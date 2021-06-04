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04 июня 2021 года 09:21

"Финам" рекомендует покупать акции РусГидро с прогнозной ценой 1,09 руб

"Финам" рекомендует покупать акции "РусГидро" с прогнозной ценой 1,09 рубля на сентябрь 2021 года, что предполагает потенциал роста 27% от текущего уровня без учета дивидендов, сообщается в аналитическом материале инвесткомпании.

"Мы сохраняем оптимизм по поводу акций "РусГидро" и ожидаем продолжения ралли на фоне ожиданий роста прибыли и дивидендов за 2021 год до новых рекордных уровней. По нашим оценкам, в 2021 году прибыль по МСФО может достичь 58-59 млрд руб. Главным драйвером должно стать сокращение обесценений по активам в сравнении с прошлым годом на фоне отсутствия крупных вводов (в прошлом году списания составили около 26 млрд руб.). Эффект роста прибыли проявится по итогам года, поскольку списания обычно отражаются в IV квартале, - пишут эксперты "Финама". - Генкомпания также начнет возвращать недополученную ранее тарифную выручку, около 13 млрд руб., связанную с компенсацией расходов на уголь, а также сможет улучшить рентабельность дальневосточного сегмента с вводом долгосрочных тарифов для ТЭС в неценовых зонах. Обращаем также внимание, что "РусГидро" является крупнейшим оператором ГЭС в стране, что выгодно позиционирует ее бизнес на фоне декарбонизации. Мы ожидаем притока клиентов, особенно экспортной промышленности, и спроса на зеленые сертификаты".

Дивиденды за 2020 год могут составить рекордные 0,0530 руб. на акцию (+49% (г/г)) при выплате 50% прибыли от 46,6 млрд руб., отмечают аналитики инвесткомпании. Текущая доходность составляет 6,2%. При этом эксперты считают этот объем выплат (23,3 млрд руб. за 2020 год) устойчивым и прогнозируют их повышение на 26% в следующем году - до 29,5 млрд руб. (DY 2021E близка к 8%).

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.


Опубликовано: /Интерфакс/
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