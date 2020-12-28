Рубль в краткосрочной перспективе останется в диапазоне 74,0-75,0 руб./$1 - "Универ Капитал"

Рубль в краткосрочной перспективе останется в диапазоне 74,0-75,0 руб./$1 и на уровне 90,0-91,0 в паре с европейской валютой, сообщается в комментарии исполнительного директора департамента рынка капиталов "Универ Капитала" Артема Тузова.

"Российский рубль в пятницу укрепление к мировым валютам и во второй половине дня начал сдавать позиции на фоне сокращения спроса на рублевую ликвидность среди компаний-экспортеров в связи с завершением налогового периода. Нефтяные котировки в четверг перешли к росту, когда стало известно о возможном соглашении между ЕС и Великобритании по Brexit. В пятницу в связи с празднованием католического Рождества торги не проводились. Стоимость февральских фьючерсов на нефть марки Brent выросла на 0,2% и составила 51,3 доллара за баррель. Цена контрактов на нефть марки WTI на февраль увеличилась на 0,37% и составила 48,3 долларов за баррель", - отмечает Тузов.

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