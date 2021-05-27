"Финам" рекомендует покупать акции РусГидро с прогнозной ценой 1,09 руб

"Финам" рекомендует покупать акции ПАО "РусГидро" с прогнозной ценой 1,09 рубля, что предполагает потенциал роста 33% от текущего уровня без учета дивидендов, сообщается в аналитическом материале инвесткомпании.

"Отчет по прибыли "РусГидро" по МСФО за первый квартал 2021 раскрыл сокращение чистой прибыли акционеров на 20% г/г (до 19,8 млрд рублей), что было ожидаемо на фоне уменьшения выработки на 13% г/г от высокой базы прошлого года, - отмечает руководитель отдела анализа акций "Финама" Наталия Малых. - Кроме того, на фоне снижения водности произошло смещение веса выработки в сторону ТЭС, что повлияло на уровень операционной рентабельности".

Несмотря на то что в первом полугодии, скорее всего, будет наблюдаться сокращение показателей прибыли, по итогам года "РусГидро" (по прогнозам) выйдет на рекордную прибыль около 56 млрд рублей, по оценкам инвесткомпании. Ключевой фактор роста - это сокращение обесценений по активам в сравнении с 2020 годом на фоне отсутствия крупных вводов (в прошлом году списания составили около 27 млрд рублей), отмечает Малых.

"Эффект роста прибыли проявится уже в годовой отчетности, поскольку списания обычно отражаются в четвертом квартале. Скорректированная прибыль, по нашим оценкам, снизится на 11% из-за пониженной водности (до 54 млрд рублей), но хорошая новость в том, что компания платит дивиденды по отчетной прибыли", - пишет эксперт "Финама".

Менеджмент "РусГидро" также скоро должен анонсировать размер дивидендов за 2020 год. Сюрпризов относительно объема выплат быть не должно, считает Малых: исходя из дивидендной политики, DPS 2020 ожидается на рекордном уровне 0,053 руб. (+49% г/г) с доходностью 6,5%. В следующем году доходность может вырасти примерно до 8% за счет повышения отчетной прибыли, отмечает аналитик инвесткомпании.

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