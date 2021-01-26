26 января 2021 года 09:55
Утренние прогнозы: шаткое равновесие
Аналитики полагают, что на рынке акций РФ во вторник утром установилось шаткое равновение с тенденцией к снижению фондовых индексов при ухудшении внешнего фона.
"Открытие Брокер" (Андрей Кочетков): "Внешний фон перед стартом торгов в России негативный. Азиатские индексы снижаются на росте опасений по поводу новых штаммов COVID-19 и затягивания процесса одобрения нового пакета экономической поддержки в США. Контракты нефти и металлов также под давлением на аналогичных опасениях. Индекс доллара повышался в пределах 0,1% до 90,45 п. CAD, NZD и AUD слабели от 0,2% до 0,4% против валюты США. Внешние обстоятельства предполагают негативную динамику на российском рынке с ослаблением рубля в первой половине дня. На корпоративном уровне отметим предстоящую операционную отчётность ММК, а также старт торгов привилегированными акциями Банка "Санкт-Петербург"".
BCS Express (Василий Карпунин): "На рынке акций сформировался еще один сигнал слабости покупателей и затухания "бычьего тренда". Сил для продолжения восходящей тенденции недостаточно, хотя если отбросить геополитику, то внешние факторы пока не располагают к формированию полноценной коррекции. По индексу Мосбиржи в качестве ближайшей важной поддержки и в то же время ориентира для снижения можно выделить район 3320-3330 пунктов. Об отмене сценария со спуском к этим отметкам можно будет говорить лишь в случае закрытия пары сессий выше отметки 3440 пунктов".
"Универ Капитал" (Артем Тузов): "Российский рынок акций в начале недели демонстрирует слабую динамику, как и другие мировые площадки. Инвесторы ожидают новых стимулов, которые обозначат среднесрочные тренды: принятие пакета стимулирующих мер в США, подтверждение роста спроса на энергоносители и снижение темпов распространения коронавируса в мире. Однако пока определенных позитивных сигналов не поступает, и биржи находятся в шатком равновесии".
Промсвязьбанк (Евгений Локтюхов): "Сегодня, ввиду ухудшения внешнего фона, мы опасаемся волны усиления коррекционных настроений и на российском рынке, способных увести индекс Мосбиржи к середине диапазона 3300-3400 пунктов. Риски ухода индекса Мосбиржи на более низкие уровни ввиду слабости глобальной конъюнктуры мы оцениваем как высокие, по-прежнему допуская тест 3300 пунктов уже в ближайшие дни".
"Финам" (Александр Ковалев): "С технической точки зрения, на дневном графике Индекс Мосбиржи покинул пределы растущего канала, сформировавшегося с начала ноября. Если негативный новостной фон сохранится, индекс может продолжить снижение до диапазона 3300-3317, где возможна стабилизация котировок".
Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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