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02 марта 2021 года 13:21

"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Интер РАО с целью 5,6 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "Интер РАО" с целью 5,6 руб. за штуку" с горизонтом инвестирования 2-4 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 12%, стоп-приказ: 4,8 руб., говорится в комментарии инвестиционной компании.

"С точки зрения теханализа, бумага снизилась к горизонтальному уровню поддержки на 5 руб. При отскоке может сформироваться восходящее движение, целью которого будет уровень 5,6 руб. При входе на 12,5% риск на портфель составит 0,5%. Соотношение прибыль/риск составляет 3", - указывают аналитики "Финама".

Группа "Интер РАО" в этом году намерена нарастить поставки электроэнергии за рубеж на 25%, до 15 млрд кВт.ч, причем рост в основном будет обеспечен за счет Финляндии и стран Балтии, отмечается в комментарии инвесткомпании.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.


Опубликовано: /Интерфакс/
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