Утренние прогнозы: умеренный позитив

В среду аналитики прогнозируют позитивное начало фондовых торгов в России на умеренно позитивном внешнем фоне.

"Алор Брокер" (Алексей Антонов): "Внешний фон в среду утром "говорит" о продолжении роста российского рынка акций в целом".

"Открытие Брокер" (Андрей Кочетков): "Вероятно, что отечественные инвесторы проявят осторожность, и рост индексов на старте дня будет незначительным. Впрочем, новости предыдущего дня о санкционных решениях в США оказались больше с плюсом, чем с минусом, и это может поддержать рынок акций".

BCS Express (Василий Карпунин): "Индекс Мосбиржи откроет торговую сессию в среду, вероятно, в плюсе на умеренно позитивном внешнем фоне. По индексу Мосбиржи общая картина пока не меняется. Котировки удерживаются выше важной области 3320-3350 пунктов, а значит, все еще актуальна общая растущая тенденция со среднесрочными целями на 3600-3620 пунктов".

"Алго Капитал"

: "Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с повышением около 0,2-0,5%, в диапазоне 3415-3425 пунктов. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 3400, 3390 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 3440, 3450 пунктов. В первые минуты торгов индекс Мосбиржи отыграет умеренное утреннее улучшение внешнего фона. Позднее он с большой долей вероятности стабилизируется вблизи уровня открытия в ожидании новых внешних сигналов для направленного движения".

Атон": "Российский фондовый рынок начнет торговую сессию в среду с позитива - вероятное повышение составит 0,5%".