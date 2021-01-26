Идея дня: интерес стратегических инвесторов к "Детскому миру" обоснован - "ВТБ Мои Инвестиции"

По мнению аналитиков "ВТБ Мои Инвестиции", интерес стратегических инвесторов к "Детскому миру" обоснован, говорится в комментарии инвестбанка.

"Тема переоценки стоимости традиционных ритейлеров в связи с развитием их онлайн-бизнеса становится всё более актуальной. IPO Ozon уже заставило публичных ритейлеров рассматривать возможность выделения своего онлайн-бизнеса для возможной последующей монетизации по "цифровым" мультипликаторам. Это создаёт возможности для переоценки стоимости акций традиционных ритейлеров, сделавших ставку на развитие онлайн-продаж. В этом плане Детский мир выглядит весьма интересным, а интерес к нему со стороны стратегических инвесторов обоснованным", - отмечают эксперты "ВТБ Мои Инвестиции".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.