Бумаги ЛСР, Ленты и ММК будут интересны на следующей неделе - BCS Express

.

.

.

.

Покупка акций Bank of New York Mellon (BNY Mellon) является интересной инвестиционной идеей в финансовом секторе рынка США, считает аналитик "Фридом Финанс" Георгий Сурков. "По нашему мнению, акции Bank of New York Mellon сохраняют потенциал роста, это одна из интересных инвестидей в финансовом... читать дальше