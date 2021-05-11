Рубль вечером продолжает немного подрастать к доллару и евро на надеждах снижения напряженности между РФ и США

Москва. 11 мая. Доллар и евро снижаются на "Московской бирже" во вторник вечером, рубль дорожает к бивалютной корзине на фоне надежд на смягчение геополитической напряженности вокруг России перед встречей президентов РФ и США Владимира Путина и Джозефа Байдена.

Курс доллара США составил 74,06 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 29 копеек ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 90,12 руб./EUR1, подешевев на 9 копеек. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 20 копеек - до 81,29 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль продолжает повышаться к доллару и евро на вечерних торгах благодаря надеждам на некоторое смягчение российско-американских взаимоотношений на время подготовки саммита лидеров двух стран. Президент США Джо Байден выразил уверенность, что проведет встречу с президентом России Владимиром Путиным. "Я встречусь с президентом Путиным", - заявил он журналистам в Белом доме в понедельник.

На прошлой неделе Байден заявил, что он "надеется и ожидает" встречи с Путиным, когда отправится в Европу в середине июня для встреч с лидерами НАТО, на саммит G7 и переговоры США-ЕС.

Главной темой российско-американского саммита должны стать вопросы стратегической стабильности, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров во вторник журналистам в Баку, отвечая на вопрос о предстоящей встрече президентов.

Президенты США и РФ Джо Байден и Владимир Путин согласились на расширение обсуждений контроля над вооружениями, и сейчас ведется подготовка к такому формату дискуссий, в свою очередь, заявил американский постпред на Конференции по разоружению Роберт Вуд.

"Президент Байден и президент Путин согласились расширить дискуссии по стратегической стабильности по контролю над целым рядом вооружений и нынешним вопросам безопасности. Мы в процессе подготовки таких дискуссий", - говорится в заявлении Вуда с сайта миссии США при международных организациях в Женеве.

В центре внимания глобального валютного рынка на этой неделе - апрельские данные о динамике потребительских цен в США, которые будут обнародованы министерством труда в среду в 15:30 МСК.

Консенсус-прогноз экспертов предусматривает ускорение инфляции в США в апреле до 3,6% в годовом выражении по сравнению с 2,6% в марте, свидетельствуют данные Trading Economics.

Некоторые инвестиционные менеджеры опасаются, что для сдерживания инфляции Федеральная резервная система (ФРС) США может начать сворачивание стимулов раньше, чем планировалось. Однако, по мнению президента Федерального резервного банка (ФРБ) Чикаго Чарльз Эванс, говорить об этом рано, поскольку как инфляция, так и занятость в США далеки от целей Федрезерва.

"Я думаю, потребуется довольно много времени, чтобы мы могли увидеть усиление инфляции и рост занятости в реальных данных", - сказал он в интервью CNBC, отметив, что его не обеспокоил бы подъем инфляции выше 2%-ного целевого показателя ФРС.

Как рассказал в интервью "Интерфаксу" аналитик компании "КСП Капитал УА" Михаил Беспалов, на торгах во вторник российская валюта умеренно укрепляется к доллару и относительно нейтрально торгуется к евро. "Геополитические риски, оказывающие влияние на курс национальной валюты, отходят на второй план на фоне продолжающейся подготовки встречи президентов России и США, которая может состояться уже в июне. Тем не менее, сообщения СМИ, связывающие хакерскую группировку, недавно осуществившую атаки на американский трубопровод Colonial, с Россией или странами Восточной Европы, могут оказывать негативное влияние на воспринимаемые риски. Не последнее значение для рубля может иметь намеченная на среду публикация данных по инфляции в США в апреле. Косвенные индикаторы сигнализируют о вероятном увеличении показателя, а рост выше ожиданий может заставить американского регулятора пересмотреть сроки, в течение которых текущая мягкая монетарная политика будет сохраняться, что потенциально может негативно сказаться на валютах развивающихся стран", - подчеркивает Беспалов.

"Геополитический фон продолжает оставаться позитивным, в субботу пресс-секретарь Белого дома заявила, что США не хотели бы ужесточать санкции против России, но оставляют за собой это право. Мы ожидаем, что рубль вновь попробует закрепиться ниже 74 руб./$1 в ближайшие дни", - отмечают аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB).

"В центре внимания во вторник будут выступления представителей ФРС США, которые, вероятно, прокомментируют недавнее повышение цен сырьевых товаров и возросшие инфляционные ожидания. Рубль может восстанавливаться, так как геополитическая обстановка остается спокойной, а внешний фон для рубля в целом позитивен", - говорят аналитики SberCIB Investment Research.

Цены на нефть эталонных марок развернулись вверх во вторник вечером на фоне сохранения ОПЕК прогнозов мирового спроса на нефть в текущем году.

Стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:01 МСК увеличились на 0,01% - до $68,33 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени поднялась на 0,02% - до $64,93 за баррель.

ОПЕК сохранила оценку мирового потребления жидких углеводородов в 2020 году и прогноз на 2021 год по сравнению со своим предыдущим ежемесячным отчетом.

Как говорится в свежем отчете, опубликованном во вторник, в 2020 году спрос на нефть упал на 9,5 млн баррелей в сутки (б/с) к 2019 году - до 90,5 млн б/с, а в 2021 году он, как ожидается, вырастет на 6 млн б/с - до 96,5 млн б/с.

Более медленное, чем предполагалось, восстановление спроса в странах ОЭСР, расположенных в Америке, в первом квартале 2021 года, а также возобновление роста числа заболеваний COVID-19 в Индии и Бразилии привели к снижению оценок на первое полугодие, но позитивные данные по спросу на топливо в США, ускорение программ по вакцинации во многих регионах дают надежду на оптимизм во втором полугодии.

Ранее в ходе торгов как Brent, так и WTI теряли в цене более 1%, чему способствовали ожидания возобновления работы системы трубопроводов Colonial Pipeline Co.

Colonial, которая была вынуждена приостановить операции в минувшую пятницу из-за хакерской атаки, сообщила в понедельник, что рассчитывает восстановить основную часть операций до конца текущей недели.

Система трубопроводов Colonial является основным источником поставок бензина, дизельного и авиационного топлива на восточное побережье США. Пропускная способность трубопроводов, идущих из Хьюстона до Северной Каролины, составляет порядка 2,5 млн б/c, до Нью-Йорка - 900 тыс. б/c.

Банк России во вторник, 11 мая, провел традиционный недельный депозитный аукцион, в ходе которого банки разместили в ЦБ РФ 1 трлн 292,8 млрд рублей (при лимите 1,3 трлн рублей и спросе 1 трлн 292,8 млрд рублей) в среднем по ставке 4,93% годовых. На недельном депозитном аукционе, состоявшемся 4 мая, банки разместили 2,107 трлн рублей (при лимите 2,44 трлн рублей и спросе 2,107 трлн рублей) в среднем по ставке 4,94% годовых.

ЦБ РФ 11 мая провел также аукцион "тонкой настройки" сроком на один день. В ходе аукциона банки привлекли 696,2 млрд рублей при лимите 1,5 трлн рублей и спросе 696,2 млрд рублей. Средневзвешенная ставка составила 4,83% годовых.

Кроме того, ЦБ РФ 11 мая провел размещения 44-го и 45-го выпусков купонных облигаций Банка России (КОБР). 44-й выпуск был размещен в объеме 56 млрд 651 млн рублей, 45-й выпуск - в объеме 217 млрд 631,9 млн рублей. Средневзвешенная цена составила 100% и 100,0002% от номинала соответственно.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 12 мая на 1,94 копейки, до 74,1567 руб./$1, и увеличил курс евро на 49,8 копейки, до 90,004 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" поднялся во вторник всего на 0,21 копейки по отношению к прошлой пятнице (из-за праздничных выходных дней торги в валютной секции биржи в понедельник данным контрактом не проводились) и составил 74,0579 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК увеличился на 10,61 копейки по отношению к понедельнику и составил 74,0886 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $2 млрд 738,968 млн, из которых $532,455 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $2 млрд 206,513 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" поднялся на 46,57 копейки, до 89,9658 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК вырос на 18,39 копейки и составил 90,081 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR497,669 млн, из которых EUR158,287 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR339,382 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных межбанковских кредитов выросли во вторник, в то время как ставки на рынке среднесрочных (1-6 месяцев) МБК почти не изменились по сравнению с предыдущим торговым днем. Ставка MosPrime Rate "овернайт" поднялась на 23 базисных пункта (б.п.) - до 4,67% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок увеличилась на 11 б.п. - до 4,93% годовых. Ставка на срок 1 месяц снизилась на 1 б.п. - 5,22% годовых, ставки на сроки 3 и 6 месяцев остались на прежнем уровне - 5,69% и 5,8% годовых.