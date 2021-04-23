"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Texas Instruments с целью $210 за штуку" с горизонтом инвестирования 4-8 недель. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 13%, стоп-приказ: $170, говорится в комментарии инвестиционной компании.

"Бизнес компании очень устойчив, так как сочетает в себе не только производство встроенных процессоров, микроконтроллеров, но и аналоговых компонентов. Такая бизнес-комбинация позволяет компании работать одновременно на нескольких рынках, а также разрабатывать и предлагать комплексные продукты", - отмечают эксперты.

"С технической точки зрения, бумага устойчиво движется в рамках растущего тренда, начиная с марта 2020 года. Открывать позицию рекомендуем от текущих уровней с целью $210. При покупке на 10% и выставлении стоп-заявки на уровне $170 риск на портфель составит 0,85%", - указывают аналитики "Финама".

Texas Instruments - производитель полупроводниковых приборов, микросхем, аналоговых полупроводников и цифровых сигнальных процессоров. Также компания производит продукцию различного назначения - профессиональные калькуляторы, оборудование для измерения сейсмической активности и прочее.

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