличился до рекордных 64 пунктов при прогнозах роста до 63 пунктов с апрельских 62,7 пункта.

В пятницу в Азии динамика индексов акций смешанная (японский индекс Nikkei 225 просел на 0,4%, китайский Shanghai Composite подрос на 0,2%, гонконгский Hang Seng просел на 0,3%), стагнируют Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 40 изменились в пределах 0,1%) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 топчется на уровне четверга).

Инвесторы ожидают выхода в 15:30 МСК статданных по рынку труда США. Согласно прогнозу экономистов, опрошенных Dow Jones, количество рабочих мест в экономике США в мае выросло на 671 тыс. после повышения всего на 266 тыс. в апреле.

На нефтяном рынке цены в пятницу продолжают попытки роста, завершая подъемом вторую неделю подряд; цена нефти Brent находится на $0,6 выше уровня, отмечавшегося при закрытии основных торгов рынка акций РФ в четверг. Стоимость августовских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК составила $71,55 за баррель (+0,3% и -0,1% в четверг), июльская цена WTI - $69,08 за баррель (+0,4% и -0,03% накануне).

Доклад министерства энергетики США, опубликованный накануне, показал существенное снижение запасов "черного золота" в стране (запасы нефти упали на 5,1 млн баррелей), однако резервы бензина, а также дистиллятов неожиданно выросли.

Ожидания, что с началом автомобильного сезона в Штатах спрос на бензин возрастет, поддерживали нефтяной рынок и были одним из ключевых двигателей подъема цен в последние дни.

Вице-премьер РФ Александр Новак сообщил в пятницу, что спрос на нефтерынке восстановился до уровня 95-96,5 млн б/с.

Ранее на этой неделе цены на нефть поднимались до максимальных значений более чем за два года, с начала недели Brent и WTI прибавили в цене более 3%.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" подешевели акции ПАО "Белуга Групп" (MOEX: BELU) (-3,9%, до 3541 рубля), ПАО "Рязанская энергетическая сбытовая компания" (MOEX: RZSB) (-2,1%), банка "Приморье" (MOEX: PRMB) (-2%), "Нижнекамскнефтехима" (MOEX: NKNC) (-1,8%).

ПАО "Белуга Групп" планирует продать до 2 млн акций (около 12,7% капитала) в рамках SPO, объявила компания. Ориентир цены размещения в рамках SPO составляет 2800-3200 рублей за акцию, сообщил "Интерфаксу" источник в банковских кругах. Нижняя граница этого диапазона соответствует дисконту к цене закрытия торгов 3 июня в размере около 24%, верхняя - дисконту в размере около 13%. Цена будет определена по окончании формирования книги заявок. Формирование книги заявок завершится ориентировочно 8 июня.

Выросли бумаги ПАО "Волгоградэнергосбыт" (MOEX: VGSB) (+13,1%), "Белона" (MOEX: BLNG) (+8,4%), ПАО "Тамбовская энергосбытовая компания" (MOEX: TASB) (+3,5%), АДР HeadHunter (MOEX: HHRU) (+2,8%), "префы" ПАО "Казаньоргсинтез" (MOEX: KZOS) (+2,7%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 16,78 млрд рублей (из них 2,15 млрд рублей пришлось на акции "ЛУКОЙЛа", 1,93 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 1,54 млрд рублей на акции "Северстали").


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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