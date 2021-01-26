Рубль падает к доллару и евро на старте торгов на внешнем негативе и дешевеющей нефти

Москва. 26 января. Доллар и евро заметно растут на "Московской бирже" во вторник утром, рубль дешевеет к бивалютной корзине с учетом сигналов с внешних рынков и снижающейся нефти.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 75,56-75,72 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 75,63 руб./$1 (+26 копеек к уровню предыдущего закрытия). Евро подорожал до 91,7 руб./EUR1 (+24 копейки). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 25,1 копейки к уровню закрытия понедельника, до 82,86 рубля.

Доллар при этом оказался на 77,06 копейки выше уровня действующего официального курса, евро - на 55,42 рубля копейки выше официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль дешевеет к доллару и евро на старте торгов с учетом динамики мировых рынков и снижающейся нефти. Трейдеры продолжают следить за эпидемиологической ситуацией в различных странах, ходом вакцинации в США, а также ожидают заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, итоги которого будут подведены в среду.

Игроки стремятся уйти от рисков на фоне сохранения высокой заболеваемости COVID-19 в ряде регионов мира. Опасения, связанные с распространением новых штаммов коронавируса, ослабляют оптимизм, возникший благодаря появлению вакцин. Кроме того, растут сомнения в том, что президент США Джо Байден сможет провести через Конгресс свой план поддержки экономики объемом $1,9 трлн, учитывая явное противодействие со стороны республиканцев.

Цены на нефть опускаются во вторник на фоне ухудшения перспектив спроса в связи с сохранением высокой заболеваемости COVID-19 и медленной вакцинацией.

Новые вспышки заболеваемости в Китае ставят под угрозу спрос на нефть в стране, который традиционно повышается в период празднования Нового года по Лунному календарю, пишет Bloomberg. Власти КНР призывают людей, обычно путешествующих в это время года, отказаться от поездок для предотвращения распространения коронавируса.

Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:01 МСК во вторник снизилась на 0,68% - до $55,5 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени уменьшилась на 0,7% - до $52,4 за баррель.

Сезон туристических поездок в Китае, привязанный к Новому году по Лунному календарю, в этом году стартует 28 января. По оценкам экспертов, количество поездок в этом году составит порядка 1,7 млрд, что будет на 40% меньше, чем в 2019 году, но на 15% больше, чем в 2020 году.