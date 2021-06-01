"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Норникеля с целью 28 500 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать обыкновенные акции "Норильского никеля" с целью 28 500 руб. за штуку" с горизонтом инвестирования 2-5 недель. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 7%, стоп-приказ: 26000 руб., говорится в комментарии инвестиционной компании.

"Акции компании почти закрыли дивидендный гэп, что говорит о сильном позитивном настрое участников рынка по отношению к "Норникелю", даже несмотря на заявления Андрея Белоусова, из которых следует, что металлурги могут ощутить рост налоговой нагрузки. С начала года реализовался впечатляющий рост цен на металлы до их исторических максимумов. В частности, медь подорожала на 79,6%, а палладий, который формирует основную часть выручки компании, - на 20,7%. Во многом растущая динамика все еще сохраняется", - отмечают эксперты "Финама".

"С точки зрения теханализа бумага торгуется вдоль восходящего тренда, который проходит на уровне 26 350 руб. При покупке на 20,5% и выставлении стоп заявки на уровне 26000 руб., риск на портфель составит 0,5%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,85", - указывают аналитики инвесткомпании.

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