"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Southern Copper с целью $78

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Southern Copper Соrp. с целью $78 за штуку" с горизонтом инвестирования 2-8 недель. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 10,14%, стоп-приказ: $66,89, говорится в комментарии инвестиционной компании.

"Котировки компании скорректировались более 20% и находятся сейчас выше поддержки, расположенной в районе $68. Мы рекомендуем открывать длинную позицию от текущих уровней с целью $78. При покупке на 14,5% и выставлением стоп-заявки на уровне $66,89, риск на портфель составит 0,8%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,83", - указывают аналитики "Финама".

Чистая прибыль Southern Copper по GAAP за 2020 год составила более $1,55 млрд, рост составляет более 5,5% по сравнению с предыдущим годом. Выручка увеличилась на 9,5% до $7,985 млрд. Компания платит дивиденды, что в совокупности с планомерным ростом прибыли и выручки делает ее хорошим выбором в текущий момент, полагают эксперты "Финама".

Southern Copper Corp. - одна из крупнейших интегрированных компаний-производителей меди в мире, также добывает молибден, цинк и серебро. Все производственные объекты, осуществляющие добычу, плавку и переработку, расположены в Перу и Мексике.

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