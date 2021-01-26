Рынок акций РФ откроет торги во вторник, скорее всего, снижением - "Атон"

Российский рынок акций откроет торговую сессию во вторник, скорее всего, снижением на 0,5%, говорится в комментарии инвестиционной компании "Атон".

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