Котировки акций Philip Morris сохраняют потенциал роста - "Фридом Финанс"

Котировки акций Philip Morris International сохраняют потенциал роста, считает аналитик "Фридом Финанс" Михаил Денисламов.

20 апреля 2021 года свои квартальные результаты представит крупнейший производитель табачной продукции Philip Morris International. Консенсус-прогноз закладывает ожидания по умеренному увеличению выручки на 1,6% г/г, до $7,27 млрд, однако более высокие темпы роста ожидаются в показателях скорректированной прибыли (+19% г/г) и прибыли на акцию по GAAP (+19% г/г), отмечает эксперт инвесткомпании.

"Хотя спрос на традиционные табачные изделия продолжит сокращаться, наши позитивные ожидания базируются на увеличении доли систем нагревания табака (например, IQOS) в общей выручке компании. Альтернативные продукты могут показать рост продаж на 26% г/г и составить более 12% от общих объемов, что будет лучшим показателем за всю историю компании. Philip Morris делает большую ставку на данный сегмент в связи с изменением предпочтений потребителей. За последние три месяца котировки акций табачной компании подорожали на 14%. Мы считаем, что потенциал для роста сохраняется, а также отмечаем высокие и стабильно выплачиваемые дивиденды", - пишет Денисламов в комментарии "Фридом Финанс".

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